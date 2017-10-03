МАУ в окружении фейков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Эйфория от розыгрыша бесплатных авиабилетов охватила соцсети. Якобы такую акцию к своему 25-летию запустила одна из украинских авиакомпаний. Для этого нужно было пройти некий тест и опубликовать ссылку с благодарностью этой авиакомпании на своей персональной страничке.

Во время регистрации также нужно было указывать свой номер телефона и отправить платное СМС. Последнее условие многих людей не смутило. Сотни украинцев прошли такую процедуру регистрации и якобы стали счастливыми обладателями двух бесплатных билетов.

Ближе к вечеру авиакомпания заявила, что не причастна к этой акции и от ее имени "в интернете была запущена вирусная, ложная реклама".

Что это за схема и в чем мошенничество, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы авиаэксперт Богдан Долинце.

Читайте также: Поберегись! Топ-10 мошеннических схем аферистов Прикарпатья

В чем суть такого мошенничества?

— В данном случае может быть несколько составляющих мотивации. Первая, которая направлена именно на сбор базы электронных адресов участников. Которая потом может стать частью следующих атак по распространению фишинга, разных возможных вирусных угроз и тому подобное. Потому что на сегодняшний день е-мейл базы от десяти тысяч е-мейлов стоят десятки тысяч гривен и их соответственно, на рынке покупают и продают. Это с одной стороны. С другой стороны, собирается информация, которая может интересовать другие авиакомпании с целью исследования рынка. То же самое, учитывая, что это один из вопросов был, почему пользователи выбирают компанию МАУ. Но, с другой стороны, также это могло быть и для отвлечения внимания самих участников акции. Основная составляющая, если брать именно по мошенничеству, что это была первая часть самого отбора, когда просто общую информацию, а потом их перенаправляли на другой сайт, где предлагали отправить СМС, естественно, которое уже было платное и позволяло выводить деньги тех людей, кто отправил это СМС на номер.

Неужели подобные вещи нельзя отследить и привлечь к уголовной ответственности?

— В основном то, что показывает практика, такие разные махинации с номерами уже существуют не первый год. Не только с авиакомпаниями, а с абсолютно разными сферами жизни и всевозможными конкурсами. С возможностью выиграть машину, телефоны, квартиры и все что угодно. На что люди в первую очередь могут купиться.

Проводят ли заграницей подобные акции?

— На сегодняшний день был выявлен скрипт, который перенаправлял пользователей зарегистрированных не в Украине на Facebook. Их перенаправляли на сайт немецкой авиакомпании Lufthansa.

Пользователи из-за границы ни видели у себя не МАУ, а Lufthansa?

— Они видели МАУ. Потом им была просто переадресация на сайт их локальной авиакомпании, которую они знают, и которой они могут доверять. Потому что если человек зарегистрирован, грубо говоря, в Германии, то вряд ли его заинтересует перелет из Киева или из других украинских городов. Пассажиру будет интересно сетка разлета, которая находится непосредственно возле него.

Есть ли информация, сколько людей повелось на это мошенничество?

— Я думаю, кроме тех, кто организовал эту акцию, вряд ли возможно будет это определить. Потому что количество переходов и база данных осталась у них. Часть людей есть, которая просто переходила по ссылке. Есть часть людей, которая проходила часть этапа регистрации этого фейкового конкурса. А часть людей его завершала. Именно по количеству, какая часть какой этап прошла, не имея внутренних данных, практически невозможно судить. Но при всем этом надо еще указать, что пользователям надо было быть бдительными, учитывая, что акция проводилась на неофициальном сайте авиакомпании, а на постороннем ресурсе еще с очень странным доменом. Там, по-моему, заканчивается на оs, который даже юридически не в Украине находится.

Может ли МАУ быть причастна к этой афере?

— Тут есть две составляющих. С одной стороны, с точки бренда это хорошо. Потому что больше людей узнают о бренде. Но если брать территориально Украину, то фактически все люди уже знают об этой авиакомпании. Это первая волна. А во второй волне, когда идет информация, что это фейковый был конкурс, соответственно, все помидоры летят в первую очередь на авиакомпанию. Потому что люди не хотят долго разбираться, кто виноват. Соответственно, доля осадка все равно у людей участвующих остается. Здесь тяжело сказать, что могут быть не заинтересованы. Но нельзя сказать, что это им прямо так на руку. Здесь вот такое и плюсы, и минусы есть.

Как авиакомпании противодействуют шулерам или это дело правоохранителей?

— В целом авиакомпании, которые беспокоятся о своих пассажирах, они в любом случае должны реагировать на такие вещи. В первую очередь как можно скорее оповещать пассажиров, что есть такая информационная или атака, которые явно не имеют никакого отношения к авиакомпании. И чтобы пользователи были бдительны, так как это может нанести им вред. Потому что это, с одной стороны, определенный и сервис, и отношение к своим клиентам. С другой стороны, это их просвещение и обучение пользования сервисом. Так или иначе, все компании сейчас начинают активно переходить на интернет-ресурсы. И такие случаи, скорее всего, будет только увеличиваться.

Насколько распространено мошенничество с билетами на авиа перелеты?

— Непосредственно я не встречался с такими схемами, именно в авиационной сфере. Но в целом угрозы есть. Особенно, учитывая, если вы покупаете билет на каком-то не известном сайте. Потому что большинство пассажиров покупают билеты именно через интернет. И тут в первую очередь необходимо пользоваться теми ресурсами, в которых вы уверены. Вероятно даже стоит уточнить, если вы понимаете, какой авиакомпанией вы хотите лететь, какие ресурсы надежные. Потому что есть риски создания таких же фейковых сайтов, где пользователи могут просто свести информацию о необходимых рейсах. Но, например, во время оплаты этих билетов деньги могут просто уйти в неизвестном направлении. И потом фактически их нельзя будет найти.

Действительно ли с 1 октября регистрация в аэропорту на рейсы МАУ стала платной?

— Да, пользователю необходимо распечатать заранее посадочный талон и проходить онлайн регистрацию, если они не хотят платить дополнительно за услугу регистрации в аэропорту. Сейчас, насколько я понимаю, они снизили до десяти евро.

Свое мнение о мошенничестве в интернете также выразили в эфире "ГС" слушатели радиостанции.

Елена: Мне кажется, что пример мошенничества — этот общественный проект горбюджета. Интересно, если это на пользу дела. Но для экологических целей, чтобы киевлян защитить от вредного воздействия загрязненного воздуха, эксплуатации на заводе "Энергия" не планирует выделять денежные средства. Я хотела поделиться своим рецептом избежания мошенничества в интернете. Покупайте услуги на официальных сайтах тех компаний, сервисом которых хотите воспользоваться. То же самое с МАУ. У них есть официальный сайт. Видите где-то акцию, зайдите, почитайте, есть ли эта информация на сайте. И, в принципе, те же самые билеты лучше покупать на сайте авиакомпании, чтобы избежать потом проблем.

Светлана Николаевна: Я уже была и наследницей какой-то страны. Потом два раза я выигрывала машину. Второй раз я уже решила позвонить и сказать им, что я ее им дарю. Потом мне сообщили, что карточка моя заблокирована. Я — пенсионер, между прочим, но понимаю, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.

Ирина Васильевна, Киев: Хочу сказать, что как только начинаешь задавать логические вопросы, ты понимаешь, что человек не готов на них ответить. И после второго вопроса уже понятно, что это развод.