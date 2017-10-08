Депутаты, в принципе, могут позволить себе любое преступление - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Государственное Бюро расследований до сих пор не создано, а с 20 ноября ни одного производства времен Революции Достоинства по закону уже нельзя будет открыть.

Кто затягивает расследование событий трехлетней давности, проанализировал в эфире радиостанции Голос cтолицы начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно ГПУ втратить право розслідувати справи Євромайдану після 20 листопада?

— Старі провадження за перехідними положеннями КПК можна завершувати ще упродовж двох років. Тобто з 20 листопада ще завершувати законодавець надає право два роки. Але нові кримінальні провадження вже слідчі прокуратури не можуть реєструвати за новими, виявленими фактами. А також вони можуть продовжувати розслідувати, що важливо відзначити, тільки розпочаті справи слідчими прокуратури. Якщо ж вони розслідують, оскільки у нас є багато справ за фактами протидії Майдану, розпочаті слідчими міліції, то тут постає питання, а чи можемо ми розслідувати. Думаю, що це буде неправильно. Я все-таки сподіваюся, що до 20 числа ще є час, і ВР все ж таки прийме зміни. Тому що не тільки справа Майдану, загалом підслідність, яка ДБР, тобто її не буде, кому розслідувати. Це величезна кількість злочинів, вчинених правоохоронцями. А корупційні злочини меншої суспільної небезпеки, ніж ті, що розслідує НАБУ. Крім того, старі провадження, підслідні НАБУ, які продовжує розслідувати прокуратура, і в першу чергу стосовно колишніх високопосадовців також фактично буде тимчасово призупинено. Тому що це до тисячі кримінальних проваджень, які одночасно мають передатися до НАБУ. Але всім зрозуміло, що фізично це НАБУ не зможе їх розслідувати і вони теж зупиниться їхнє розслідування. Законодавець повинен це зрозуміти, яку шкоду він може завдати, якщо не прийме. І за півтора місяця вжити всіх можливих заходів. Тому що інакше це можна назвати диверсією, якщо такі зміни не будуть прийняті.

Після 20 листопада прокуратура матиме право розслідувати справи іноземців, які загинули на Евромайдані?

— Написано в законі, що слідчі прокуратури після 20 листопада можуть розслідувати провадження, розпочаті слідчими прокуратури. Відповідно, є сумнів. Тобто фактично вони не можуть їх розслідувати, тому що ці справи розпочаті слідчими міліції. І будь-який адвокат скаже, що це дурна справа продовжувати розслідування, навіть якщо це старі справи. Тобто до чого давати якісь сумніви адвокатам, які можуть потім оскаржити рішення, якщо можна просто прийняти зміни, чітко прописати ці повноваження, і дати можливість зосередитися слідчим на слідстві, а не думати про те, як обходити якісь юридичні проблеми, які створені законодавцями.

Чому так довго тривають розслідування?

— Якщо взяти провадження, то починаючи з 30 листопада до 20 лютого по кожному з цих подій відомих, направлені до суду виконавці, середні ланки. Але знову це величезна кількість залучених осіб, які підозрюються. Тобто завершуються по іншому. В одному встановлений виконавець та завершується, по середній ланці. В іншому встановлена середня ланка. Встановлюються інші виконавці. Тобто цей процес тривалий саме з цих причин. У тому числі й проблематика зі збиранням доказів. Тому що багато злочинів, не дивлячись на те, що вони були під відео, але ж те ж саме ідентифікація, те ж саме знищення документів, все це впливає на хід слідства. Повторюсь, що на сьогоднішній день понад 280 обвинувальних актів направлено до суду, які слухаються. З них понад 45 вироків на сьогоднішній день. Але ця робота триває.

Чому ДБР ще не створено?

— Деталей не знаю. Всі тести були пройдені ще в кінці минулого року. Залишилося лише поліграфічне дослідження. Там десятки кандидатів, які вийшли в так званий фінал. Але вже більше, фактично, дев'ять чи десять місяців відбувається ця процедура. Як вона відбувається, чому затягується, мені не відомо. Але фактично залишилося тільки це. І тут питання вже до комісії треба ставити, чому це відбувається та чому стільки часу тягнеться цей завершальний етап.

Багато кандидатів є посаду голови ДБР?

— Було багато. Але після тестів у фінал, якщо не помиляюся, вийшло десять чи 16. Невелика вже кількість кандидатів залишилася на фінальному етапі.

Чи брали ви участь у цьому конкурсі?

— Я подавав заяву. Мене не допустили. Я оскаржив це в суді, але теж дивна ситуація, що останнє засідання у моєму судовому процесі було 13 грудня 2016 року. Суд перевів у письмове провадження і з того часу жодного руху у справі немає. Я так розумію, дочекаються, коли завершиться конкурс, тоді приймуть рішення.

На що ще може вплинути таке затягування зі створенням ДБР? Які ще справи мають бути в майбутньому підслідні ДБР?

— Якщо не буде, знову ж, а його не буде, ми вже це чітко розуміємо, то всі злочини загальнокримінальні, які вчинені правоохоронцями, які вчинені народними депутатами, які вчинені найвищими посадовими особами — це і ДТП, вбивства, зґвалтування, грабунки, маса не корупційних злочинів, їх просто не буде кому розслідувати. Фактично, можливо, навіть, що законодавці собі дають карт-бланш з 20 числа вчиняти злочини будь-які, якщо не приймуть зміни.

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К слову, эксперты сходятся во мнении, что памятное событие стало для политических сил средством напомнить о себе. В частности, такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил политолог Алексей Якубин. Таким образом, политики хотят приватизировать идею Майдана.