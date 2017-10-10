ГУАМ: о трансформации за 20 лет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7-8 октября принимает участие в специальном заседании совета министров иностранных дел государств-членов ГУАМ в Тбилиси. Заседание — юбилейное, по случаю 20-летия создания организации. На него приглашены также представители США и Японии.

К слову, в это межгосударственное объединение уже 20 лет, как входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Какую геополитическую роль сегодня играет эта организация, и какие задачи способна решать, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Что вы можете сказать об этой организации — ГУАМ — была ли она эффективной все эти 20 лет? Какие задачи решала?

— Чтобы понять, какие задания решила и не решила, нужно понять, для чего она создавалась. Это было 20 лет назад, и как раз основной задачей считалось тогда не только взаимодействие стран и регионов, но в перспективе это было, конечно, связать, организовать поставки альтернативной азербайджанской нефти в Европу, соответственно как альтернативу российским источникам поставок. Но на определенном этапе даже к этой организации присоединялся Узбекистан, но, тем не менее, к сожалению, тех целей, которые планировались изначально, она не достигла. Особая активизация была во время президентства Ющенко, после того как он перешел, тогда активизировалось и подразумевалось, что как раз Украина займет центральное место в этой организации и, так сказать, это будет центр геополитически определенный альтернативный на постсоветском пространстве с центром в Украине. Вот как раз, объединив эти организации, и тогда были основные дискуссии и возможность запуска этого проекта, так как и правительство, президенты тех стран, которые в то время находились у власти в этих странах, так же в принципе смотрели единым взглядом, не было серьезных разногласий, и именно тогда были серьезные диалоги по поводу возможности налаживания альтернативного источника поставки азербайджанской нефти в Европу. Но, к сожалению, это остались в основном на словах.

Максим Яли/Facebook Максим Яли. Архивное фото

Сейчас ГУАМ носит более формальный характер, а возможна ли перезагрузка? О чем будет идти речь на этой встрече?

— Я думаю, что на той встрече, которая сейчас происходит, безусловно, она имеет больше символичный характер — 20 лет — не могли проигнорировать такую дату. Но, если мы посмотрим сейчас на политическую обстановку, она, как всегда, как известно, превью политических проектов каких-то является основной, то достаточно сложно говорить о новом толчке для развития, я имею в виду, что сейчас в Молдове, хоть это и парламентская республика, но, тем не менее, достаточно антиукраинская риторика и пророссийская, я бы сказал, вернее, в большей степени сейчас у нас президента Молдовы, в Грузии на смену Саакашвили также сейчас повторно, там недавно были выборы, является, я бы сказал, пророссийское правительство в большей степени, чем это было при Саакашвили. А это ключевые страны, то есть Молдова – дальнейшая, а через Грузию подразумевается проход как раз этих альтернативных потоков. Поэтому будет очень сложно, и каких-то серьезных результатов, либо заявлений по результатам этой встречи ожидать однозначно не приходится. Тут также, я думаю, нужно вспомнить еще недавно громкий, казалось бы, проект "Шелкового пути", где Грузия также задействована, я имею в виду поездом товары перевозить по морю, по суше и в конечном пункте это в Одессе, – тоже громко начинали, но последствий и продолжения не было. То есть тут как раз все упирается в бюрократию: а) нашей страны, б) в геополитическую обстановку в целом в регионе и в мире.

Нужен ли Украине ГУАМ сейчас?

— Любой альтернативный формат, где присутствуют страны, интересные нам для развития торгово-экономического сотрудничества, в политической сфере, и если сейчас такая обстановка не совсем благоприятная, то возможно, в дальнейшем он сможет помочь, никаких серьезных финансовых обременений присутствие в этой организации не несет. Как позитив все-таки стоит отметить — это площадка для конструктивного диалога со странами региона, дополнительных встреч и договоренностей, которые возможно достичь уже в двустороннем формате.

Молдова и Грузия — чем они сегодня интересны Украине, и какие дополнительные возможности открывают для нас?

— Во-первых, это наши страны-соседи. Если мы говорим о Молдове – сухопутная граница, торговля, то есть наша продукция является конкурентоспособной в этих странах, и в Грузии в том числе, то есть мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы экспортировать свою продукцию в эти страны, и Азербайджан, который естественно побогаче, чем… наиболее богатый из этих стран, особо в этом смысле стоит отметить. И мы также можем предоставлять своих специалистов при строительстве инфраструктурных проектов. И все-таки не стоит хоронить еще возможность сотрудничества с Азербайджаном в первую очередь, я имею в виду по поставкам нефти, поэтому это направление все равно нужно обговаривать и дальше пытаться развивать, потому что Украина могла бы таким образом свои возможности, я имею в виду "Одесса-Броды", расконсервировать и использовать по назначению, изначально он и строился как раз для этого, для поставок азербайджанской нефти в Европу, это была главная всегда его цель и приоритет еще со времен Кучмы. Другой вопрос, что Россия активно этому противодействовала и, как мы видим, не безрезультатно. А с Молдовой и Грузией — мы все имеем договор о свободной торговле, уже безвизовый режим, мы с Грузией вместе проходили этот путь и получили вместе, так что здесь у нас объединяет эти три страны дальнейшая европейская интеграция. Мы в одном, так сказать, вагоне идем, и могли бы обмениваться опытом на этом тернистом пути.

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Напомним, соглашения о ЗСТ с другими странами принесут пользу Украине, только если внутри страны создать комфортные условия для ведения бизнеса, подчеркнул эксперт по экономическим вопросам Илья Несходовский.