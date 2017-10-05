Законы Порошенко и полное фиаско Украины - Семенуха

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Мнения народных депутатов о внесенных в ВР законах о реинтеграции Донбасса разделились. Одни считают, что инициатива будет способствовать урегулированию конфликта, другие — что она только усугубит без того непростую ситуацию.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов.

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Нардеп от фракции "Самопомич", предложившей альтернативный законопроект, Роман Семенуха, считает, что в документе под редакцией Администрации президента хватает вещей, которые, как минимум, вызывают недоумение.

"Например, фактически на объединенное командование возлагается право определения порядка пересечения границы людей и товаров. То есть, теперь оперативный штаб по команде президента будет реализовывать торговлю с оккупированными территориями. В законе Порошенко вы не найдете упоминания о Крыме — власть предлагает разделить в юридической плоскости вопрос оккупации Донбасса и оккупации Крыма. Ничего общего с сопротивлением агрессору этот закон не имеет. Он даже не определяет даты начала оккупации — выходит, что наши военные и добровольцы с 2014-го года находятся в неопределенном статусе", — отмечает политик.

По его словам, закон предоставляет президенту право использовать вооруженные силы Украины в мирное время.

"Эта норма противоречит реалиям и является полным абсурдом. Если в законе прописывается агрессия РФ, то о каком "мирном времени" мы говорим? Одной рукой власть называет действия агрессией и тут же на год "особым статусом" легализирует этих людей. Закон Порошенко содержит страшные вещи — "ополченцы" создают органы самоуправления, народную милицию, народную прокуратуру. Получается, что власть намерена допустить к управлению коллаборационистов. Это полное фиаско", — возмущается Семенуха.