Украинскую экономику ждет упадок - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты. Это произойдет только после принятия пенсионной реформы. Речь идет о росте минималки до 3764 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. В настоящее время минимальная зарплата составляет 3200.

Реально ли поднять минималку, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

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Есть ли объективные предпосылки для повышения минимальной зарплаты?

— Деньги найти на повышение минимальной зарплаты всегда можно. Как показывает практика этого года, деньги нашли для повышения минимальной зарплаты аж два раза с 1600 гривен до 3200. Правда, при этом все негативные моменты, которые предусматривались, сразу же после того, как было принято это решение, к сожалению, они все и сработали. Можно назвать четыре таких последствия. Повышение минимальной зарплаты повлияло на увеличение безработицы. Она уже достигла 10,5%.

Насколько она выросла именно за тот период, от которого подняли зарплату?

— Самой свежей статистики, к сожалению, нет, но это где-то с 9,5% до 10,5%. Опять же, это как одна из причин. Второе — это снизилась официальная занятость, особенно среди молодежи и неквалифицированного персонала. Потому что зарплаты в 3200 не все могли выплачивать. Они ушли либо в теневую экономику, либо просто были уволены. Третье — это увеличение теневой экономики, потому что из-за повышения зарплаты, соответственно, налоговой нагрузки на единщиков закрылось больше 250 тысяч физических лиц-предпринимателей, ФОПов, в том числе десятки тысяч, которые реально работали. И четвертое — то, что тоже предусматривалось — ускорились темпы инфляции, потому что бюджетники, прежде всего, бюджетники получили больше денег и, естественно, сразу же пошли на рынок потребления и, как мы все помним, правительство планировало 8% инфляции в этом году. В бюджете это записано. Сейчас прогнозируют, что будет 11, а по факту будет 14-15% в оптимистическом сценарии. То есть все эти факторы, которые были изначально известны, они негативно сработали. Теперь кто выиграл? Выиграли, прежде всего, те, которые получали раньше минимальную зарплату в два раза меньше, но, во-первых, это условно выигрыш и краткосрочно, потому что уже часть повышения минимальной зарплаты съела инфляция, как я сказал. Второй момент — когда будут получать субсидии в этом году, кто получает минимальную зарплату, тот получает субсидию, из-за увеличения зарплаты они просто будут получать меньшую субсидию. Поэтому получается, что практически никакого эффекта для минимальной зарплаты даже для тех, у кого она повысилась, не будет.

От обещанного следующего повышения названные вами тенденции будут расти?

— Да, но уже не так сильно, потому что это не такое радикальное увеличение в два раза, как было. В любом случае это никакого отношения к экономическому развитию не имеет, потому что минимальная зарплата — это, прежде всего, базис для счета налогов, в первую очередь, для физических лиц-предпринимателей, потому что от минимальной зарплаты зависит единый налог и отчисления в Пенсионный фонд, единый социальный взнос так называемый. Правительству следовало бы не заниматься повышением минимальных зарплат, этих расчетных величин, а создавать условия для увеличения реальной зарплаты, чтобы люди могли больше зарабатывать, предприятия больше выплачивать денег, проводить реальную судебную реформу, снижать налоги, а не заниматься чистым пиаром, еще и привязывать минимальную зарплату к пенсионной реформе. Это просто политический пиар. У меня складывается такое впечатление, что где-то приняли решение о досрочных выборах и поэтому все больше и больше популизма мы наблюдаем от нашего правительства.

Где возьмут на это деньги?

— Во-первых, это инфляционные деньги, так называемый инфляционный налог. Во-вторых, это девальвация, которая сейчас уже началась и которая будетусиливаться до конца года. Почему я говорю про девальвацию? Потому что 40% доходов госбюджета зависят от курса гривны. Есть ввозная пошлина, например, это НДС на импортные товары, это акцизные импортные товары, то есть чем больше курс, тем больше поступлений и будет в бюджет. Только лишь инфляционные и девальвационные источники, потому что экономика Украины как не работала, так и не работает, к сожалению.

Напомним, минимальную заработную плату уже повысили в начале текущего года в два раза. Данное решение эксперты назвали слишком радикальным, поскольку негативное отражение на экономике страны было неизбежным. Второе повышение в течение года маловероятно, поскольку развивая данную тему, власти просто отвлекают народ от реальных проблем. Такое мнение выразил Сергей Доротич, отметив, что для этого используются нерыночные способы.