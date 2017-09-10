Не ждите от депутатов многого, дайте время - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который даст старт образовательной реформе. За законопроект проголосовали 255 народных депутатов. В то же время в сессионном зале не поддержали большинство поправок, на которых настаивали парламентарии.

На повестке Верховной Рады еще несколько важных и резонансных реформ. Проголосуют ли за них народные депутаты, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог Олег Постернак.

Оцените старт политического сезона в ВР? Почему с такой сложностью депутаты начинают работу?

— Тут две причины. Первая причина, как всегда, — отсутствие надежного количества голосов для беспрепятственного проведения повестки дня, а второй момент — это кулуарные договоренности, скрытые контакты, лоббистские схемы, которые реализовываются в парламенте не впервые и срываются также в последний момент, что явно говорит о высокой степени недоверия. Но, в принципе, парламентарии начали с неплохого ритма. Кстати, мне кажется, что они взяли самый более-менее удобный момент для этого, имеется в виду закон Украины "Об образовании" новый, и этим самым продемонстрировали наличие голосов, наличие возможности быстро, оперативно принимать важные законопроекты, реализовывать важные, принципиальные решения, то есть в целом шлейф вчерашнего заседания довольно положительный. С другой стороны, вы правы — наличие проблем просто закамуфлировано. Пытаются заштриховать существенные разногласия, которые есть как среди коалиционных групп и фракций, так и в отношении с оппозиционерами.

Немногие оппозиционеры согласились поддержать даже наименее спорный проект — реформу образования. Как вы считаете, удастся договориться, например, по медицинской реформе? Многие говорят, что это голосование станет своеобразным вотумом доверия или недоверия Ульяне Супрун…

— Вы знаете, когда многие оппозиционные группы пытаются, скажем так, показать свою позицию как противодействие каким-то важным решениям власти, инициативам президента и прочее, не всегда это выглядит уместно хотя бы потому, что можно было иногда выходить за пределы своих эгоистических корпоративных традиций и подумать немного о государстве и важности государственных изменений. Но, с другой стороны, многие оппозиционеры, фракции, которые, допустим, не поддерживают те же неоднозначные реформы, кое в каких моментах правы, потому что то, с каким трепетом и то, с какой быстротой, скоростью власть пытается реализовать ту же медицинскую реформу, пенсионную реформу, явно говорит о том, что есть весомый риск ошибок, который может быть заложен в законопроектах. И оппозиционный контроль, в том числе, как на комитетах, так и во время рассмотрения поправок в зале заседаний, он всегда идет на пользу любому законопроекту, выходит компромиссная позиция, как например, получилось с законом об образовании с темой языков. Поэтому мы только учимся, наш парламент только учится согласовывать свои позиции и слышать друг друга. К сожалению, эта осень вряд ли продемонстрирует существенный прорыв в этом направлении, но в дискуссии и наличии компромисса я вижу определенное будущее.

Что касается медицинской реформы, то тут, скорее, компромисс невозможен, чем возможен, объясню, почему. У парламентского комитета, и у министерства, и у многих депутатов разные совершенно концептуальные подходы по ходу медицинских изменений. Плюс очень существенным является лоббизм в медицинских организациях и некоторых депутатов, которые связаны со сферой здравоохранения. Конечно же, это тоже влияет на перспективу рассмотрения реформы.

С другой стороны, говорят, идет попытка централизовать все расходы на сферу охраны здоровья. Например, служба охраны здоровья, по словам представителей профильного комитета, должна получить контроль над десятками миллиардов гривен, которые будут распределяться на закупку лекарств, на больницы и прочее. Из-за таких сумм будут споры.

— Традиция создания Национальной службы здоровья, и когда Супрун выписывала схему медицинской реформы, она это делала, исходя из европейской практики, исходя из опыта иностранных стран и последующее распределение бюджетных средств, конечно, явно выводит огромный, колоссальный ресурс из-под контроля так называемой фармацевтической мафии, из-под контроля лоббистских структур и групп, которые зарабатывают в медицинской сфере. Но, с другой стороны, подобное управление и менеджмент такими огромными средствами требует не только опыта, профессионализма, ловкости бюрократической, но еще и требует наличие основательного подхода, честности, порядочности, что, собственно, и вызывает вопрос. Поэтому вопросы изменения Бюджетного кодекса и создания Национальной службы здравоохранения будут, действительно, самыми главными в период рассмотрения медицинской реформы и во многом, мне кажется, тут депутаты поломают копья друг об друга.

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Напомним, принятие закона об образовании — огромное достижение, поскольку он открывает путь для дальнейших позитивных изменений в реформе образования, считают советник министра образования Оксана Макаренко и директор школы №148 г. Киева Сергей Горбачев.

Также народный депутат Михаил Головко заявил, что чем больше эта ВР работает, тем больше вреда она приносит людям, а нардеп Остап Еднак считает, что положено начало осовремениванию системы образования.