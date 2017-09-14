При мэре Черновецком Киев потерял сотни участков земли и миллиарды - Кравец

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бывшего соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — депутата Киевсовета Сергея Крымчака, который с 2015-го года является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

facebook.com/chernovetskiy Леонид Черновецкий

По данным источников, обыски у Крымчака проходят в офисах, связанных с ним компаний, у помощников, а также, как утверждает издание, у родственников депутата. Следственные действия проводятся в связи с земельными аферами в столице.

Сообщается также об обысках в доме еще одного столичного депутата Александра Березникова от фракции "Батькивщина", а еще у жены председателя постоянной комиссии Киевсовета Константина Ялового — Елены Яловой.

Накануне СБУ объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Ему инкриминируют незаконное отчуждение столичной земли в период своего председательства в украинской столице. Почему сейчас пытаются поднять на поверхность земельные дела времен мэра Черновецкого, проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваша версія, чому правоохоронці останнім часом зайнялися розслідуванням земельних афер часів Черновецького?

— На мій погляд, це просто так склалися обставини. Тому що ще два роки тому генпрокурор Луценко анонсував, що він буде притягати Черновецького за ті махінації, які були свого часу здійснені, до відповідальності.

Але наскільки всі пам'ятаємо, то генпрокуратура проводила в той час якісь обшуки стосовно не лише земельних всіляких махінацій, а і стосовно відчуження комунального майна Києва, про що навіть генпрокурор, наскільки я пам'ятаю, робив відповідні заяви.

На сьогоднішній день, я так розумію, цим зайнялося НАБУ. І відповідно просто у НАБУ дійшли, мабуть, руки, щоб почати розслідувати оці всі обставини, які були в свій час викладені у висновку ТСК ВРУ. Тому що формально всі ці висновки є на сайті ВРУ, там зазначено, що, коли, як відбувалося, і які саме кримінальні справи вже були відкриті, однак вони, мабуть, знаходилися в такому, трохи замороженому режимі.

Які перспективи розслідування цих земельних справ? Наскільки реально довести земельні оборудки десятирічної давнини, а тим більш покарати винних?

— Насправді, як показує досвід, тут є деякі обставини з юридичної точки зору. Так, у зв'язку з тим, що пройшов значний час, то в судовому порядку може виявитися така ситуація, що повернути це майно київській громаді може бути вкрай важко, і суди можуть відмовити в поверненні майна, у разі, якщо не знайдуть підстав для поновлення строків.

Але що стосується притягнення осіб до відповідальності, які фактично є винні в тому, що неналежним чином виконували свої посадові обов'язки, не перевіряли документи, або навпаки зловживали наданими правами і переоформляли незаконно, тобто видавали відповідні дозволи, надавали згоду на відчуження цих земельних ділянок чи інші робили зловживання, то саме посадових осіб притягнути до відповідальності можливо. Однак дуже це неприємно, що саме стягнути, відшкодувати завдану шкоду буде вкрай важко.

Чи є термін переслідування в подібних справах, після якого за законодавством людину не можна карати за такі оборудки?

— Все залежить від того, за якою статтею буде інкримінуватися той чи інший злочин. Якщо це буде тяжкий злочин, а з огляду на шкоду, яку буде визначати прокуратура, чи органи НАБУ, то це фактично буде тяжкий злочин, тому що здійснений він посадовою особою на досить значні суми, то строки тут ще не пройшли.

Однак, як я вже зазначав, що стосується саме можливості повернення цього майна, то строк позовної давності тут чітко встановлений законодавством в три роки, з моменту коли особа дізналася про порушення права.

І в даному випадку вже прокуратурі чи тим органам, які будуть намагатися повернути це майно київській громаді, у разі, якщо воно незаконно вибуло з володіння, потрібно бути доводити поважність цих строків. Але кримінальна відповідальність настає в будь-якому випадку.

Тобто якщо вони зараз розпочинають кримінальні провадження, є рівно три роки, аби довести справу до логічного завершення?

— Ні, трошки не так. Що стосується кримінального аспекту цих справ. В ККУ є чітко передбачені також строки притягнення осіб до відповідальності, на момент вчинення злочину. При цьому, навіть якщо ці строки минули, тобто навіть вже не можна притягнути до відповідальності, в будь-якому випадку цю справу розглядає суд. І закриття кримінальної справи за саме пропущені строки позовної давності не є відповідною реабілітуючою обставиною.

Тобто особа вважається судимою. Однак що стосується безпосередньо повернення цього майна київській громаді, яке розглядається не в кримінальному процесі, а в господарському процесі, чи там в адміністративному, в даному випадку в господарському процесі, то в даному випадку строк встановлено на протязі трьох років, коли прокуратура чи місцева адміністрація може звернутися з позовом щодо витребування майна з незаконного володіння. Саме три роки.

Що в такому випадку буде з Жуковим островом? Вищий господарський суд підтвердив незаконність відведення та передачі земель. І що далі?

— Там не все так просто. Тобто це заяви прокуратури, тому що як мені відомо, існують навіть кілька рішень судів стосовно деяких осіб, які там отримали у власність землю на Жуковому острові, які підтвердили законність цього відведення.

Якщо пам'ятаєте, це стосувалося навіть суддів Вищого господарського суду, стосовно яких відкриті кримінальні провадження, а також якихось пов'язаних з ними осіб. Тому говорити, що все так однозначно, що все незаконно, це повинен в подальшому буде встановлювати суд, з огляду на ті рішення, які вже на сьогоднішній день існують, і що саме встановлено цими рішеннями.

Про які масштаби незаконної приватизації київської землі йдеться?

— Як я пам'ятаю, в цьому висновку ТСК мова йшла про десятки випадків, коли земля переоформлялася, незаконно приватизувалася на студентів. Їм виділялися безоплатно земельні ділянки. Причому таких випадків були навіть не десятки, а сотні.

Читайте также: Рудяков: внешний долг Украины неподъемен для страны

Тобто мова йде про мільярди гривень, які фактично були виведені в тінь за допомогою всіляких схем приватизації чи безоплатної передачі цих земельних ділянок студентам, які в подальшому вже переоформляли їх на осіб, які продавали ці земельні ділянки чи користувалися самі.

К слову, ранее правоохранительные органы разоблачили крупную аферу с недвижимостью. Ее организаторы "нажились" на 40 миллионов гривен. Эксперт Ярослав Цуканов считает, что махинации на вторичном рынке недвижимости на сегодня единичны, гораздо чаще схемы мошенничества реализуются на "первичке".