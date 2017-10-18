Как полиция поступит с палаточным городком? Комментарий советника Авакова

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Акция "За большую политическую реформу" в центре Киева продолжается. Она стартовала утром во вторник. Все проходило довольно спокойно, пока ближе к вечеру не произошли столкновения митингующих с правоохранителями. Известно, что стычки начались после попытки группы участников акции пройти без досмотра непосредственно к Верховной Раде. В результате пострадали четыре человека — трое гражданских и один полицейский.

В финале митингующие все-таки прорвались к парламенту и установили там палатки. Генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что сносить их никто не будет, однако вход в зону акции протеста будет осуществляться только через рамки металлоискателей.

Взрывоопасную ситуацию в центре столицы в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

С Facebook Ивана Варченко Иван Варченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки людей отримали поранення у вчорашніх сутичках під Верховною Радою?

— Від вчорашнього дня нічого не змінилося, ми маємо одного пораненого правоохоронця і трьох чоловік, які звернулися до лікарів, всім була надана допомога, і життю та здоров'ю цих людей на даний момент нічого не загрожує.

Скільки наметів зараз знаходиться під ВРУ?

— Близько 50 наметів знаходиться і під ВРУ, і були спроби встановити їх по вулиці Грушевського, але перекриватися вулиця Грушевського не буде, і я не маю інформації, як на даний момент ситуація складається, але мало бути пояснення і вночі правоохоронці працювали з протестувальниками, що вулиця Грушевського повинна бути відкрита для руху транспорту.



Мітингувальникам дадуть спокійно в цих наметах перебувати?

— Я не знаю, звідки взялися взагалі ці ідеї, що правоохоронці мають щось робити з тими наметами. Бо після 2014 року, після Майдану, здається, для всіх стало зрозуміло, що Україна рухається в сторону демократичної правової держави. І у нас не було і не буде жодних варіантів, коли за допомогою правоохоронної системи будуть придушуватися чи якісь політичні заходи, чи якось будуть перешкоджати політичному волевиявленню громадян.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Кілька разів в Києві після Майдану зносили наметові містечка. Це трапилось з так званим "фінансовим майданом".

— Насправді, мова йшла не про знищення наметових містечок чи перешкоджання політичній діяльності громадян, а йшла мова, що та політична діяльність взагалі не нагадувала політичну діяльність, це були звичайні провокації.

Хто робить оцінку — де політична діяльність, а де провокація?

— Я категорично відкидаю, що політичною діяльністю можуть бути, наприклад, напади на поліцейських. Будь-ласка, політичну діяльність ведіть діалогом між політичними силами, висувайте вимоги до політичних сил, до парламенту, до депутатів, але поліцейські та правоохоронна система мають робити свою роботу. Тому що стосується інших акцій, ми можемо про них говорити і можемо кожну розкладати — де була політика, а де була спроба провокацій і насправді незаконні дії. Що стосується вчорашньої акції, вона так само розділялася в своїй частині на тих людей, які прийшли висловити свою політичну позицію і на тих, хто вирішив здійснити провокації, користуючись тим, що була маса людей.

Що стосується наметових містечок, то в Україні вони не заборонені і не будуть заборонені. Якщо це форма політичного протесту, то, будь-ласка, робіть цю форму політичного протесту, але цей політичний протест не має заважати іншим людям. І якщо порівнювати з Майданом 2013-2014 року, треба говорити, що на Хрещатику насправді живих людей десятки тисяч стояло, постійно — і вдень, і вночі. Коли хтось з організаторів сьогоднішніх акцій думає, що можна поперекривати вулиці порожніми наметами і радіти з того, як він ефективно здійснює політичну діяльність, то цього не буде. Справедливості заради, були моменти, коли на Майдані залишалося лише кілька сотень людей. Але ті люди були живі і вони були там постійно.

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Але ж протестувальники під парламентом — теж живі люди.

— Звичайно, і тут, поки живі люди роблять акції, їм буде всіляке сприяння з боку держави Україна. Якщо ці люди реалізують своє політичне волевиявлення. Якщо ці люди ставлять завданням десь перешкоджати іншим людям, чи створювати якусь незручну ситуацію, звичайно, поліція буде в тому числі забезпечувати інтереси більшості інших громадян.

Яким чином?

— Буде пояснювати, як це вчора і відбувалося. Пояснювати громадянам, що їхні дії повинні відбуватися в межах законодавства. А що стосується вчорашніх нападів на поліцейських, вони теж будуть кваліфіковані, і ми чітко розділяємо ту частину, яка приходить з політичними закликами, і ту частину, яка вирішує погратися м'язами і попрацювати за межами закону. Є закон України, який забороняє напад на поліцейського. Тому я не сумніваюсь ні на хвилину, що ці особи, які у вівторок спробували порушувати закон, вони будуть притягнені до відповідальності.



Їх особи вже встановлено?

— Так, на місці працюють — і достатньо багато — і поліцейські оперативники, і були відеозйомки, багато ваших колег-журналістів працювали, просто громадяни. І треба говорити, що під час вчорашньої акції було чітко помітно, як громадяни ставляться до того, що відбувається.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Чи правда, що у учасників акції протесту знаходили зброю?

— Так, в понеділок було виявлено кілька місць, в яких приховували зброю, і у поліції та прокуратури є інформація, що ті особи, які зберігали зброю, вони пов'язані з організаторами акцій. Про це кількаразово була інформація. Що стосується вчорашнього дня, то не було виявлено зброї. Зрозуміло, що враховуючи ту систему безпеки, яка була запропонована, рамки, металошукачі, собаки, поліцейські, то громадяни утримувалися від того, щоб нести з собою заборонені предмети, і я розумію, що спрацювала та система безпеки для того, щоб дати можливість протестувальникам почувати себе спокійно.

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Стоит отметить, что политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" назвал палатки под зданием парламента предвестником эскалации протестов. По его словам, закрепиться на территории возле Рады было удачным тактическим ходом протестующих.