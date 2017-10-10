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    Интервью

    Практически каждый в стране погряз в газовых долгах – Герус

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    Поднять цену на газ до конца 2017 года уже не успеют, хотя окончательное решение Кабмина зависит от МВФ, заявил эксперт Андрей Герус.
    Бланк для получения субсидий
    УНИАН

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Для получения субсидии — при имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги — можно оформить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров. 

    В правительстве отметили, что коммунальная задолженность, которая оспаривается в суде, не влияет на субсидию, а в ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут ее обжаловать.

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    В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности отметили, что из-за возможного роста цены на газ количество украинцев, получающих субсидии, может достичь 90%. На данный момент около 60% граждан получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

    Подробнее о реструктуризации коммунальных долгов и возможном подорожании газа для населения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

    Андрей Герус/Facebook
    Андрей Герус. Архивное фото

    (текст публикуется на языке оригинала)

    За даними Міненерго за рік заборгованість населення за спожитий газ зросла на 337%, до 25,8 мільярдів гривень. Реструктуризація боргу, пропонована урядом, покращить ситуацію з погашенням заборгованості?

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: в 2018-м нас разорят тарифы, а Кабмин - субсидии

    — Я не думаю, що це такий борг населення на газ, я думаю, що цей борг включає різні борги. Це є борг, мабуть, перед НАК "Нафтогаз України", і цей борг може так само включати теплокомуненерго, цей борг може включати також непрофінансовані субсидії. Держава дала субсидії, субсидіанти є, але, відповідно, за них цю субсидію мала б оплатити держава. У державному бюджеті була нехватка грошей, тому субсидії фінансувались із запізненням і не повністю. Тому, я думаю, в даному випадку це все включає цей борг. Я не вірю, що тільки виключно в населення за споживання за газ є такий великий борг. 

    Такими заявами уряд хоче перекласти відповідальність на пересічних громадян? 

    — Я не знаю. Треба дивитися оригінал заяви, контекст цього повідомлення. Можливо, просто були якісь неточності. Але я повторюсь, я не думаю, що це лише споживання газу населенням призвело до такого зростання боргу, тому що населення, по-перше, скорочує споживання газу, йде заміщення, ставляться, наприклад, твердопаливні котли, і населення платить більш-менш дисципліновано. Є питання, що частина платежів мають фінансуватись субсидіями, тому що близько 60% домогосподарств — на субсидіях. Тому там має платити держава. Я думаю, що в частині саме оплати держави, де держава має фінансувати субсидії, там є заборгованості і там є затримки. Тому, я думаю, ця цифра включає різні заборгованості. 

    Навіщо тоді пропонувати реструктуризацію? Невже це істотний відсоток від інших боржників?

    — Більш-менш це означає, що є такі, які платять вчасно, а є платники, які платять менш вчасно або мають можливість платити менш вчасно. Є різні ситуації. Тому ті, хто мають певні заборгованості, можуть їх реструктуризувати. Але коли мова йде про реструктуризацію, я думаю, що мова йде не тільки про газ, а мова йде про тепло і в значній мірі, мабуть, мова йде про тепло, де споживач може реструктуризувати свою заборгованість перед місцевим теплокомунерго. Там також є певні борги. Наскільки я знаю, вони не критичні, але є борги і є можливість їх реструктуризувати. Тому ця реструктуризація – це, скоріше, як додаткова опція для тих, в кого є якісь певні обставини, що зараз не можуть заплатити або не оформлена ще субсидія, або субсидії немає і немає можливості заплатити зараз, але буде така можливість через два або через три місяці. Це додаткова опція, якою можна користуватись, а можна і не користуватись. 

    Як ця реструктуризація виглядатиме на практиці?

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
    "Подарок" от Кабмина: субсидий станет меньше на треть

    — Треба дивитись деталі, але в даному випадку передбачається, що має бути укладений договір з відповідним теплокомуненерго, і ці борги, які накопичені, вони можуть бути розтягнуті на декілька місяців, і частинами за ці декілька місяців закритися і погаситись. Такий механізм розроблявся ще минулого року. Тому це не нова ідея про реструктуризацію. Вона вже діє, я не знаю, наскільки активно нею користуються, я думаю, що дуже активно. Знову ж таки, повторюсь, саме у кінцевих споживачів тепла і газу немає надто великих боргів. Так, заборгованість існує в частині населення, але вони не є якимись дуже великими і критичними. 

    Кабмін відклав на невизначений термін публікацію цін на газ для населення — до закінчення переговорів з МВФ. Які ваші прогнози — до чого домовляться сторони, чи доведеться уряду іти на непопулярні кроки? 

    — По-перше, в даному випадку Мінпаливенерго сказало, що потрібно буде підняти, якщо порахувати ціну згідно формули цієї, як ціна газу на хабі в Європі плюс доставка в Україну. Але ситуацію ми бачимо, що Кабмін не застосовує і не хоче застосовувати цю формулу, тому ціна на газ не піднята. Мій прогноз такий, що в 2017 році не буде підняття ціни на газ із різних причин, і вже пізно це робити, тому що треба було заздалегідь повідомити споживачів, щоб всі розуміли, яка буде ситуація. Тому я думаю, що в 2017 році не буде підняття ціни на газ, і далі буде або зміна якась формули, або ця формула буде застосовуватись десь пізніше. В значній мірі це залежить, як будуть проведені переговори з МВФ, і на яких позиціях зійдуться. 

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    Напомним, новые правила начисления субсидий приведут к значительному росту нагрузки на органы социальной защиты, но также это увеличит количество получателей субсидий, считает  эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

    В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил ранее, что одновременное повышение тарифов в 10 раз – глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране.

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