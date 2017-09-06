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    Волошин: кто против компромиссов по Донбассу – тот за продолжение войны

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (37)

    (обновлено: )25180
    До сих пор не было хотя бы одного реалистичного плана урегулирования конфликта в Донбассе без компромиссов и каких-то уступок со стороны Киева, отметил политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

    В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе.

    При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что уже образовалось море желающих с различной аргументацией и пафосом доказывать, что то или иное дипломатическое решение по Донбассу нам не подходит.

    "Но я до сих пор не слышал хоть об одном реалистичном плане урегулирования без компромиссов и каких-то уступок со стороны Киева. Самый реалистичный — ждать, пока Россия развалится. Остальные ещё более фантастические. А, значит, те, кто против компромиссов — просто за продолжение войны. Третьего не дано",написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Пост Олега Волошина

    Напомним, что в российском варианте миротворцы должны дислоцироваться только на линии разграничения. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября поднимет вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

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