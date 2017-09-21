Бортник: кто и зачем "качает" Одессу

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

У здания Одесского горсовета 20 сентября собрался масштабный митинг. Активисты требовали отставки городского головы Геннадия Труханова, жгли фальшфейеры и скандировали "Труханов геть!".

Затем участники митинга попытались прорваться в здание горсовета, в результате чего между правоохранителями и протестующими произошли столкновения. Полиция сообщила о 36-ти пострадавших.

Чем могут закончиться протесты в Одессе, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Активізація прихильників радикальних течій в Одесі — це нормальне явище, чи радше виключення з правил?

— Це політична гра, це намагання використати трагедію в дитячому таборі "Вікторія" з політичною метою, з метою досягнення дострокових виборів Одеської міської ради, з метою відставки нинішнього Одеського міського голови. Це правими радикалами, на мою думку, керують люди не з Одеси. Це протистояння між командою Труханова і командою влади, центральної влади в Україні.

Які політичні перспективи у правих сил в Одесі?

— Праві перспектив в даній ситуації не мають. Вони інструмент в цій ситуації. Я думаю, що якщо їм вдасться серйозно розхитати ситуацію в Одесі, то може бути прийняте рішення про розпуск місцевої ради і про дострокові вибори мера в Одесі. Це є головною ціллю.

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Що ви маєте на увазі?

— Якщо, не дай боже, будуть якісь жертви в цьому конфлікті між силовиками і радикалами або буде захоплена чи блокована діяльність міської ради і міської голови.

Центральна влада піде на поступки і виконає вимоги?

— Мені здається, що цей процес ініціюється з Києва. Ситуацію з "Вікторією" використовують, щоб повалити Труханова.

У Труханова дуже багато ворогів там?

— Безумовно.

Згадаймо колишнього мера Одеси…

— І колишнього мера, і взагалі Одеса – це регіон з трьома-чотирма дуже потужними місцевими елітами, постійно конкуруючими місцевими елітами, але я маю інформацію, що це цілеспрямована атака. Я не знаю, не знайомий з Трухановим, його командою абсолютно, але це намагання використати якраз трагедію з політичною метою, з політичними цілями.

Ви вважаєте, що в цих акцій ноги ростуть із Києва?

— Ноги ростуть із Києва і координація, прикриття інформаційне, політичне, юридичне відбувається серйозними політичними гравцями з Києва.

Ранее спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что возле мэрии Одессы неспокойно уже который день, однако нельзя сказать, что протест массово поддерживают жители города.