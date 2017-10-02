Смерть в Конго. Жданов: миротворческие миссии не дают гарантий солдатам

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Трое украинских военных летчиков погибли в Демократической республике Конго. Авиакатастрофа произошла в минувшую субботу. Как сообщил СМИ пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в Конго Виктор Ануфриев, погибшие украинцы работали там по контракту.

Военный самолет летел из столицы страны города Киншаса и потерпел крушение. Это не первый случай авиакатастрофы с участием украинских летчиков в африканских странах. В конце июля на острове Сан-Томе разбился грузовой украинский самолет.

Почему украинские летчики едут на работу в Африку, несмотря на все риски, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.



Facebook Олега Жданова Олег Жданов

Известны ли вам подробности этой авиакатастрофы в Конго?

— Две версии рассматриваются. Это износ машины, потому что очень старая была машина, АН-12, и ошибка пилота. Больше склоняются к износу машины.

Чей был авиатранспорт?

— Нет, это наш самолет, который работал так же по контракту. Он находится в аренде. Контракт заключен. Машина находится в аренде вместе с экипажем

Кто ответственный за техобслуживание в данном случае?

— Та сторона, потому что они полностью обеспечивают условия работы для экипажа.

actualite.cd Катастрофа Ан-12 в Конго

Украинские летчики были представителями миротворческого контингента?

— Нет, они были работниками по контракту. Они к миротворческому контингенту не имеют никакого отношения. Там было бы совсем другое сообщение и там совсем другое было бы отношение. И сам самолет, если бы он входил в контингент, он бы даже раскраску имел бы совсем другую.

Как часто украинских летчиков приглашают на контракты за рубежом?

— Постоянно, наши летчики бороздят небо других стран и мы об этом узнаем только тогда, когда-либо гром грянет, помните, как в 2014 году, когда начались события на востоке Украины, вдруг выяснилось, что у нас вертолеты летают в Африке. Вертолетный отряд целый выполняет свои какие-то задачи. Транспортные самолеты там же находятся, работают по контракту. То есть Генштаб имеет право хозяйственной деятельности. У начальника Генштаба есть такие полномочия. И они заключают договора, контракты и фактически занимаются хозяйственной деятельностью за пределами Украины.

Есть ли гарантии со стороны украинского государства? Думская.net Одесса как предчувствие. У патриотов что-то пошло не так

— Они в свободном плавании находятся. Это показывали еще. Была волна катастроф где-то лет пять назад, когда несколько самолетов наших упало в разных арабских странах. И, в том числе, в Африке. И, по-моему, в ОАЭ была. Причиной аварии стало то, что экипаж 36 часов был за штурвалом.

То есть никто не контролирует нормы?

— Да, люди соглашаются на работу, потому что там довольно высокая почасовая оплата. И они готовы идти на риск, в том числе и с технической стороны по нарушению норм пребывания на рабочем месте. Но только для того, чтобы заработать деньги. Потому что, в принципе, никаких практически социальных гарантий со стороны государства при заключении такого контракта нет. Тоже использует наших военнослужащих. Даже участие в миротворческих миссиях, за них мы платим копейки. У нас зарплата контрактника — в районе 500 долларов. А ООН платит государству за этого контрактника, который стоит в строю миротворческой миссии, полноценную зарплату. Она исчисляется где-то на уровне трех-четырех тысяч долларов.

Получается, что украинское государство от ООН получает 3,5 тысячи долларов, а непосредственно миротворец получает на руки 500?

— Да, это правда.

А куда остальные деньги деваются?

— Это хороший вопрос. Я думаю, именно поэтому администрация Белого Дома во время последнего визита нашего президента настоятельно ему рекомендовала создать Институт гражданского контроля за оборонным ведомством. На этом зарабатывает высшее руководство страны, на этой разнице стоимости контингента и его содержания.

@AirCrashMayday Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

Если мы говорим об украинских военных летчиках, была информация о том, что они преимущественно ездят работать именно в страны Африки и Азии. Почему именно там они наиболее востребованы?

— Потому что там очень большой рынок и там этот рынок граничит с "серым". То есть там можно спрятаться и тихонечко зарабатывать деньги. Тут если, допустим, начать разбираться, сколько получали на руки летчики и сколько по контракту получал тот же Генштаб, который откомандировал туда эти самолеты, то мы очень сильно удивимся.

Удивимся в какую сторону?

— В ту же примерно, как я рассказал про миротворческий контингент.

Получается, что даже откомандированные нашей стороной самолеты и летчики фактически используются в серую?

— Да, фактически, да.

И эти деньги оседают с той стороны или идут здешнему военному руководству?

— Украине, да. В Украине высшее руководство страны получает эти деньги.

А какие еще военные специалисты из Украины востребованы за рубежом как в миротворческих контингентах, так и по частным контрактам? Украинское фото Смотреть счета и плакать. Что ждет украинцев в октябре

— По миротворческим контингентам здесь все просто и понятно. Потому что если ООН приглашает, выставляет, допустим, контингент, состав контингента, Совбез ООН принимает решение, там идут консультации, какой контингент войдет. И государствам предлагается принять участие. И те, кто соглашаются, они предоставляют свои войска согласно перечню. Но при этом стороны конфликта должны дать свое согласие на присутствие именно этих государств в составе контингента. И там тяжело определить. Может быть тяжелая техника, может не быть. Допустим, в Ливане был инженерный саперный батальон, в Югославии были два батальона, боевых батальона мотострелковых и вертолетный отряд. В Африке был вертолетный отряд, в Сьерра-Леоне батальон с легким вооружением, только на БТРах. Это зависит от состава контингента. А все остальное, то, что работа по контракту, это определяется рынком. Что пользуется спросом, то и отправляют. В основном спросом пользуется авиация. Потому что в Африке и дорог практически нет, это раз. И второе — то, что в труднодоступные районы надо перебрасывать очень быстро грузы. И такие машины, допустим, как МИ-8, они неприхотливые в посадке. Или, допустим, АН-12 может садиться и на грунтовую полосу.

А украинское законодательство позволяет украинским военным в частном порядке без согласования с нашим командованием наниматься в военные структуры других государств?

— Командование их туда и отправляет на основании возможности заключения хозяйственных договоров для Генштаба Украины.

Вы же говорили, что в свободное плавание фактически они там поступают?

— Свободное плавание имеется в виду, что стороны эксплуатирует их уже по своему плану. Их сдают в аренду. Заключается контракт на аренду самолета и экипажа. И даже может быть иногда обслуживающий персонал частично, дабы не увеличивать затраты, чтобы снизить максимально рентабельность. И сдается в аренду. Все, а дальше их там арендующая сторона эксплуатирует как угодно, и они уже напрямую договариваются там с летчиками о количестве полетов.

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