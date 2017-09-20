Бортник: сегодняшняя оппозиция в Украине – самая слабая в истории

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Осенний политический сезон в Украине традиционно начался с протестов. Недовольство действиями или бездействием власти пока еще находится стадии зародыша, но уже в ближайшее время этот процесс сложно будет остановить.

Вместе с тем, как считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, несмотря на то, что в Украине очень силен протестный потенциал, в стране отсутствуют политические силы, которые могут его представить.

"Сегодня наиболее реальной оппозицией к президенту является только Юлия Тимошенко. Оппозиционная активность будет нарастать и достигнет пика к концу ноября. Вместе с тем, пока сложно говорить о возможности нового Майдана. Дело в том, что нынешняя оппозиция – самая слабая за всю историю независимости Украины. Она расколота на много лагерей, она корумпирована и ориентирована на сотрудничество с властью. Протестный потенциал украинцев составляет 70-80 процентов, но его, по сути, не кому представлять", – говорит политолог.

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По мнению эксперта, сегодня мы видим своеобразные праймериз накануне парламентских и президентских выборов.

"Они, конечно, осложнены социально не популярными реформами, когда общество раздраконено. Демонстрировать активность могут и "правые" силы", но опасности для власти они не составляют. Тем более, что неконтролируемых правых практически не осталось – слишком многие не брезгуют сотрудничеством с группами внутри власти", – резюмировал эксперт.