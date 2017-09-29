Эхо взрывов. Разлетевшиеся снаряды в районе Калиновки еще не сдетонировали

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На третий день жителям сел из опасной зоны вокруг калиновского арсенала обещали позволить вернуться в свои дома. Кроме того, они должны были организовать это возвращение. Об этом говорили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Дали ли на это свое разрешение пиротехники, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы первый замглавы Винницкой ОГА Андрей Гижко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дозволили піротехніки людям повертатись додому? Чи безпечно в тій п'ятикілометровій зоні навколо арсеналу в Калинівці?

– В п'ятикілометровій зоні безпечно. Рух транзитного транспорту здійснюється і рух залізничного транспорту відновлено, але поки що про повернення до домівок, на жаль, не йдеться, тому що піротехніки не встигли обійти всі домівки. Процес триває.

Ми знаходимось в Калинівці. Як тільки піротехніки повідомлять про обстеження всіх домогосподарств, ми дамо такий дозвіл. У нас готові автобуси під'їхати до міста компактної евакуації там, де в точках знаходяться мешканці і ми туди зразу поставимо автобуси.

Чи можуть мешканці самостійно дістатися до своїх домівок?

– Ми не рекомендуємо мешканцям самостійно добиратись, тому що частина артилерійських снарядів не здетонувала і вони знаходяться в небезпечному стані. І коли люди будуть повертатись, на жаль, можуть статись небезпечні випадки.

Sergei SUPINSKY / AFP Последствия пожаров в Калиновке

Були повідомлення про те, що жителі евакуйованих сіл ще вчора повертались в свої домівки. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію?

– На автомобілях не повертались. Вони пішли пішки. Зрозуміло, що піший хід ми зупинити не можемо, але автомобілі були перекриті. Вчора руху не було.

Сьогодні які автошляхи перекриті?

– Автомобільна дорога Житомир-Вінниця відкрита. Рух по ній транспорту здійснюється, але, ще раз кажу, транзитного транспорту, який проїжджає, не зупиняючись через місто Калинівку. Є певні технічні питання. Ми дали добро залізничникам. Зараз вони врегульовують питання з перегонами залізничними, рухом потягів. Це ж маневрові потяги. Важче розвернутись.

Скільки будинків було пошкоджено внаслідок вибухів?

– В сім будинків попали артилерійські снаряди. В цих самих будинках були пожежі великі. Тому ці будинки прийдеться відновлювати. Решта будинків постраждали. В них вибиті шибки і дах зруйнований. Там будемо говорити про встановлення вікон, скла та шиферу.

За чий рахунок буде відбуватись відновлення і чи отримають люди компенсацію?

– У нас є вирішені кошти держбюджету. Уряд виділив сто мільйонів гривень і ми також відкрили благодійних рахунок обласного бюджету. Тому тут всі важливі ресурси будемо залучати.

Чи почалось відновлення енерго-, газопостачання? Наскільки це може затягнутись?

– Енергія відновлена. А щодо газопостачання – після висновків піротехніків.

Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

Чи є постраждалі стратегічні підприємства?

– Немає.

Зараз в регіоні патрулює поліція та нацгвардійці. Чи були зафіксовані спроби мародерства?

– Офіційно у нас спроби мародерства не зафіксовано, але це буде підтверджуватись, коли люди повернуться по домівках і проаналізують, що в них сталось вдома.

REUTERS Gleb Garanich Последствия пожаров в Калиновке

Стосовно спеціального благодійного рахунку, скільки ви плануєте зібрати та на які потреби підуть ці кошти? Наскільки активно він поповнюється?

– Буквально був зранку, тому що про результати важко говорити. Ми хочемо передбачити, перш за все, ці кошти на придбання першочергових необхідних ковдр, матеріалів, можливо, навіть, якихось холодильників для людей.

Тому що за бюджетні кошти будуть будуватись будівельні матеріали, а вже якийсь такий інвентар, якщо він був пошкоджений в людини, звичайно, його треба буде відновити за благодійні кошти.

Наскільки вінничани в цілому відгукнулись на цю біду?

– Мова йде про волонтерство та гуманітарну допомогу. Фактично ми говоримо, що вже більше 40 тон продуктів харчування надані саме волонтерськими благодійними організаціями, плюс теплий одяг, ковдри, матраци. Це те, що було виділено.

REUTERS Gleb Garanich Последствия пожаров в Калиновке

Ранее активист Сергей Бондарь с места происшествия сообщил, что информация об отсутствии паники среди местного населения в результате взрывов не соответствует действительности. А Александру Ивасивке местные жители рассказали, что хранится на складах боеприпасов в Калиновке.