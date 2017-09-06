Волошин: кто против компромиссов по Донбассу – тот за продолжение войны

РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе.

При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что уже образовалось море желающих с различной аргументацией и пафосом доказывать, что то или иное дипломатическое решение по Донбассу нам не подходит.

"Но я до сих пор не слышал хоть об одном реалистичном плане урегулирования без компромиссов и каких-то уступок со стороны Киева. Самый реалистичный — ждать, пока Россия развалится. Остальные ещё более фантастические. А, значит, те, кто против компромиссов — просто за продолжение войны. Третьего не дано", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Пост Олега Волошина

Напомним, что в российском варианте миротворцы должны дислоцироваться только на линии разграничения. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября поднимет вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.