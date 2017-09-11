Угольный кризис. Украина покупает то, что сама могла бы продавать - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С 2019 года Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле и увеличивать производство угля газовой группы на два миллиона тонн в год. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Он добавил, что Минэнергоугля удалось в течение года снизить на 3,5 миллиона тонн потребление антрацитового угля. Также министр поблагодарил депутатов за выделение одного миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли и сказал, что именно эти средства позволят увеличить количество угля марки "Г".

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Перспективу отказа от использования антрацита в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Зараз міністерство виконує завдання уряду про заміщення на ТЕЦ і ТЕС вугілля марки "А" на газову групу. Таким чином зменшаться потреби марки "А"?

— Так, коли модернізуються котли і переводяться на газове вугілля, то зменшується потреба марки "А".

А чи не вийде дефіцит газової групи?

— Поки що його немає. Він виникне, якщо перевести всі котли марки "А" на марку "Г", тоді буде дефіцит. А поки що його немає. Поки що вистачає.

Якщо перевести одномоментно?

— Так, і неодномоментно. Вугілля все одно треба десь брати. Дефіциту не виникне. Треба, щоб це було синхронізовано, тобто переведення і збільшення видобутку.

Насалик каже про те, що будуть збільшувати виробництво газової групи вугілля на два мільйони тон на рік. Які зараз взагалі запаси? Є куди збільшувати?

— Є куди збільшувати. Запаси величезні. Там можна експортувати його тощо. Тобто це не проблема і фахівці кажуть, що це не потребує надвеликих коштів. Тобто це все можна зробити вчасно. Тобто тут проблема лише в коштах і все. Тобто технічно збільшення видобутку на два мільйони тонн абсолютно таке питання, яке можна вирішити.

Є кому займатися видобутком?

— І компанія ДТЕК, в принципі, декларує, що вона може це спокійно вирішити. Я неодноразово чув і на круглих столах, і, так би мовити, в бесідах, що вони кажуть, що це абсолютно не проблема, що якщо будуть переводитися енергоблоки з антрациту на газове вугілля, вони спокійно це вирішать за наявності необхідних коштів. Я так розумію, з їхньої точки зору це дозвіл включити ці витрати в тариф. Звичайно, що джерела у них більше.

Навіть непотрібно десь купувати вугілля марки "Г"?

— Його в Польщі видобувають у великій кількості. При потребі можна там купити, а не тягнути здалеку. Але в Україні поклади величезні свої. Можна спокійно збільшити видобуток і вирішити це питання.

Якщо купувати в тій же Польщі, якою може бути ціна цього вугілля?

— В принципі, ціни, вони десь там гуляють від 50 до 80 доларів, але це вже як домовишся. Єдине, що не буде такої транспортної складової, як наприклад, якщо везти з Америки чи південної Африки. В цьому сенсі набагато легше. Тому не думаю, що воно буде дороге.

Рада виділила мільярд гривень на підтримку вугільної галузі. Цього буде достатньо?

— Зазвичай ця підтримка виділяється на зниження собівартості. Це традиційні кошти, які отримують держпідприємства вугільної галузі на заходи, що пов'язані зі зменшенням собівартості вугілля, бо є шахти, де воно має дуже високу собівартість. Я так розумію, що ці кошти, коли потрапляють на підприємства, їх можна використати на підготовку нових тощо. Тут вже не можу вам в деталях сказати, як це будуть використовувати. Це вже будуть вирішувати.

Якого модернізування потребують ТЕС і ТЕЦ?

— Є три ключові складові. По-перше, вугільне господарство, оскільки там готується трошки по-іншому суміш газового вугілля. По-друге, елементи, які забезпечують процес горіння. Тому що процес це також циркуляційні трубки тощо, оскільки газове вугілля горить набагато менш стабільно, ніж антрацит. І питання пожежної безпеки. Тобто там системи пожежної безпеки вугілля газової групи набагато більш серйозні, тому що знову ж таки там процес горіння не такий стабільний і звідси потірбні додаткові заходи пожежної безпеки. Розрахунки свідчать, що така модернізація недорога — десь два-три мільйони доларів на котлоагрегат. Це по міркам енергетики невелика сума. Я думаю, вони її знайдуть.

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Де знаходяться найбільші родовища?

— На Західній Україні. Газове вугілля є в Дніпропетровській області, як мені відомо, в основному на Західній Україні. Це в принципі та ж геологічна формація, що і в Польщі.

Якщо наладять процес видобутку, куди це вугілля експортувати?

— У світі є достатня кількість ТЕС. Тут є питання ціни. Зазвичай, країни, які використовують вугілля, вони мають власний видобуток, але якщо буде дешеве, я думаю, залюбки. Є станції в тій же Німеччині, хоча вони декларують, що є багато станцій в Іспанії, Італії. Багато ще країн використовують теплову генерацію. Тому я думаю, що ринок збуту буде. Тут питання ціни. В принципі ми будемо мати непогані перспективи для використання на теренах ЄС. Там є країни, які мають теплову енергетику.

Напомним, что зимой текущего года была организована блокада Донбасса в связи с чем с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые продлились до середины июля. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прибегнуть к повторному их введению возможно придется и в октябре. В настоящее время была найдена альтернатива покупки дорогого антрацита из США.