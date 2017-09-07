Легализация авто началась еще во времена премьера Тимошенко - депутат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Протест сторонников легализации автомобилей с иностранными номерами будет бессрочным. Основные требования участников акции — доступность растаможки и легализация авто европейской регистрации.

По данным организаторов акции, в ней принимает участие около пяти тысяч человек. Впрочем, в полиции насчитали около 850 митингующих. Ближе к вечеру участники акции уже разблокировали движение на улице Грушевского.

Также прошла встреча протестующих с главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Ситуацию с легализацией автомобилей прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат, член фракции БПП, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Роберт Горват.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому взагалі в Україні виникла така проблема? Раніше масовості такої шаленої авто на єврономерах не було.

— Це проблема виникла, я думаю десь в 2007-2008 роках. Це ще уряд Юлії Тимошенко, з часу, коли підняли акцизи на автомобілі, які були у використанні, не нові. І акцизи там підвищили в 10-15 разів. І люди не могли собі купити автомобіль, який був у використанні. Тодішній уряд пропонував лише нові автомобілі. Як ми знаємо, в кожній державі є певна частина людей, які купляють нові автомобілі, а 20-30% купляють 2-4-річні автомобілі. Інші люди купляють вже в залежності від того, скільки сім'я чи людина заробляє.

Як ви ставитеся до вимог протестувальників?

— Ми як раз на круглому столі підписуємо меморандум з ними, але незалежно від того, ми цю проблему хотіли і вирішили би. Справа в тому, що там все так чи інакше лягає на плечі податкового комітету. Хто працює, на того і шишки летять. Приблизно по різним даним, є різна кількість тих автомобілів. І мова зараз іде про те, що ми легалізуємо, поставимо на українські номери при умові сплати податків по закону 3251, який я пролобіював минулого року в ВР, це мито, ПДВ і акциз. По цих правилах ми розмитнимо ці автомобілі і поставимо запобіжники, щоб за схемами більше автомобілі на іноземній реєстрації не заїжджали. Абсурдно звучить, коли громадянин України їде транзитом через Україну.

Ви заявляли, що конфлікт полягає в тому, що люди, які вийшли на вулицю, не хочуть нічого платити і дотримуватися Митного кодексу. З іншого боку, ціна якоїсь іржавійки в Україні відповідає ціні нормальної автівки за кордоном. Де знайти компроміс?

— Я думаю, що це щось вирвали з контексту. Я такого нічого не говорив. Люди вийшли, і вони просять, щоб ми законодавчо вирішили, скажімо так, можливість врегулювання проблеми, яка виникла з багатьох причин. Я кажу, це з початку 2007 року тягнеться. І врегулювання, зараз шукати хто винуватий, хто що хоче, воно важке. В нас було приблизно дев'ять мільйонів автомобілістів. І якщо є 500 тисяч людей, які так чи інакше умудрилися заїхати, тому що не могли собі дозволити купити автомобілі, які були у використанні, заїхати і їздити по території України в режимі транзиту тощо. То є ще в нас мільйонів вісім точно автомобілістів, які сплатили чесно податки, які йдуть на ремонт доріг, які йдуть на ПДВ, мито в бюджет, і акциз. І ці люди не мають бути дискриміновані по відношенню до тих небагатьох, які за останні декілька років заїхали на іноземних номерах. Як може українець їздити по Україні в режимі транзиту? Наприклад, хтось заїхав, а люди, які чесно сплатили податки, що вони скажуть, чим ми тут займаємося? Тому зараз ми по 3251 легалізуємо всі автомобілі, поставимо запобіжники, забудемо про це все, як страшний сон.

Перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова говорила, що питання ідентифікації автомобілів з іноземною реєстрацією - це взагалі одна з перших проблем, яку буде вирішувати уряд. Є перспективи, коли це питання буде взагалі на порядку денному?

— Я думаю, в цьому меморандумі, який ми зараз складуємо, буде прописаний термін — місяць, півтора, максимум два.

Ранее гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире "ГС" прокомментировал, почему повышение пошлины на ввоз импортных автомобилей не сделает отечественный автопром более успешным.

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Также специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что жители центра столицы выразили недовольство в связи с проведением протестов в ночное время с применением клаксонов.