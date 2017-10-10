Адвокат: Аваков показывает дутую статистику раскрываемости преступлений

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга об окончании расследования убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова заявил, что нераскрытыми в Украине остаются 10 тысяч 166 убийств.

При этом генпрокурор признал, что если в деле Вороненкова есть определенные сдвиги, то по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие работает тяжело.

К слову, в июле министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал материалы Национальной полиции о работе за 6 месяцев 2017 года, в которых говорится о снижении преступности в Украине. Согласно им уровень раскрытия умышленных убийств составляет 87%.

Почему в Украине столько нераскрытых убийств, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

(текст публикуется на языке оригинала)

За словами генпрокурора, перед правоохоронцями стоїть серйозний виклик — понад 10 тисяч нерозкритих убивств. Як ця цифра характеризує роботу слідчих органів?

— Тут не стільки слідчих органів, скільки оперативних підрозділів, тому що слідчі органи — між ними розподілені функціональні обов’язки. Це було так і раніше, все життя, що оперативники розкривають злочин, а слідчі їх продовжують, далі розслідують, тому що слідчим шляхом розкрити злочин дуже важко, одними допитами і експертизами нічого не буде.

Чому така причина? Я як людина, яка 40 років в кримінальному судочинстві, і сам починав із рядового слідчого до керівника слідчого управління Київської області, можу сказати: на сьогоднішній день була паралізована діяльність практично всіх правоохоронних органів. Це орган дізнання, органи карного розшуку, які займаються розкриванням, це органи слідства, і в прокуратурі, і в МВС, це сама прокуратура, яка взяла на себе функцію, яку вона ніколи не виконувала — процесуальне керівництво, і яку вона не може виконувати ні фізично, ні морально, ні юридично, ніяк — і паралізували судову систему.

Тому основна причина, чому не розкриваються злочини – тому що МВС, а вони на 99% розкривають злочини, на сьогоднішній день очолюють їх люди, які дуже далекі від оперативної роботи. Без оперативної роботи, без інспекторів карного розшуку, без їх сил і засобів, тобто це негласні дії, агентура, це інші можливості, які є, вони секретні, вони на сьогоднішній день не працюють.

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Людей повиганяли, порозганяли, прийшли, вибачайте, авантюристи, які нічого не розуміють, думають, що якщо будуть видавати якісь накази, заклики чи говорити, що там якась, я чув, удача, чи ще щось таке, це із області гадалок, ворожок, шаманів, танців з бубнами і все таке інше.

Розслідування, розкриття злочинів – це прикладний вид діяльності, не що таке розкриття, а як його розкрити, як вийти на злочинця, як вину довести.

У нас проблема в самому низу?

— Абсолютно. З самого початку пішли "шапкозакидатєльство". Замість того, щоб люстрацію зробити зверху, вони почали знизу. Вони знешкодили весь оперативний слідчий апарат. Коли я працював керівником слідчого управління Київської області, 240 слідчих, із них 75% — люди працювали по 10, 15, 20 років, а сьогодні 2-3 роки, він "дєд" себе називає, як в армії дєдовщина, 2-3 роки, він ще не навчився писати протоколи, він уже "дєд", вони нічого не вміють робити.

Це за який період?

— Це в залишку. Він може бути і за 10, і за 15 років, всі нерозкриті злочини, вони в одному реєстрі, в одній картотеці, тому це залишок нерозкритих злочинів. Статистика може, наприклад, бути за цей рік або за 2016 рік, або за 2015, але вони повинні тоді говорити. Звичайно, що це не річна цифра. Це в залишку стільки нерозкритих в нашій державі злочинів.

Водночас в липні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив матеріали Національної поліції про роботу за 6 місяців 2017 року, в яких йдеться про зниження злочинності в Україні. Згідно з ними, рівень розкриття умисних вбивств становить 87%.

— Це цифри дуті. Цифра про розкриття особливо вбивств, вона завжди була менше 50%. Злочинність не знижується, вони просто не реєструють всіх заяв. Зараз вже навчились, як щоб заяви, якщо це, наприклад, тяжкі тілесні ушкодження, людину побили, і вона померла в лікарні, вони кваліфікують не як вбивство, а як тяжкі тілесні ушкодження.

Багато випадків і по ДТП кваліфікують, багато випадків під нещасні випадки, що людина сама щось сталось, тому це маніпуляції. Статистика – це таке, як дишло, куди повернув, туди і вийшло.

Водночас генпрокурор Луценко відзначив, що на відміну від інших гучних вбивств, розслідування вбивства Дениса Вороненкова було успішним, оскільки слідству вдалося встановити замовників, організаторів та виконавців злочину. Чому так швидко?

— Вороненкова і Шеремета – дві різниці. Шеремет - не очевидний злочин, там невідомо, хто вчинив, а Вороненков - був виконавець вбивства, він сам був на місці пристрелений і, ви ж розумієте, це не правоохоронні органи, а охоронник Вороненкова спрацював нормально, тому там просто повезло. Якби охоронника не було, або прогавив, або самого найпершого вбили, то там би було те ж сама справа, що і Шеремета.

Є очевидні злочини, є неочевидні. Очевидні – це де злочинець зразу відомий з моменту вчинення злочину, а вже його зв’язки відслідкувати і з ким він спілкувався, телефонні, всі інші, звичайно, це легше було.

Напомним, ранее политический эксперт Андрей Золотарев заявил, что в украинских органах нет профессиональных следователей, которые способны раскрыть такое квалифицированное преступление, как убийство Шеремета.