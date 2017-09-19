Порошенко в США, а в Украине все стабильно: убивают и грабят - Портнов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко 18 сентября отправился с рабочим визитом в США.

Как ожидается, Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко уже успел выступить в Военной академии "Вест-Пойнт", где отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира, а военные расходы страны составляют более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО. Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США Украине удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию — одну из сильнейших в мире".

"Я вижу действительно практические результаты, я вижу, что координация лучше работает, тактика улучшается, и с 2015 года мы уже не отдаем ни одного сантиметра территорий. Это является доказательством нашей успешной кооперации (Украина и США — ред.)", — акцентировал Порошенко.

По мнению бывшего заместителя главы Администрации президента, юриста Андрея Портнова, в ходе визита в США президент может не переживать за Украину.

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"Все будет, как обычно. Кого-то посадят, чтобы потом сказать, что Президент непричастен, потому что отсутствовал, привычно пройдут где-то обыски, кого-то ограбят, с кого-то получат долю, что-нибудь развалится, что-то украдут патриоты, активисты что-то снесут и поломают, полицейские спасут кота на дереве и разобьют пару автомобилей, сотрудники СБУ продадут пару дел, кого-то убьют в людном месте, машину угонят, кто-то гимн споёт, депутаты что-то оптимизируют себе из бюджета", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в стране во время отсутствия главы государства ничего не изменится.

Скриншот с сайта Facebook

"Короче, все пройдёт скучно и обыденно, как Вы построили и как Вам нравится. Можно смело уезжать", - подытожил юрист.