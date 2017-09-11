Угольный кризис. Украина покупает то, что сама могла бы продавать - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"
С 2019 года Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле и увеличивать производство угля газовой группы на два миллиона тонн в год. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Он добавил, что Минэнергоугля удалось в течение года снизить на 3,5 миллиона тонн потребление антрацитового угля. Также министр поблагодарил депутатов за выделение одного миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли и сказал, что именно эти средства позволят увеличить количество угля марки "Г".
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Перспективу отказа от использования антрацита в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.
(текст публикуется на языке оригинала)
Зараз міністерство виконує завдання уряду про заміщення на ТЕЦ і ТЕС вугілля марки "А" на газову групу. Таким чином зменшаться потреби марки "А"?
— Так, коли модернізуються котли і переводяться на газове вугілля, то зменшується потреба марки "А".
А чи не вийде дефіцит газової групи?
— Поки що його немає. Він виникне, якщо перевести всі котли марки "А" на марку "Г", тоді буде дефіцит. А поки що його немає. Поки що вистачає.
Якщо перевести одномоментно?
— Так, і неодномоментно. Вугілля все одно треба десь брати. Дефіциту не виникне. Треба, щоб це було синхронізовано, тобто переведення і збільшення видобутку.
Насалик каже про те, що будуть збільшувати виробництво газової групи вугілля на два мільйони тон на рік. Які зараз взагалі запаси? Є куди збільшувати?
— Є куди збільшувати. Запаси величезні. Там можна експортувати його тощо. Тобто це не проблема і фахівці кажуть, що це не потребує надвеликих коштів. Тобто це все можна зробити вчасно. Тобто тут проблема лише в коштах і все. Тобто технічно збільшення видобутку на два мільйони тонн абсолютно таке питання, яке можна вирішити.
Є кому займатися видобутком?
— І компанія ДТЕК, в принципі, декларує, що вона може це спокійно вирішити. Я неодноразово чув і на круглих столах, і, так би мовити, в бесідах, що вони кажуть, що це абсолютно не проблема, що якщо будуть переводитися енергоблоки з антрациту на газове вугілля, вони спокійно це вирішать за наявності необхідних коштів. Я так розумію, з їхньої точки зору це дозвіл включити ці витрати в тариф. Звичайно, що джерела у них більше.
Навіть непотрібно десь купувати вугілля марки "Г"?
— Його в Польщі видобувають у великій кількості. При потребі можна там купити, а не тягнути здалеку. Але в Україні поклади величезні свої. Можна спокійно збільшити видобуток і вирішити це питання.
Якщо купувати в тій же Польщі, якою може бути ціна цього вугілля?
— В принципі, ціни, вони десь там гуляють від 50 до 80 доларів, але це вже як домовишся. Єдине, що не буде такої транспортної складової, як наприклад, якщо везти з Америки чи південної Африки. В цьому сенсі набагато легше. Тому не думаю, що воно буде дороге.
Рада виділила мільярд гривень на підтримку вугільної галузі. Цього буде достатньо?
— Зазвичай ця підтримка виділяється на зниження собівартості. Це традиційні кошти, які отримують держпідприємства вугільної галузі на заходи, що пов'язані зі зменшенням собівартості вугілля, бо є шахти, де воно має дуже високу собівартість. Я так розумію, що ці кошти, коли потрапляють на підприємства, їх можна використати на підготовку нових тощо. Тут вже не можу вам в деталях сказати, як це будуть використовувати. Це вже будуть вирішувати.
Якого модернізування потребують ТЕС і ТЕЦ?
— Є три ключові складові. По-перше, вугільне господарство, оскільки там готується трошки по-іншому суміш газового вугілля. По-друге, елементи, які забезпечують процес горіння. Тому що процес це також циркуляційні трубки тощо, оскільки газове вугілля горить набагато менш стабільно, ніж антрацит. І питання пожежної безпеки. Тобто там системи пожежної безпеки вугілля газової групи набагато більш серйозні, тому що знову ж таки там процес горіння не такий стабільний і звідси потірбні додаткові заходи пожежної безпеки. Розрахунки свідчать, що така модернізація недорога — десь два-три мільйони доларів на котлоагрегат. Це по міркам енергетики невелика сума. Я думаю, вони її знайдуть.
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Де знаходяться найбільші родовища?
— На Західній Україні. Газове вугілля є в Дніпропетровській області, як мені відомо, в основному на Західній Україні. Це в принципі та ж геологічна формація, що і в Польщі.
Якщо наладять процес видобутку, куди це вугілля експортувати?
— У світі є достатня кількість ТЕС. Тут є питання ціни. Зазвичай, країни, які використовують вугілля, вони мають власний видобуток, але якщо буде дешеве, я думаю, залюбки. Є станції в тій же Німеччині, хоча вони декларують, що є багато станцій в Іспанії, Італії. Багато ще країн використовують теплову генерацію. Тому я думаю, що ринок збуту буде. Тут питання ціни. В принципі ми будемо мати непогані перспективи для використання на теренах ЄС. Там є країни, які мають теплову енергетику.
Напомним, что зимой текущего года была организована блокада Донбасса в связи с чем с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые продлились до середины июля. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прибегнуть к повторному их введению возможно придется и в октябре. В настоящее время была найдена альтернатива покупки дорогого антрацита из США.