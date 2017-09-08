И не надейтесь, госбюджет-2018 будет "под елочку" — Солонтай

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Министр финансов внес на рассмотрение в Кабмин проект госбюджета на следующий год. Александр Данилюк внес его своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента.

Вынести смету на голосование — это одно, а вовремя принять ее и внести кучу правок — это совсем другое.

Политическую составляющую подготовки госбюджета прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перспективи найближчим часом прийняти цей проект бюджету?

— Добре що у вас є хороша пам'ять і ви пам'ятаєте, що і минулого року подавали держбюджет до 15 вересня, і позаминулого, і так було багато разів, коли подавали вчасно, до 15 вересня, але потім протягом двох-трьох тижнів держбюджет не ухвалювався, а це перетворювалося в політичний торг. Окрім традиції "під ялиночку", у нас є ще дві традиції. Традиція друга, це суттєво відкоригувати проект, і третя традиція: ухвалювати проект держбюджету вночі. Зокрема, два останні держбюджети були прийняті в 3.20 ночі і в 3.00 ночі. Тобто ми бачимо, що нардепи не просто затягують це під ялиночку, а потім ще затягують під вихідний, або під ніч. І вже коли припирають їхні білети необхідність летіти у закордонні свої відпустки, відпочинки разом з родинами, тоді вони вже швиденько мобілізуються, і навіть ніч готові сидіти. Замість того, щоб сидіти зараз, у робочі дні, у вересні і до кінця вересня прийняти держбюджет. До речі, ухвалення держбюджету завчасно, не під ялиночку, у вересні, те що передбачено нашим бюджетним кодексом, це вже не завчасно, тому що в нормальних цивілізованих країнах існує процес планування держбюджетів на роки вперед або в крайньому випадку весною, у першому півріччі, розуміючи що в другому півріччі доведеться готуватися до наступного року, ухвалюють бюджет і лише тоді йдуть влітку на відпочинок. Але тільки в Україні є така норма про 15 вересня, чому, вона свого часу була дуже прогресивна, бо колись були випадки, коли держбюджет ухвалювали навіть взимку, коли рік не почався, або навіть весною, тобто вже ледь не до закінчення першого півріччя. Тому на фоні минулих років, минулого досвіду, те що відбувалося у свій час колись з іншими прем'єрами, з міністром фінансів Ігорем Мітюковим, те що виглядає зараз, воно зараз виглядає начебто прогресивніше, але є і інша, негативна медаль. Зокрема, дуже часто експерти кажуть, та ви краще затяніть прийняття держбюджету, але зробіть його ефективним, ніж ви намагаєтесь під ялинку, до кінця року прийняти при поганій працездатності, а потім врешті-решт страждає якість документу.

Але ефективним для кого? Для держави? Або для окремих нардепів, які свої бажання туди все ж таки пролобіювали і задоволені поїхали?

— Так, або для платників податків, тобто нас з вами, які дали туди гроші, в цей держбюджет. Лише нагадаю, що є державні фінанси, є такий відомий вираз про те, що не існує ніякого держбюджету, не існує ніяких державних фінансів. Існує сукупність наших податків, які ми заплатили. Це колись казала відомий прем'єр-міністр Маргарет Тетчер. Тобто насправді, коли ми говоримо про ефективність витрачання бюджету, ми говоримо про ефективність трати наших податків. В інтересах в першу чергу, нас, як платників податків.

На які галузі треба особливо звернути увагу при підготовці бюджету?

— Насправді, є така спроба і вона буде точно підтвердженням цьому є ті реформи, які розглядаються в 2017 році перед держбюджетом 2018 року. Тобто ми бачимо, що з вуст прем'єр-міністра, з вуст уряду все більше звучать такі слова, як пенсійна реформа, освітня реформа, тобто бачимо, що логічним наступним другим кроком після озвучення слова реформа є підтвердження реформи у держбюджеті, тобто видатків на реформу. Тому бюджет автоматично на 2018 рік стає соціальним, видатковим, не тільки по тій причині, що він передвиборчий, але і по тій причині, що жодна реформа неможлива без виділення грошей на реформу. Але є другий ще момент, це момент того, що загалом в країні відбулися глибинні процеси, реформи, започатковані раніше. Ви щойно згадали про безпекову реформу, тобто реформування армії і поліції. Вона ж не завершена і для того, щоб її завершувати, необхідно знову виділяти гроші. Тому знову гроші будуть виділятися дуже посилено на військо, на поліцію, на безпековий фактор і це залишиться, що було минулого року. І третій момент, в країні поглибилася децентралізація, в країні поглибився розвиток місцевого самоврядування і на місцях люди десь в села об'єднувалися і створювали громади, десь у містах виросли запити, десь асфальтуються дороги, десь почали реконструкції, будівництво різних об'єктів, інфраструктурні вкладення, і навіть є позитивний приклад, коли навіть в місцевих громадах такі приклади є, починають з робочих місць. Це все гроші і все це має теж бути відображено в держбюджеті. Інакше реформи, які розпочаті, не будуть доведені до кінця і будуть загублені.

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Чи будуть голосування за реформи та держбюджет взаємопов'язані? Чи будуть депутати намагатися подорожче продати свої голоси, аби за кожен голос отримати якраз фіксацію тих чи інших бажань в держбюджеті?

— Ви відповіли на питання, чому незважаючи на вчасне подання у вересні, держбюджет все одно буде розглянутий під ялиночку. Тобто не раніше листопада. По тій причині, що для того щоб проголосувати кінцеву версію держбюджету, потрібно ухвалити ті реформи, які вже оголошені і виразити потім їх в кошторисах і сумах.

Що стосується НАБУ, ГПУ, тощо. Ті подання, які на сьогодні вони подають до ВРУ щодо зняття депутатської недоторканності з окремих нардепів, це можна вважати вже змаганням за бюджетний кошторис на наступний рік?

— Ви не забувайте про те, що Юрій Луценко є кумом президента, а Артем Ситник є ворогом президента з того часу, як арештував Романа Насірова, не погодивши цей арешт з Петром Порошенко. Тому конкуренцію за гроші ще влітку безповоротно і безапеляційно виграв Луценко проти Ситника, зокрема, коли ухвалювали зміни до держбюджету, кардинально збільшили фінансування ГПУ, і нічим не допомогли НАБУ в боротьбі з корупціонерами. Те саме продовжиться і надалі. Ніякої конкуренції за гроші між НАБУ і ГПУ бути не може, до того часу, поки у нас ухвалюються рішення між політиками за принципом: своєму все, а чужому… Подивимося по остаточному принципу, або найкраще — закон і репресії.

Чи може тоді бути закритим кримінальне провадження проти Олександра Данилюка, міністра фінансів, з боку ГПУ?

— Звичайно, так, взагалі, це свідчить про те, що визвав Порошенко своїх людей і одних, других, третіх, по різні лінії призначених, зібрав докупи на неформальній бесіді і сказав про те, що це ви влаштували сварку, тим більше напередодні держбюджету, тим більше у момент, коли потрібно в уряді і так наводити лад, бо і так вакансії існують — МОЗ, Мінагрополітики, Мінінформполітики — а ви мені ще оголіть Мінфін напередодні держбюджету і заваліть урядову політику, і заваліть бюджетний рік. Це виглядає як тато покликав своїх дітей і сказав їм: "Хто буде сваритися, отримає по дупі".

Наскільки бюджетний процес залежить від ситуації з автівками?

— Дуже часто міфи нав'язуються, що будь-які поступки, це призводить до збитків бюджету. І історія з бляхарями, це так само приклад того, коли заяви некомпетентні або непідготовлені політики не враховують справжню глибину бюджетного процесу. Бо я нагадаю, що бюджет, це неодноразове рішення, а це наслідки правил, які ухвалюються на рік, а потім рік економіка працює. Давайте на прикладі роздивимося питання євробляхарів. Одне з запитань, один з варіантів вирішення проблеми, це з одного боку посилити в'їзд таких автомобілів, а з іншого боку зменшити мито для того все-таки, щоб люди пішли купляти офіційні машини. Що станеться, якщо мито в Україні стане нормальним, цивілізованим і непотрібно буде сильно переплачувати за автомобілі? Почне наповнюватися бюджет, тому що люди, не маючи можливості робити сірою схемою, але йдучи в офіційну схему, в офіційній схемі маючи можливість придбати машину, змушені будуть заплатити все-таки хай буде не драконівські, але невелике мито. При збільшенні кількості таких мит наповниться держбюджет. Це я просто приводжу приклад того, що не завжди послаблення призводить до втрат держбюджету. Аналогічно як наприклад боротьба з зарплатами в конвертах. Прикладів дуже багато є, коли послаблення і покращення економічних умов, і послаблення по відношенню до людей не призводить до зменшення держбюджету, а навіть призводить до збільшення держбюджету. Зокрема, наприклад, ще глобальний приклад, це сприяння малому підприємництву і легалізація того, що називається найманою працею у приватних підприємців, і таких прикладів можна приводити багато, тому можливі будь-які сценарії і варіанти розвитку в подальшому подій.

Ранее, народные депутаты от БПП Владимир Арешонков, от РПЛ Олег Куприенко и от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщили, что в новом политическом сезоне каждая политсила продолжит гнуть свою линию, а голоса за реформы все так же будут собирать с трудом.