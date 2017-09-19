Макитра: Вакарчук будет конкурентом Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Опять заговорили о политической судьбе Святослава Вакарчука. На этот раз тему подняли в материале издания РБК-Украина. Журналисты, со ссылкой на собственные источники, утверждают, что в бизнес-крыле окружения президента опасаются активного развития данного политического проекта.

Политическую судьбу Вакарчука в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно зараз у політикумі активно обговорюють можливу розкрутку Святослава Вакарчука? Чи це своєрідне вкидання інформації, яке має певну мету?

— Це вкидання інформації, але кар'єра людини, яка не з політики десь таким чином, напевно, і починалась.

Варто зазначити, що вже декілька місяців, добре, якщо не добрих півроку Вакарчук включається в різноманітні соціологічні дослідження і показники, які є в нього за деякими даними, оптимістичні, і дають йому шанс для того, щоб іти в політику.

Чи має такі наміри сам Вакарчук?

— Враховуючи, що він заявив про припинення на рік, якщо я не помиляюсь, активної гастрольної діяльності свого музичного гурту і той факт, що він довгий час перебував на навчанні в США по різноманітним програмам, в принципі, може свідчити, що амбіції політичні в нього можуть бути.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

Тим більше, було декілька його заяв, фактично політичних. Зокрема, це лист Петра Порошенка славнозвісний. Заява по українській і російській мові, яка дуже широко обговорювалась, можна знайти зондування політичного ґрунту Вакарчука чи його команди.

Тобто насправді в суспільстві є великий запит на нові обличчя, якщо можна так сказати, з одноіменної партії, а Вакарчук може попадати в очікування виборців, оскільки він не був у активній політиці і сам, попри те, що є з Галичини, зі Львова, але його погляди такі, які можуть мати підтримку і на півдні, і на сході країни.

Адже такі чутки поширюються не вперше? Чи може бути так, що навмисно його нав'язують?

— Насправді, якщо його і навмисно нав'язують, то гра доволі небезпечна, тому що це великий прошарок, це до 2/3 за різними даними досліджень людей, громадян, які не визначені своїм вибором. Це дуже серйозне поле для маневрів і заходу нових політичних проектів.

А те, що Вакарчук вже частково був в політиці, ви правду кажете, що він, справді, складав мандат свій депутатський, був депутатом, але він не вів такої активної публічної діяльності на той час, але, звичайно, це йому пригадається.

Це може бути певним тягарем і каменем для нього, тому що, оскільки він вже був при владі, начебто від неї відмовлявся, але чи співак, чи не співак, тут так історія. У нас боксер, який не з першого разу, але все ж таки став мером столиці.

Тому тут питання часу, амбіцій і готовності Вакарчука для входження в політику. Але, в принципі, такі шанси є і, я думаю, що цілком ймовірно, він спробує себе реалізувати знов.

Журналісти кажуть про можливе фінансування політичного проекту "Святослав Вакарчук" бізнесменами Віктором Пінчуком та Михайлом Фрідманом. Чому саме їм приписують підтримку?

— Я не володію якимись даними, щоб Пінчук чи Фрідман. Чи був би готовий Вакарчук, тут таке питання.

Я думаю, не стільки важливо, які вже будуть олігархи, ніж сам факт, що Вакарчук, справді, демонструватиме певну політичну активність. Показники будуть в нього дозволяти йти в серйозну гру, то будуть бажаючі фінансувати такий проект.

Тому, я думаю, тут прізвища можуть спливати різні, як і зараз, так і в майбутньому, і доля правди в тому може бути. Тут важливо, як сам Вакарчук до цього відноситиметься і наскільки він буде там підзвітний своїм спонсорам, оскільки, очевидно, що масштабний політичний проект вимагатиме серйозних грошей.

Хто з політиків може стати його союзником, а хто суперником?

— Тут суперниками можуть стати потенційні союзники і суперники вони десь на одному полі.

Вакарчука чи будь-якого такого політика, тобто з певним рівнем пізнаваності, але відсутності серйозного негативного бекграунду, він, звичайно, шкодитиме діючій опозиції в особі Юлії Тимошенко, в особі інших політичних гравців, які, звичайно, хочуть опонувати президенту.

Але, в той же час, на цьому полі він може отримати і союзників політичних проектів, які не мають можливості самостійно себе реалізувати. Різного роду новостворені постмайданівські партії можуть стати союзниками Вакарчука. І ще дуже сильно потерпить з іншого флангу, очевидно, це партія "За життя" Вадима Рабіновича, де на півдні, на сході країни Вакарчук може серйозно підкосити їхні позиції, забрати голоси у прихильників партії Рабіновича.

А щодо безпосередньо влади, то це залежатиме, наскільки вдасться Вакарчуку грати в певну самостійну гру, наскільки він зможе мати серйозні шанси на перемогу. Тому, якщо такі шанси будуть, то він буде серйозним опонентом діючій владі в особі Порошенка, йдеться про пропрезидентські вибори.

Але, в той же час, якщо показники будуть невеликі, то він може бути, навпаки, союзником і забирати голоси у опонентів Порошенко. Тут дуже багато невідомих. Я думаю, стане зрозуміліше, коли, дійсно, Вакарчук заявить про свої політичні амбіції відкрито і розпочне політичну діяльність.

Тоді можна буде більше зрозуміти, тому що українці вже мали не одного кумира і дуже швидко в ньому розчаровувались.

Співаки, митці, актори сильно можуть допомогти партіям піднімати свої рейтинги?

— Звичайно,тут же справа в чому, що традиційні, хто взагалі в Україні політики, традиційно це були вихідці або з економічного блоку, чи з юриспруденції, з цього напрямку, як правило, успішні політики, яких ми зараз бачимо в Україні.

Але тут треба розуміти, що якщо ми говоримо про Вакарчука, то, напевно, було б недоречно говорити, що це винятково співак на даному етапі. Він доволі активний громадський діяч, який брав участь не в одному політичному русі і проекті.

Тому певний, що захід в політику він вже має, тому і сприймається громадянами на даному етапі як можливий кандидат в президенти, тому і є в нього певні електоральні позиції. Можна пригадати, що з самого початку, ще з 1990-х років, 1999, якщо не помиляюсь, це виборча кампанія Леоніда Кучми, коли Вакарчук активно брав участь в концертах, зокрема, в другому турі президентських на підтримку.

Пізніше ми бачили і участь в Помаранчевій революції безпосередньо в підтримку Помаранчевої революції і як наслідок його депутатство, бачили і в 2014, 2013 році.

Зараз в політичних кругах вже довгий час був і тут важливо, що якби це було винятково з чистого листка співак, якого не асоціювали ні з одним з політиків, звичайно, складніше увійти і зайти, а певний мінімальний, але бекграунд у Вакарчука є і цього може бути достатньо для того, щоб сприймали як політика і громадського діяча, не винятково як співака-артиста.

Чий він проект?

— Я думаю, що зараз зарано казати, чий проект. Ми побачимо у розвитку подій. Ті, хто стоять біля витоку цього проекту, далеко не факт, що можуть найбільше з цього проекту скористатись.

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К слову, директор института "Диалог" Андрей Миселюк в эфире "ГС" отметил, что вероятность досрочных выборов в Украине равняется нулю, а подготовка к очередным начнется осенью.