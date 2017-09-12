Юридически... от преступников сейчас никак не защититься - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальная полиция начала всеукраинскую операцию по противодействию незаконному обороту оружия. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

За сутки по стране изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Только в Одессе изъяли 600 грамм тротила, больше миллиона долларов, полмиллиона гривен и 90 тысяч евро. Как потом оказалось – это "общак" местных воров в законе.

Ситуацию с незаконным оборотом оружия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, правозащитник Егор Штокалов.

Что грозит человеку за хранение, транспортировку, использование незарегистрированного оружия? Как меняется степень ответственности, если речь идет о взрывчатке или гранатах?

— Все зависит о того, с какой целью человек хранил у себя это оружие. Если он хранил это для дальнейшего совершения террористического акта, то здесь будет соответствующая правовая квалификация: подготовка к террористическому акту. Если он хранил у себя один патрон, который содержит и капсюль, и порох со времен Второй Мировой Войны, то независимо от формального состава преступления, из-за малозначительности здесь может быть только административный штраф. И опять-таки все зависит от того, какое оружие у него нашли, какие боеприпасы: гранаты, автоматическое оружие, мины какие-то противопехотные, противотанковые — от этого будет зависеть квалификация и степень наказания. То есть может быть от административного наказания до реального срока лишения свободы.

Если речь идет о спецоперации, дает ли она правоохранителям больше полномочий, задерживать не за нарушение, а просто так, а уже потом выяснять кто ты и виноват ли ты? Как в таких ситуациях защитить свои права?

— В любом случае проникновение в помещение, в любую собственность должно быть санкционировано судом перед тем, как проводить эту облаву. То есть должно быть решение суда на проведение обыска. Человек, к которому пришли с этой облавой, он имеет абсолютно конституционное право даже требовать от правоохранителей предъявления ему санкции суда и вручения ему копии этого решения. Если правоохранители ошиблись адресом, например, указали квартиру №2 вместо квартиры №3, то человек имеет полное право не пускать этих правоохранителей к себе в помещение. И такой обыск будет считаться незаконным. Независимо от того, найдут они хоть 10 килограмм тротила, полный арсенал автоматов «Калашникова», этот обыск считается незаконным, и все изъятое имущество должно быть возвращено. Правоохранители прежде всего должны подходить к этому вопросу с определенной долей ответственности, чтобы не получилось так, что мы сфотографировали, отрапортовали, изъяли большой арсенал оружия, а потом по решению суда они же обязаны этот арсенал оружия вернуть.

Егор Штокалов, facebook Адвокат Егор Штокалов

Какое оружие требует разрешения, а какое — не требует? Есть ли такое оружие?

— Абсолютно требует разрешения нарезное оружие, из которого пули вылетают с определенным завихрением и летят на большое расстояние. Больше упрощена процедура для гладкоствольного оружия, для помпового ружья. Возьмем, к примеру, США, там разрешено ношение механического короткоствольного нарезного оружия. Это пистолеты. И я считаю, что это очень правильно, потому что когда на человека совершается нападение, например, на улице, в темном переулке, то он может рассчитывать только на себя. И если применять это, носить это оружие с целью самозащиты, потому что у нас криминогенная ситуация сейчас достаточно обострена, то рассчитывать на помощь полицейских не приходится. В Украине легально носить короткоствольное оружие нельзя. По инструкциям и положениям оно должно быть разряженным, в закрытом сейфе, в недоступном для большинства людей месте. То есть из-за инструкции это оружие даже бесполезно. А если у нас преступники будут хотя бы осведомлены о том, что, возможно, у этого человека есть пистолет, и он может меня застрелить, то он на подсознательном уровне будет уже предполагать, что ему не стоит совершать нападение на него.

Как можно сейчас использовать для самозащиты легальное оружие без риска попасть под статью о превышении самообороны?

— А никак. Все равно, в любом случае, даже если вы примените оружие относительно нападающего на вас, то вы подпадаете под уголовную ответственность. Есть единственный случай, когда любое применение средств самообороны, по идее, должно освобождать от уголовной ответственности. Это когда к вам в помещение, в вашу собственность вломились вооруженные преступники. Тогда вы можете открывать огонь на поражение чем угодно — ножами, топорами, молотками, пистолетами — чем угодно.

То есть теоретически можно взять из сейфа это оружие и его применить?

— Абсолютно верно. То есть к вам в окно влетает какой-то преступник с пистолетом, нацеливает на вас его, а вы: подождите минутку, я сейчас схожу в сейф, заряжу свой пистолет, а нет, сначала найду ключи, открою сейф, заряжу пистолет и буду самообороняться. Это и есть посыл, что из-за инструкций и положений средства самообороны в Украине не работают. Их надо менять, потому что ситуация действительно катастрофическая.

Насколько актуальна ситуация с превышением мер самообороны?

— Сейчас практика такая особо не распространена. Потому что преступники, которые идут на преступления, они идут подготовленными. Я не говорю о наркоманах, которые отжали мобилу, я говорю о людях, которые планируют разбойное нападение. Они готовятся, их несколько человек, они рассчитывают на внезапность, на то, что люди у нас не имеют права хранить и носить оружие, и они этим пользуются. То есть они сами нелегальным оружием создают ситуацию, когда человек беспомощен, и они знают, что полицейские оперативно не среагируют, и вот из-за этой внезапности все разбойные нападения, по сути, успешны. И только потом начинается расследование. А если бы у человека при себе был хотя бы шестизарядный пистолет, маленький, то еще не факт, что разбой бы удался.

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Напомним, полицейских, способных бороться с серьезными ОПГ, в Украине практически не существует, считает юрист Евгений Лосовский.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.