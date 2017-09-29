Языковой скандал. Украина нажила новых врагов в Европе – Корнейчук

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Правительство Украины направило скандальный закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Норма закона об обучении детей представителей нацменьшинств спровоцировала дипломатический скандал. В Румынии и Венгрии расценили закон как ущемление прав нацменьшинств. Свое возмущение также выразила и Молдова. Президент страны Игорь Додон назвал украинский закон несправедливым. В России закон окрестили "актом этноцида русского народа".

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что Украина рассчитывает до конца осени получить выводы Венецианской комиссии по скандальной "языковой статье".

"Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", – сказала министр в Киеве в среду.

При этом Гриневич рассчитывает на положительное решение.

"В основной своей базовой части он должен быть позитивным", — добавила она.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в Администрации президента решили "потянуть время", пока скандал вокруг нового закона об образовании не утихнет.

"Как заявил МИД, документ отправлен на экспертизу Венецианской комиссии. Это займет месяцы. А дальше, если норму о тотальной украинизации школ и вузов признают дискриминационной, то власть будет ее якобы отменять. Но, как всегда, не хватит голосов в Раде. То есть — предстоит долгий процесс", — написал Корнейчук в Facebook.

Он отметил, что Киев ждет, пока Венгрия и Румыния перестанут публично акцентировать внимание на теме языковой дискриминации в Украине.

Пост Дмитрия Корнейчука

"Впрочем, Банковая же думает, что у европейцев такая же ментальность, как и у украинских "рабов". Из серии "повоняют — и успокоятся". А это мнение ошибочное. И мы получили минимум двух конкретных врагов в Европе, которые готовы блокировать все проукраинские инициативы в ЕС", — подытожил Корнейчук.