Лукаш: "агенты ФСБ", "агенты Госдепа", а где же агенты народа Украины?

РИА Новости Украина

Противников принятия законов о реинтеграции Донбасса представитель президента Украины назвала "вскрывшимися консервами ФСБ", а сторонников — похвалил представитель президента США. Получается, кругом в Раде одни агенты, но только есть ли там агенты народа Украины? Таким вопросом задалась юрист, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Тут вот какая картина вырисовывается.

"Подонки из Самопомичи и остальные — вскрывшиеся КОНСЕРВЫ ФСБ ", — так представитель Президента Украины в Раде Ирина Луценко назвала тех, кто был против законов о Донбассе.

Она, видимо считает, что они АГЕНТЫ и реализовывают план Кремля.

А представитель Президента США Курт Волкер похвалил депутатов за принятие законов, назвав это "жестким шагом" к миру.

Получается, что план западных кураторов реализован.

И всех, кто поддержал закон, по логике, можно легко отнести к АГЕНТАМ / КОНСЕРВАМ Госдепа.

У меня вопрос: а сколько в парламенте осталось депутатов — агентов, представляющих народ и интересы Украины?

Двух пальцев хватит?", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

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Скриншот сообщения

Напомним, парламент Украины в пятницу 6 октября продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, это решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Депутаты также одобрили в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, изъяв из текста пункт о приоритетном значении выполнения минских соглашений. Документ предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

Закон также предусматривает возможность использования Вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на Востоке без объявления войны.

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Ранее Лукаш выразила уверенность в том, что реальная цель законопроектов — отторжение Донбасса и недопущение выборов на его территории. Кроме того, закон окончательно похоронит Минские соглашения…

По мнению Лукаш, никакого мира при этой власти не будет: "Война до последнего украинца — их очевидная цель".