Сколько заплатят киевляне за "лишнюю" жилплощадь?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине до первого июля всем владельцам "лишней" жилплощади прислали платежки. За каждый квадрат сверх нормы нужно заплатить определенный процент от минималки.

Налог надо заплатить до первого сентября, а всем, кто опоздал, грозят штрафы.

Налоговый кодекс определяет предельные ставки и минимальную площадь, которая считается «лишней». Так, налог нельзя взимать за квартиры, площадью менее 60 квадратов, и за дома до 120 квадратных метров. Если есть и дом и квартира, то минимальная площадь, после которой можно платить налог на недвижимость — 180 квадратных метров.

Подробнее о новых налогах в эфире радиостанции Голос столицы рассказала начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки повідомленнь про сплату податків на зайві квадратні метри було розіслано у Києві, і на який орієнтовний об'єм коштів ви розраховували вийти?

— Працівниками головного управління ДФС у місті Києві було сформовано 30550 рішень-повідомлень, в тому числі, я прошу звернути увагу, що 636 рішень-повідомлень було сформовано на елітне житло, а елітне житло, ви знаєте, що ставка, вірніше, фіксована сума сплати — це 25 тисяч гривень. Так ось, така кількість рішень-повідомлень якраз визначила суму податкового зобов'язань до сплати в 17 мільйонів 900 тисяч гривень. Але ми фактично всі 30550 рішень-повідомлень відправили нашим фізичним особам, і на сьогоднішній день ми бачимо доволі проблемну ситуацію, тому що фактично з цих 30550 нам повернулось до ДФС в місті Києві 3,5 тисячі рішень і доволі на значну суму — це на 10 мільйонів гривень.

В чому тут проблема? Проблема в тому, що наші фізичні особи, змінюючи свою адресу, не повідомляють про це, не вносять зміни в дані про реєстрацію, як це передбачено статтею 70 Податкового кодексу України. І, знову ж таки, ще яка може бути проблема? Що, не отримавши відповідне рішення-повідомлення, фізична особа і не знає, що це рішення-повідомлення сформовано, а уже в неї є податковий борг і, звісно, що тоді ми будемо працювати по стягненню цього податкового боргу.

Тільки штраф загрожує тим, хто невчасно заплатив податок?

— Звісно, і сума основного платежу, яка визначена рішенням-повідомленням і якщо ця сума не сплачена своєчасно, тоді якщо протягом 30 днів не сплачена, тоді 30% штрафних санкцій, якщо протягом 60 днів не сплачено — 20% штрафних санкцій. Крім того, якщо сума податку визначена доволі значна, яка підпадає під кримінальну відповідальність, звісно, ми передаємо цю суму до відділу по роботі з правоохоронними органами. Суми доволі-таки незначні, тому що 60 квадратних метрів — це пільга, а те, що вище — має бути сплачена відповідна сума податку. Так ось, якщо брати ставку по місту Києву за 2016 рік, а ми знаємо, що це ставка 1% від мінімальної заробітної плати, то, наприклад, якщо квартира 100 квадратних метрів, 60 квадратних метрів — це пільга, за 40 квадратних метрів необхідно сплатити відповідний податок, то ми беремо 40 квадратних метрів, множимо на 13 гривень 78 копійок, тому що це якраз 1% від мінімальної заробітної плати за 2016 рік, а мінімальна зарплата була 1378 гривень, то якраз за ці 40 квадратних метрів фізичній особі треба буде доплатити. 40 множимо на 13 гривень 78 копійок — 551 гривню.

Були випадки, коли квартира більше 60 квадратів, але квитанцію власник не отримав?

— Є такі випадки, погодьтесь, що 30550 рішень-повідомлень для Києва — це взагалі доволі незначна кількість рішень-повідомлень, знаючи, скільки квартир — більше 60 квадратних метрів в місті Києві. І тому виходить, яка ситуація проблемна? Ми формуємо повідомлення на підставі реєстру нерухомості, на підставі тих даних, які є в реєстрі нерухомості. Власником і розпорядником цього реєстру є Мін'юст. Не повністю вся інформація є у відповідному реєстрі. Тому це теж значна проблема, і сьогодні, не отримавши рішення-повідомлення, фізичні особи можуть прийти до ДФС в місті Києві, до управління по роботі з фізичними особами, яке знаходиться на вулиці Лєскова, 2, надати копію документа про власність, наприклад, на ту ж квартиру, і ми додатково, маючи право по Податковому кодексу проводити звірки з фізичними особами, виписуємо рішення-повідомлення фізичній особі, яка звернулась до нас, не отримавши відповідне рішення-повідомлення.

Як податок на зайві квадрати розраховується?

— Це досить просто. Повторюсь, що є квартира, розмір квартири 100 квадратних метрів, пільга — 60 квадратних метрів, тобто 100 віднімаємо 60 квадратних метрів, одержуємо 40 квадратних метрів, на які необхідно нарахувати відповідний податок. Далі. Податок нараховується по ставці 1% мінімальної зарплати. Ми обраховуємо якраз податок за 2016 рік, а мінімальна зарплата в 2016 році були 1378, тобто 1% — це 13 гривень 78 копійок. Ми беремо 40 квадратних метрів, які є надлишкові після пільги 60 квадратних метрів, множимо на 13 гривень 78 копійок, і у нас до сплати за відповідний надлишок 40 квадратних метрів в рішенні-повідомленні зазначається сума 551 гривня.

Якщо людина нічого не отримувала за "зайві" кілька метрів, чи має вона сама піти за квитанцією?

— Зрозуміло, що це в будь-якому випадку є законодавчо встановлені правила 60 квадратних метрів пільга, і зрозуміло, що якщо квартира більше 60 квадратних метрів, то має бути виписано рішення-повідомлення. Знову ж, я говорю про те, що рішення-повідомлення формується на підставі даних реєстру, і якщо в реєстрі немає відомостей про таку квартиру, то, зрозуміло, ми йому рішення-повідомлення не можемо виписати, і не можемо направити. Але кожен може виконати свій громадський обов'язок, і тому, якщо є бажання, є культура сплати відповідних податків і фізична особа хоче, щоб ми підготовили рішення-повідомлення, приходить до центру обслуговування на вулиці Лєскова, 2, надає копії документів на власність цієї квартири. Там є квадратні метри, відповідно розраховані, ми готуємо рішення-повідомлення. Якщо це три квадратні метри надлишкові, тоді три квадратні метри множимо на 13,78 гривень і у нас виходить до сплати 41 гривня 34 копійки.

Якщо кілька співвласників квартири?

— Пільга на кожного співвласника. Якщо у нас є, наприклад, два власника однієї квартири або три власники, то пільга на кожного власника, тобто 60 квадратних метрів на одного власника, 60 квадратних метрів на другого власника, і якщо квартира у нас 100 квадратних метрів, в даному випадку нічого платити не потрібно.

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Напомним, председатель "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич считает, что ГФС — главный репрессивный орган страны, при помощи которого политическая элита может оказать давление на любого человека.