Нет никакого исторического момента. Жданов о $500 млн от США

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год. Согласно смете, 500 миллионов долларов должны выделить на помощь Украине. Данное решение уже прокомментировал президент Украины.

По информации Петра Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летального оружия оборонного характера. Средства можно использовать, в том числе, и на реабилитацию в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Проект оборонного бюджета США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Выделение оружия – исторический момент для Украины?

– Нет никакого исторического момента. Надо внимательно читать документы.

США выделяют нам ежегодно, это третий год подряд помощь, которая в прошлом году была 300 миллионов, в этом 350, в следующем будет 500 миллионов на военно-техническую помощь. Что будет в рамках этой помощи, пока еще ничего не ясно. Есть план передачи летальных оборонительных вооружений. Он находится в Белом доме на согласовании.

Это прерогатива США и лично его, выдавать нам летальное оружие или не выдавать. И если такое решение будет принято, то нам его дадут в рамках помощи или вне рамок этой помощи, которая заложена в бюджет США.

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Что касается того дадут или не дадут летальное вооружение, это исключительно на сегодняшний день политический вопрос, который зависит от переговорного процесса США и РФ в плане договоренностей о дальнейшем совместном существовании. Либо в случае резкой конфронтации на востоке Украины, нам будет предоставлено летальное оружие. Вот это два фактора, которые могут повлиять, чтобы летальное оружие появилось в Украине.

Какие виды вооружения передадут США?

– В принципе, из того, что перечислил президент, сюда можно добавить противотанково-ракетные комплексы, средства ПВО, опять же, армейского характера. То есть, в основном, это будет тактическая экипировка. Вполне возможно, что будет выдаваться и стрелковое вооружение НАТОвских стандартов.

Будут также передавать специалистов?

– Почему-то мы каждую следующую помощь встречаем как первый раз, как новую. У нас третий год работают инструкторы. Мы третий год получаем военно-техническую помощь. Нам уже передавали радары контрбатарейной борьбы. Нам уже передавали и военно-полевой госпиталь.

Нам передавали и жилеты, каски, другую тактическую экипировку для солдат и инструкторы работают уже третий год в Украине и третий год, и обучают наших солдат. Целые батальоны уже есть, которые прошли подготовку по НАТОвским стандартам в учебных центрах Украины.

Поэтому просто продолжается плановая работа помощи США по повышению обороноспособности Украины и, в частности, по боеспособности ВСУ.

Как военная помощь может повлиять на обороноспособность Украины?

– Чем сильнее армия, тем увереннее чувствует себя страна и тем большая вероятность того, что враг десять раз подумает, прежде, чем начинать какие-то провокации. И тем более начинать боевые действия против этой страны.

Поэтому ВСУ – это зеркало государства и насколько они сильны и боеспособны, насколько уверенно государство чувствует себя на международной арене, если оно собирается быть субъектом международного права, а не объектом.

В какие еще военные отрасли будут вкладывать помощь США? Это будут украинские воздушные и военно-морские силы?

– Вкладываться могут во все виды. Там идет согласование на уровне Генштаба и Пентагона. Идет согласование необходимых материльно-технических средств для ВСУ и согласно этого плана, который они согласовывают, потому что радары контрбатарейной борьбы для разведки и для артиллерии, там могут быть какие-то другие радиолокационные станции для танков или еще для чего-то.

То есть это согласовывается на уровне Генштаба и Пентагона и по необходимости или по потребности ВСУ в рамках помощи США будут выделять нам военно-технические средства.

В случае, если Дональд Трамп выделит эти средства, кто будет распределять эти 500 миллионов?

– Здесь немножко не так, не Трамп. Это бюджет США, бюджет 2018 года, который предусматривает, в том числе, военно-техническую помощь разным странам и Украина там практически третий год присутствует отдельный срок. То есть на выделение летального вооружения.

Это прерогатива президента, а все остальное – это в рамках помощи обсуждается, согласовывается и поставляется, а летальное оружие – это исключительно решение президента США.

То есть если он не даст добро на выделение летальной оружия, то нам эти деньги выделят на комплектующие?

– Тогда эти деньги мы потратим на военно-техническое имущество, но не на летальное оружие.

Как эти деньги будут распределяться?

– У нас они не будут прописаны в бюджете. Это помощь, поэтому еще раз говорю – Генштаб ВСУ согласовывает план и перечень военно-технического имущества, которое необходимо нашим ВСУ, согласовывают с США, разрабатывают календарный план поставок и мы получаем вооружение. По приходу оно ставится на учет и передается непосредственно в воинские части для пользования.

К слову, эксперты сходятся во мнении, что Украина вряд ли получит летальное оружие в рамках военной помощи США. Однако, вероятность того, что Украина до конца этого года получит от США противотанковые ракеты Javelin, а также средства ПВО, очень высокая. Такое мнение выразил в эфире Голоса Столицы военный эксперт Сергей Ковтун.