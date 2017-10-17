Реформы уже вызывают у граждан страх - политолог

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Рассмотрение медицинской реформы вызовет наибольшие дискуссии в Верховной Раде. Так считает спикер парламента Андрей Парубий. Эти изменения депутаты будут рассматривать уже на следующей неделе.

Перспективы следующей пленарной недели спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете погодитися з прогнозом спікера парламенту?

— Очевидно, що Парубію, голові ВР, видніше, очевидно, що очікувати в парламенті. І справді дискусії будуть гарячі. Це вже продемонстрував той перебіг, який є. Фактично, з цих трьох-чотирьох реформ чи те, що ми називаємо реформами, які в останній час розглядалися, саме медична має найменшу підтримку як в експертних колах, серед медиків, так і, в принципі, в політичних.

Чи може медична реформа ще більше видозмінитися?

— Звичайно, що зміни такі варто очікувати. Відбуватимуться навколо того дискусії, торги навіть. Але тут треба розуміти, що попри те, що медики, я не володію якимись цифрами, щоб точно стверджувати, який відсоток, але той факт, що велика кількість є невдоволених цією реформою, абсолютно не означає, що ці люди здатні самостійно організуватися та мати серйозний вплив на прийняття цих рішень. Тобто в нас багато проводиться змін, реформ в різних галузях, де є не менший рівень негативу, але тим не менше, він не акумульовується в якусь протидію серйозну, і не має впливу. Чому зараз ситуація трішки інша, і в принципі, весь цей вплив помітний, тому що в справу включається політика, в справу включаються політики, тому що Уляна Супрун є не з України, не з цієї політичної тусовки. Вона чужа. Це не означає, що вона краща чи вона гірша. В даному випадку, вона просто чужа. З нею важче домовлятися та мати справи. І вона перебуває в статусі виконуючого обов'язки. І фактично є багато бажаючих посісти це крісло та вибити її з посади.

Тобто не так проблема в медичній реформі, скільки у тому, що є така особа як Супрун, яка в статусі в.о.?

— Є сама проблема медичної реформи. Але чому медиків десь чутно та помітний цей негатив? Тому що включається політика, і цей негатив і ці негативні моменти, які є, вони використовуються і правильно подаються. Тому що свою гру грають політики, хто має бажання сісти на місце міністра і, відповідно, на відповідні потоки фінансові. Тому підтримка в медицині накладається на політичну складову та сумарно це дає змогу саме так впливати, змінювати це законодавство, на відміну від цілої низки інших галузей, де був досягнутий політичний консенсус в елітах, де торги відбулися в закритому режимі, і ми бачили голосування дуже часто просто абсурдних норм. Але тим не менше, це не викликало ніяких дискусій та спротиву на верхах, тому що був досягнутий консенсус в елітах. Щодо медичної реформи, немає консенсусу щодо самої Супрун. Відповідно, це все тягнеться одне за одне накладається, і створюється та ситуація, яку ми маємо. І загроза того, що зміни справді можуть бути не проголосовані, або докорінно змінені ці норми.

Наскільки вдалою та ефективною є просвітницька робота МОЗ саме в питання роботи за населенням та пояснень, що саме зміниться? Це теж може бути одним з елементів впливу голосування за цю реформу?

— Звичайно, складно говорити про якусь реальну комунікацію Зрозуміло практично усім, що медицина наша відстала перш за все навіть матеріально та морально. Система потребує серйозних змін. І є дуже багато питань. І більшість громадян очевидно на собі відчуває цю недосконалість. Але цей негатив, який супроводжується іншими реформами, недовіра, яка є до влади, спонукає цілу низку людей апріорі боятися змін. Як фраза побутує, є погано, але буде ще гірше. І власне ці речі використовуються. Чи змогли прихильники медичної реформи десь змінити цю ситуацію, донести ключові меседжі? Навряд вони виграють в даній історії. Все-таки більше є скепсису до проведення цієї реформи. Хоча закладена туди ціла низка начебто логічних і десь правильних речей, не без дискусійних, але тим не менше, є багато позитивного. Як на мене, комунікаційні майданчики слабкі. Проблема найбільша є в тому, що ці зміни дуже сильно торкнуться людей в маленьких населених пунктах, людей в селах і туди достукатися, коли не працює весь апарат державний. А державний апарат не працює на це просвітництво. Дуже складно цю думку донести. Можемо побачити по випадку з пенсійною реформою, де прем'єр не виходить з телевізора, де роздаються брошурки, газети в потягах, через пошту, на вулицях і безперервно розмови два-три місяці про те, яке благо настане для пенсіонерів і збільшення зарплати на 100 гривень. То в даному випадку більше негативу іде від державних навіть чиновників і депутатів, несистемного, ніж конкретного пояснення, що зміниться, що тримають громадяни. Тому як на мене, тут слабкий комунікаційний майданчик і головні суті, тези цих змін не донесені до більшості людей.

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Гіпотетично як розгорталися події навколо цієї реформи, якби її впроваджували не одним пакетом, а поступово?

— Та ситуація, яка є поки, звичайно, свідчить про те, що можна було обійтися іншим механізмом, іншим способом і справді можна було спочатку прибирати якісь гострі моменти. Справді, медицина має бути переорієнтована на реальну ситуацію, а не так як зараз. Є так звані ці ліжкомісця та відсутність стимулів для лікарів до роботи. Але знову ж таки потрібні масштабні зміни законодавства. Тут треба розуміти, що навіть цими змінами, які можуть бути прийняті, зараз складно про це казати. Але все одно буде дуже багато необхідно підзаконних нормативних актів. І очевидно, що саме законодавство регулюватиметься. Тому не можна так сказати, що одним голосуванням в ВР в нас докорінно зміниться медицина. Ні, будуть зауваження, будуть правки та будуть продовжуватися, очевидно, дискусії надалі. Тому що дуже болюча та чутлива тема фактично для всіх громадян.

Якщо говорити про наступний пленарний тиждень, які його перспективи по ефективності?

— На минулих засіданнях, коли попри складності провладні рішення та побажання президента, прем'єра, виконувалися, знаходилася більшість. І в принципі, можна зараз так само робити під конкретне голосування. Але потрібно розуміти, що є великий спротив всередині політичних еліт. Цього може бути недостатньо для того, щоб проголосувати за медичну реформу. Надалі будуть складні та непрості. І ймовірно може бути так, що ця реформа буде з іншими десь питаннями. І посада міністра також розглядатиметься в наборі інших посад, які досі є відкриті. Тому цей процес може затягнутися та закінчитися вже на рівні прийняття державного бюджету, коли всі хотілки, всі побажання можуть бути враховані. І в тому числі тоді може і просунутися все-таки медична реформа.

Ранее нардеп Виктор Галасюк, комментируя проект бюджета, заявил, что правительство продолжает экономическую политику, которая консервирует зависимость Украины от цен на сырье за рубежом. А экономист Сергей Фурса считает, что реалистичность и очень жесткая политика относительно расходов — это главное, что должно быть в бюджете, а не "хотелки" народных депутатов.