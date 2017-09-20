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20.09.201711:09
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    Интервью

    Нет никакого исторического момента. Жданов о $500 млн от США

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (38)

    (обновлено: )11602
    Получить американское летальное оружие Украина сможет только после утвердительного решения президента Дональда Трампа, считает эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год. Согласно смете, 500 миллионов долларов должны выделить на помощь Украине. Данное решение уже прокомментировал президент Украины.

    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Бизнес, просто бизнес. О поставках летального оружия из США

    По информации Петра Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летального оружия оборонного характера. Средства можно использовать, в том числе, и на реабилитацию в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

    Проект оборонного бюджета США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    Выделение оружия – исторический момент для Украины?

    – Нет никакого исторического момента. Надо внимательно читать документы. 

    США выделяют нам ежегодно, это третий год подряд помощь, которая в прошлом году была 300 миллионов, в этом 350, в следующем будет 500 миллионов на военно-техническую помощь. Что будет в рамках этой помощи, пока еще ничего не ясно. Есть план передачи летальных оборонительных вооружений. Он находится в Белом доме на согласовании. 

    Это прерогатива США и лично его, выдавать нам летальное оружие или не выдавать. И если такое решение будет принято, то нам его дадут в рамках помощи или вне рамок этой помощи, которая заложена в бюджет США. 

    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

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    Что касается того дадут или не дадут летальное вооружение, это исключительно на сегодняшний день политический вопрос, который зависит от переговорного процесса США и РФ в плане договоренностей о дальнейшем совместном существовании. Либо в случае резкой конфронтации на востоке Украины, нам будет предоставлено летальное оружие. Вот это два фактора, которые могут повлиять, чтобы летальное оружие появилось в Украине.

    Какие виды вооружения передадут США?

    – В принципе, из того, что перечислил президент, сюда можно добавить противотанково-ракетные комплексы, средства ПВО, опять же, армейского характера. То есть, в основном, это будет тактическая экипировка. Вполне возможно, что будет выдаваться и стрелковое вооружение НАТОвских стандартов.

    Будут также передавать специалистов?

    – Почему-то мы каждую следующую помощь встречаем как первый раз, как новую. У нас третий год работают инструкторы. Мы третий год получаем военно-техническую помощь. Нам уже передавали радары контрбатарейной борьбы. Нам уже передавали и военно-полевой госпиталь. 

    Нам передавали и жилеты, каски, другую тактическую экипировку для солдат и инструкторы работают уже третий год в Украине и третий год, и обучают наших солдат. Целые батальоны уже есть, которые прошли подготовку по НАТОвским стандартам в учебных центрах Украины. 

    Поэтому просто продолжается плановая работа помощи США по повышению обороноспособности Украины и, в частности, по боеспособности ВСУ.

    Как военная помощь может повлиять на обороноспособность Украины?

    – Чем сильнее армия, тем увереннее чувствует себя страна и тем большая вероятность того, что враг десять раз подумает, прежде, чем начинать какие-то провокации. И тем более начинать боевые действия против этой страны. 

    Флаг сирийской оппозиции в городе Азаз на севере Алеппо
    REUTERS Khalil Ashawi
    Экс-офицер: США поставляют сирийской оппозиции советское оружие на $2,2 млрд

    Поэтому ВСУ – это зеркало государства и насколько они сильны и боеспособны, насколько уверенно государство чувствует себя на международной арене, если оно собирается быть субъектом международного права, а не объектом. 

    В какие еще военные отрасли будут вкладывать помощь США? Это будут украинские воздушные и военно-морские силы?

    – Вкладываться могут во все виды. Там идет согласование на уровне Генштаба и Пентагона. Идет согласование необходимых материльно-технических средств для ВСУ и согласно этого плана, который они согласовывают, потому что радары контрбатарейной борьбы для разведки и для артиллерии, там могут быть какие-то другие радиолокационные станции для танков или еще для чего-то. 

    То есть это согласовывается на уровне Генштаба и Пентагона и по необходимости или по потребности ВСУ в рамках помощи США будут выделять нам военно-технические средства.

    В случае, если Дональд Трамп выделит эти средства, кто будет распределять эти 500 миллионов?

    – Здесь немножко не так, не Трамп. Это бюджет США, бюджет 2018  года, который предусматривает, в том числе, военно-техническую помощь разным странам и Украина там практически третий год присутствует отдельный срок. То есть на выделение летального вооружения. 

    Это прерогатива президента, а все остальное – это в рамках помощи обсуждается, согласовывается и поставляется, а летальное оружие – это исключительно решение президента США.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    $500 млн от США для Украины: а было ли летальное оружие?

    То есть если он не даст добро на выделение летальной оружия, то нам эти деньги выделят на комплектующие?

    – Тогда эти деньги мы потратим на военно-техническое имущество, но не на летальное оружие. 

    Как эти деньги будут распределяться?

    – У нас они не будут прописаны в бюджете. Это помощь, поэтому еще раз говорю – Генштаб ВСУ согласовывает план и перечень военно-технического имущества, которое необходимо нашим ВСУ, согласовывают с США, разрабатывают календарный план поставок и мы получаем вооружение. По приходу оно ставится на учет и передается непосредственно в воинские части для пользования. 

    К слову, эксперты сходятся во мнении, что Украина вряд ли получит летальное оружие в рамках военной помощи США. Однако, вероятность того, что Украина до конца этого года получит от США противотанковые ракеты Javelin, а также средства ПВО, очень высокая. Такое мнение выразил в эфире Голоса Столицы военный эксперт Сергей Ковтун.

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