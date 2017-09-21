Деньги США на оборону Украины: рано делят шкуру неубитого медведя - Воля

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Сенат США утвердил оборонный бюджет страны на 2018 год. Это почти 700 миллиардов долларов, но кусочек этого госбюджета имеет отношение и к Украине.

Как отметил президент Украины Петр Порошенко, Украине выделят 500 миллионов долларов в поддержку сферы безопасности и оборонной сферы.

На что именно выделят деньги, и как их будут распределять, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що стосується цієї цифри — 500 мільйонів і списку того, що озвучив президент, так що саме на цю суму буде надано?

— Принаймні, Сенат, верхня палата Конгресу проголосував за те, щоб надати Україні, як вже процитували президента, на сектор безпеки 500 мільйонів доларів, і президент тут теж розшифрував, що буде надано.

Наприклад, у нього також включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету на потреби реабілітації в медичних установах поранених військовослужбовців, і про військово-морські сили дослівно: "Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби, не зброю, радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони".

Чомусь президент сказав, що йдеться, в тому числі, у нас говорять, що летальну зброю і, принаймні, там йшлося, але чомусь в тому переліку немає згадування ні про контрбатарейні, ні якісь там, тим більше ракети протитанкові, ті ж самі "Джавелін".

І тут виникає запитання: а "Джавелін" будуть чи ні? Що саме мається на увазі під летальною зброєю? Ці військові кораблі прибережної дії та берегової охорони — вони зброя, як танк, чи вони техніка зі зброєю?

Знову ж таки, яка летальна зброя буде отримана Україною, і наскільки, дійсно, зараз можна говорити впевнено, що вона буде надана, бо з’явилось ще повідомлення в більш пізньому часі з іншою вже цифрою, що Сенат схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів.

Може, це різна допомога?

– Знову ж таки, яка допомога? Згідно цьому законопроекту Пентагон у 2018 році може отримати 150 мільйонів в якості надання Україні військової допомоги. Причому відзначається, що лише половину цієї суми міністр оборони має право безперешкодно надати Україні, а виділення іншої частини цих коштів залежить від проведення Києвом реформ в галузі оборони.

Кажуть, що Сенат схвалив виділення Україні 500 мільйонів доларів на безпеку. Але це не живі гроші, це не йдеться про те, що вони завезуть купу доларів. Це вже існуюча оборонна продукція, яка коштує ці 500 мільйонів доларів, яка просто поїде до України, так?

– Або фінансування інструкторів, інших методичних фахівців, які приїздять в Україну для того, щоб навчати, консультувати тощо. Тому, звісно, що тут неживі гроші.

Але тут же цікаві нюанси, бо оборонний бюджет США, ми вже знаємо, минулого року теж приймався, і йшлось про те, що для України буде виділена сума на оборонні, безпекові питання в 600 мільйонів. Потім по факту виявилось після того, як Трамп вступив в повноваження, вже в березні-травні реальну суму говорили – це 150 мільйонів доларів.

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Він послідовно виконує свої передвиборні обіцянки.

– Так, обіцяв. До речі, знову ж таки, та ж сама доля може спіткати ці всі витрати. Поки що це Сенат, верхня палата американського парламенту, який називається Конгресом, проголосував за це. Що буде в нижній палаті, Палаті представників? Тобто закон ще не набув чинності, ще, принаймні, розгляд в Конгресі і підпис президента.

А якщо говорити про те, які перепони можуть бути на шляху виділення коштів у таких розмірах, то тут треба розуміти, що військові витрати США самих збільшуються і, до речі, Трамп, коли перекроював бюджет минулого року, вірніше, прийнятий минулого року на цей, він звертав увагу на те, що потрібно ці всі зовнішні фінансування скоротити заради того, щоб модернізувати американську армію і, принаймні, з літа, навіть з весни ми бачимо, що США збільшити свою присутність в Сирії в рамках боротьби з ІДІЛ.

Ми бачимо, що північнокорейська проблема призвела до того, що навчання в регіоні Корейського півострову почастішали, навіть було безпрецедентне, так би мовити, навчання трьох авіаносців вперше в історії, тобто постійна військова присутність США на Далекому Сході, в Східній Азії збільшилась.

Те саме можемо говорити про збільшення присутності в Афганістані — три з половиною тисячі американських військовослужбовців туди відправляються, і плюс ще незавершені проблеми з Сирією тією самою, з Іраком, плюс в світлі північнокорейської проблеми

Трамп заявив про необхідність модернізувати американську систему ПРО. Тобто модернізуватимемо все, грошей потрібно багато, і знову чи не поріжуть ці 500 мільйонів, поки невідомо.

Ви вважаєте, що бюджет буде перекроюватись?

— Я думаю, так, що в Палаті представників може бути дещо скоригований бюджет, але, я думаю, що 150 мільйонів Україна вже точно отримає, бо нижче цього ліміту навряд чи, це буде вже непристойно з боку США, тим більше, невідомо ще, як буде розвиватись ситуація з місією Волкера, з регулюванням на Донбасі, то цілком може прийти до того, що військова допомога, можливо, не летальними заходами, але для України з боку США таки збільшиться.

Напомним, ранее Владимир Воля заявлял, что актуализация темы предоставления США летального оружия Украине — элемент политического торга с Россией.

А военный эксперт Олег Жданов считает, что получить американское летальное оружие Украина сможет только после утвердительного решения президента Дональда Трампа.