наверх
21.09.201712:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Бортник: кто и зачем "качает" Одессу

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (62)

    (обновлено: )28130
    Протесты активистов в Одессе - это попытка использовать трагедию в детском лагере "Виктория" в политических целях, убежден политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    У здания Одесского горсовета 20 сентября собрался масштабный митинг. Активисты требовали отставки городского головы Геннадия Труханова, жгли фальшфейеры и скандировали "Труханов геть!".

    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    "Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки

    Затем участники митинга попытались прорваться в здание горсовета, в результате чего между правоохранителями и протестующими произошли столкновения. Полиция сообщила о 36-ти пострадавших. 

    Чем могут закончиться протесты в Одессе, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Активізація прихильників радикальних течій в Одесі — це нормальне явище, чи радше виключення з правил?

    — Це  політична гра, це намагання використати трагедію в дитячому таборі "Вікторія" з політичною метою, з метою досягнення дострокових виборів Одеської міської ради, з метою відставки нинішнього Одеського міського голови. Це правими радикалами, на мою думку, керують люди не з Одеси. Це протистояння між командою Труханова і командою влади, центральної влади в Україні. 

    Які політичні перспективи у правих сил в Одесі?

    — Праві перспектив в даній ситуації не мають. Вони інструмент в цій ситуації. Я думаю, що якщо їм вдасться серйозно розхитати ситуацію в Одесі, то може бути прийняте рішення про розпуск місцевої ради і про дострокові вибори мера в Одесі. Це є головною ціллю.

    Читайте также: Трагедия в детском лагере в Одессе: виновным грозит 15 лет тюрьмы — адвокат

    Що ви маєте на увазі?

    — Якщо, не дай боже, будуть якісь жертви в цьому конфлікті між силовиками і радикалами або буде захоплена чи блокована діяльність міської ради і міської голови. 

    Центральна влада піде на поступки і виконає вимоги?

    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    В ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей

    — Мені здається, що цей процес ініціюється з Києва. Ситуацію з "Вікторією" використовують, щоб повалити Труханова. 

    У Труханова дуже багато ворогів там?

    — Безумовно. 

    Згадаймо колишнього мера Одеси… 

    — І колишнього мера, і взагалі Одеса – це регіон з трьома-чотирма дуже потужними місцевими елітами, постійно конкуруючими місцевими елітами, але я маю інформацію, що це цілеспрямована атака. Я не знаю, не знайомий з Трухановим, його командою абсолютно, але це намагання використати якраз трагедію з політичною метою, з політичними цілями. 

    Ви вважаєте, що в цих акцій ноги ростуть із Києва?

    — Ноги ростуть із Києва і координація, прикриття інформаційне, політичне, юридичне відбувається серйозними політичними гравцями з Києва. 

    Ранее спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что возле мэрии Одессы неспокойно уже который день, однако нельзя сказать, что протест массово поддерживают жители города.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Закарпатский облсовет
    Реформа образования: необратимые последствия