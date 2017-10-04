Землянский: обжалование формулы "Роттердам+" в ЕСПЧ абсурдно

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Скандальную формулу "Роттердам+" обжаловали в Европейском суде по правам человека. Здесь следует напомнить, что это за формула. По ней расчет стоимости электроэнергии основан на котированной в портах Роттердама стоимости угля и сопутствующих затратах на его доставку в Украину различными видами транспорта. Независимо от того, по какой цене этот уголь закуплен.

Такая формула ценообразования на энергетический уголь работает в Украине с апреля 2016 года. В начале этого года вокруг формулы "Роттердам+" было немало скандалов. Многие эксперты заявляли, что правительственные структуры покупали уголь на неподконтрольных территориях Донбасса и, применяя эту формулу, продавали его украинским ТЭС. Тогда же возникла и история с так называемой "торговой блокадой" ОРДЛО.

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Расчет стоимости угля прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Какие перспективы у иска относительно формулы "Роттердам+"?

— Вопрос, наверное, все-таки лежит больше в юридической плоскости. Нужно посмотреть, на что ссылается истец. То есть что приводит в качестве аргументов. Но мне не совсем понятна подача именно в Суд по правам человека. То есть в данном случае какие права человека в бизнес-отношениях могут быть нарушены. То есть это бизнес. В данном случае по такому же принципу можно подать на ценообразование по любой группе товаров, потому что я считаю, что это ущемляет мои права как гражданина. То есть, например, более логично было бы подавать в суд на, например, газовую формулу, которая называется "Дюссельдорф+", потому что она напрямую влияет на нас с вами, как потребителей, на цену газа. Формула "Роттердам+" влияет на цену для ТЭС, то есть это работа бизнеса, и формула, которая определяет ценообразование бизнес для бизнеса, но никак не для потребителя. И с учетом доли тепловой генерации, то есть влияние достаточно опосредованное. Давайте подадим в суд на ценообразование на хлеб, потому что там есть составляющая и "Роттердам+", и "Дюссельдорф+". И, соответственно, я считаю, что цена на хлеб ущемляет мои права как человека. То есть это доведение, мне кажется, просто ситуации до абсурда, подобного рода иски в ЕСПЧ.

Можете напомнить предысторию, откуда появилась эта формула и почему Украина взяла ее за основу расчетов стоимости энергетического угля и электроэнергии?

— Эта история очень давняя, начиная с динозавров 2014 года, когда было принято коалиционное соглашение, подписано соглашение об ассоциации с ЕС, где Украина взяла на себя определенные обязательства, в том числе в секторе энергетики, переведения ценообразования на энергоносители на рыночные рельсы, на рыночную форму. И более того, я вам напомню, что и "Дюссельдорф+" и "Роттердам+" принимались одновременно. Они носили по сути дела одинаковый характер при ценообразовании. То есть это привязка к европейским, в одном случае, газовой, в другом случае — с "Роттердамом+" — это угольная биржа. И соответственно, исходя из котировок, из индексов средневзвешенного за 12 месяцев считалось, то есть не в режиме онлайн, не с сегодня на сегодня, а средневзвешенного за 12 месяцев. Вот этот индикатив влиял на формирование цены. Это было в последствии согласовано в качестве одного из структурных маяков с МВФ в 2015 году. И в 2016 году было принято решение о введении подобного рода принципов ценообразования. Потому что, если по газу до этого еще хоть какой-то принцип был, формульный подход, то по углю формулы не было вообще как таковой. Это было чисто мнение Минэнерго. Мы помним ситуацию 2014-2015 годов, когда Владимиру Демчишину говорили, что со Львовско-Волынского угольного бассейна себестоимость добычи — 2,5 тысячи гривен. А он говорил, что ему все равно, поскольку считает, что уголь должен стоить 1,1 тысячи гривен. То есть чистой воды волюнтаризм. Вот в данном случае во избежание принятия подобного рода решений был выбран такой принцип ценообразования. Его можно критиковать. С ним можно не соглашаться. В данном случае говорить о том, что такой принцип противоречит правам человека, еще раз повторюсь, это просто абсурд.

В украинских судах пытались оспорить эту формулу?

— Нет, насколько я знаю, подавали в суды. Собственно, и подавали, кстати, и по поводу газовой формулы. Точно также все это закончилось ничем. Еще раз, смотрите, ведь мы же говорим с вами в целом о государственной политике, которая принята как таковая относительно либерализации рынка газа, рынка энергетики и в том числе либерализации рынка угля. То, что это происходит не так, как должно было бы быть, например, как с газом, когда уровень тарифов начинает во много раз превосходить платежеспособность населения, здесь, конечно, более логично было бы подавать в ЕСПЧ, чем подавать на "Роттердам+". Еще раз, потому что это формула ценообразования бизнеса для бизнеса. То есть в данном случае это вопрос взаимодействия между производителями. Точно так же, как коксующийся уголь поставляется металлургам или какие-то полуфабрикаты поставляются предприятиям для производства конечной продукции. Мы говорим об этом. И принцип ценообразования в данном случае, это была попытка уйти от административного влияния на рынок угля.

Сколько сейчас стоит тонна угля и насколько дороже его сделала эта формула "Роттердам+"?

— Я вам сейчас скажу такую парадоксальную вещь. Очень расстроятся противники "Роттердам+", потому что в принципе, если мы будем исходить из его индикатива, то сейчас цена на уголь дешевле, чем он закупается на рынках. Тот уголь, который закупается в ЮАР, ДТЭК законтрактовал порядка 90 долларов плюс доставка, это получается 100-105 за тонну, пенсильванский уголь, мы помним, идет по цене 113 долларов за тонну плюс еще вопрос доставки на станцию. И неизвестно, по какой цене пойдут следующие партии. При этом индикатив, который определяется "Роттердам+", две тысячи гривен. При сегодняшнем курсе, мы понимаем, что это уже порядка 80 долларов. Вот такая история с "Роттердам+" получается.

То есть получается еще дешевле, чем традиционные методы?

— Да, по-большому счету на сегодняшний день тепловики работают себе в убыток, закупая уголь за рубежом. И как частные в лице ДТЭКа, так и государственные в лице "Центрэнерго". То есть в данном случае им никто не будет тарифицировать, условно говоря, по 100-120 долларов. Им будут тарифицировать по "Роттердам+". Было принято решение Минэнерго. Был административный момент вмешательства, когда стало понятно, что, в принципе, без импорта не обойтись, установили цену 2200. Вот это было последнее решение Минэнерго. Справедливости ради надо это отметить. Но в целом "Роттердам+" никто не отменял. Она продолжает функционировать. И в принципе, расчет должен производиться по ней, если идти уже по букве закона.

Несмотря на то, что подан иск в ЕСПЧ, но если, например, иск будет удовлетворен судом, будет ли какая-то массовая подача подобных исков от других граждан?

— Я больше чем уверен, что такой прецедент создавать не будут, и этот иск изначально обречен. Но безусловно, что создание прецедента может за собой повлечь. Но еще раз, я так понимаю, что ЕСПЧ, это просто не предмет его разбирательства в данном случае. Потому что предмет в данном случае — это правоотношения между хозяйствующими субъектами, а не правоотношения между, например, государством и обществом или гражданином. Вот когда нарушены гражданские права, можно подавать в ЕСПЧ. В данном случае ничьи права при ценообразовании на уголь для бизнеса не нарушаются с точки зрения гражданских прав.

А для населения?

— Для населения нет привязки в данном случае для населения напрямую к "Роттердам+". Я же сделал на этом акцент от газовой формулы, потому что "Роттердам+" влияет на себестоимость производства тепловой электроэнергии. У нас есть еще атомная генерация. У нас есть гидрогенерация. Более того, и тарифы устанавливаются там в зависимости от себестоимости производства. То есть самая дешевая атомная, а самая дорогая у нас получается на сегодняшний день тепловая. Но так и было всегда.

Почему стоимость тонны угля в мае была на уровне четырех тысяч, а сейчас восемь?

— Это продажа на руки. Вот я бы разбирался лучше с вопросом внутри страны. Потому что у нас эта ситуация не первый год перед отопительным сезоном, а точнее, последние три года, и люди очень сильно жалуются, что невозможно купить уголь. То есть, в принципе, по нормальной цене. Он есть, не вопрос, но для отопления, имеется в виду, для и индивидуальных домов, вы можете его найти на рынке. Но его цена гораздо выше, чем та цена, по которой закупает промышленность. То есть если прошлый год это было от 3,5 до пяти тысяч гривен, вот сегодня, видите, мы уже имеем порядка восьми тысяч гривен. То есть в данном случае это чистая спекуляция, как у нас, помните, было с автомобильным газом.

Напомним, что зимой текущего года была организована блокада Донбасса в связи с чем с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые продлились до середины июля. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прибегнуть к повторному их введению возможно придется и в октябре. В настоящее время была найдена альтернатива покупки дорогого антрацита из США.