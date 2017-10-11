Убийства, разбои и грабежи. Правоохранительная система не работает

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Украине более десяти тысяч убийств остаются нераскрытыми. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Также он озвучил данные по другим преступлениям.

До сих пор не раскрытыми остаются 61 тысяча грабежей, девять тысяч разбоев, 33 тысячи угонов авто и еще десять тысяч дел, связанных с коррупцией. В то же время, по словам генпрокурора, хорошая новость заключается в том, что негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы уже преодолен и ситуация будет улучшаться.

Статистику раскрываемости убийств прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, правозащитник Валентина Теличенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки це високий показник, якщо порівнювати з показниками трирічної-чотирирічної давнини?

— Звичайно, це дуже високий показник. І ні для кого не є новиною те, що останні кілька років наші правоохоронні органи практично не функціонують. Йдеться не тільки про те, що не розкрито тяжкі злочини, такі як вбивства, зґвалтування, і так далі. Йдеться про те, що взагалі відсоток тих злочинів, які були розкриті, включно з нетяжкими злочинами, вкрай низький. Не хочу забивати голову цифрами, але він справді вкрай низький. Власне, саме це і хотів — я так здогадуюсь — донести генпрокурор суспільству. Єдине, що я не маю своєї особистої думки, чи ми вже пройшли пік злочинності та пік нерозкриття злочинів, чи ще не пройшли. Так, я помітила останнім часом, що принаймні зросла кількість тих злочинів, зокрема тяжких злочинів, які поліції вдалося розкрити. Але це стосується одиничних випадків, тих злочинів, до яких була особлива увага прикута. І на розкриття були кинуті всі сили. Повсякдення ж наше досі залишається таким, що правоохоронні органи фактично безсилі, бездіяльні. Ймовірно, це частково наслідок не дуже вдалої реформи поліції, яка у нас відбувається. Вона ще не закінчилася. Ще ми не дістали такої поліції, яку б хотіли бачити. Тенденції позитивні є, але те, що міліцію, яка працювала також, ми якось зруйнували. Нового нічого не поставили і сьогодні звернення до правоохоронних органів фактично не обіцяє потерпілому, що він дістане належний інструмент захисту своїх прав в образі правоохоронних органів.

Часто бачимо, як злочини розкриваються, передаються у суд, але до вироку не доходять. Тут провина слідчих, які не збирають достатню доказову базу і не можуть розкрити весь ланцюжок злочину, чи питання до судів?

— Тут є і провина слідчих. Суди зараз саботують діяльність дуже часто. Це правда, але провину слідчих не можна недооцінювати. Якщо в суд приходить справа, для якої обвинувальний вирок не випливає, а на вирок у суду рука не піднімається, бо або боїться суд, таке буває і дуже часто, або суд просто по-людьски бачить, що доказів немає, але людина справді підсудна та справді вчинила злочин. І не виносить ніякого вироку, затягує з розглядом. Тим не менше, хочу сказати, що краща статистика саме по злочинам, про які ми чуємо зі ЗМІ. Якщо ж говорити про ті злочини, які залишаються лише в єдиному реєстрі, то звичайно там статистика виходить ще сумніша. Але тут треба віддати належне, останнім часом суттєво зросла кількість розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним користуванням зброєю. Зрозуміло, що кількість зброї у нас зросла, але цей показник покращується.

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Также ситуацию с оружием в стране прокомментировал в эфире "ГС" генеральный директор Холдинга охранных предприятий "Шериф"Дмитрий Стрижов.

grushevskogo5.com Дмитрий Стрижов

Как-то меняется статистика за последние год-два?

— Если по ощущениям смотреть на новостную ленту и соцсети, то особых изменений не видно. Ежедневно мы видим, что новостная лента пестрит информацией о разбоях, грабежах. У кого-то сумку с деньгами из машины украли, человека либо покалечили, либо не покалечили, но сумку с деньгами в любом случае украли. Кому-то в дом пробрались, связали, пытали, пытали членов семьи, достали сейф. Иногда случаются трагические случаи в результате этих нападений, пыток, люди погибают. То есть, к сожалению, я не вижу позитивной динамики уменьшения краж, грабежей, разбоев.

Как часто задерживают воров или угонщиков по горячим следам?

— К сожалению, часто не задерживают. И это говорит о том, что на сегодняшний день достаточно низкий уровень наших правоохранительных органов в части профилактики преступлений. Соответственно, в дальнейшей части расследования преступлений тоже оставляет желать лучшего. И здесь выход из ситуации: каждому защищать себя самому. Если мы говорим элементарно о поведении с денежными средствами, то есть не надо испытывать судьбу при покупке-продаже чего-то, брать с собой сумку денег, брать товарища, куда-то ехать, оплачивать и в итоге становиться жертвой преступления, потому что зачастую преступники вооружены и вооружены огнестрельным оружием. На сегодняшний день рынок предлагает массу услуг экспресс-охраны, когда вы можете заказать охрану. В течение десяти-пятнадцати минут к вам подъедет вооруженный наряд и сопроводит вас из точки А в точку Б. Соответственно, вы защитите свое имущество и свою жизнь. Что касается охраны дома, лишне говорить, что охранная сигнализация это необходимый атрибут, но если мы говорим еще про охрану дома, чтобы собственники не забывали ставить, даже находясь дома, ставить внешний периметр под охрану — есть такая функция "нахожусь дома". И это исключит незаметное проникновение в дом злоумышленников. Соответственно если они даже проникли, пойдет сигнал тревоги, в течении пяти-семи минут прибудет наряд охраны, задержит и спасет вашу жизнь. Также мы видим большое количество бытовых конфликтов. Кто-то в баре, в ресторане с кем-то подрался, что-то не поделил, какие-то гранаты, стрельбы и так далее. В том числе есть инструмент, как этому противостоять. Услуга мобильной тревожной кнопки. Видите вы, с вами происходит нестандартная ситуация, вы нажали мобильную тревожную кнопку, по геопозиции определили, где вы находитесь, приехали, оказали вам помощь, вывели вас из конфликтной ситуации, отвезли туда, куда вам надо. Соответственно, ваша жизнь, здоровье, ваша одежда в порядке и неприкосновенна. И соответственно, если каждый из нас будет сам беспокоиться о своей безопасности, то автоматически мы этим где-то и поможем правоохранительным органам, количество преступлений станет меньше. К сожалению, мы еще где-то остались, наверное, ментально по состоянию, десять лет назад. Мы хотим в Европу и думаем: у нас так же безопасно, как в Европе и ведем себя где-то беспечно, чем сами провоцируем криминальный элемент совершать преступления против граждан.

А можно в Киеве выделить наиболее безопасный район и наиболее опасный район?

— Если говорить про особо безопасный, это район улицы Банковой, НБУ, где большая концентрация милиции в виде полиции, в виде видеокамер, полиции в штатском. Там где эта концентрация наименьшая, соответственно эти районы более опасны: Днепровский, Деснянский, Дарницкий, Оболонский, Соломенский, Святошинский.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась. Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям.