Политолог: Киевоблсовет и ОГА борются за финансовый актив области

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Киевский областной совет на внеочередной сессии признал работу Киевской облгосадминистрациии неудовлетворительной, поскольку, по мнению депутатов, руководство области не способно реализовать бюджетные программы, принятые областным советом еще в конце мая. Об этом Голосу Столицы рассказал первый заместитель председателя Киевоблсовета Владимир Майбоженко.

По его словам, депутаты Киевской области также обратились к председателю СБУ с просьбой проверить работу казначейства Киевской области на предмет отказа финансировать бюджетные программы.

В свою очередь председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган такие действия областного совета считает естественной реакцией на борьбу с местными коррупционерами.

Как сказал Александр Горган, депутаты действуют в интересах политических сил и бизнеса, причастных к хищениям сотен миллионов гривен бюджетных средств. А именно этот факт, говорит Горган, обнаружили масштабные проверки ремонта и строительства объектов инфраструктуры Киевской области. Поэтому руководство Киевской области намерено пересмотреть распределение областного бюджета, чтобы деньги напрямую на свои нужды получали мэры городов и поселковые головы.

Конфликт в органах исполнительной власти Киевской области в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Сначала Киевский облсовет обратился к президенту Украины с просьбой уволить главу областной госадминистрации Александра Горгана. Затем депутаты Киевоблсовета решили признать неудовлетворительной работу всей Киевской ОГА. Следовательно, депутаты на всякий случай воздержались от персональной конфронтации с Александром Горганом? Решили не рисковать?

– Нет, я думаю, что это, скажем так, это удар происходит не только по главе ОГА, но и по замам, и по руководителям департаментов, с одной стороны.

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А с другой стороны, в принципе, было бы достаточно такого заявления по отношению к губернатору, потому что по большому счету, все что ни происходит в ОГА той или иной области — это зона ответственности главы.

Поэтому это взаимосвязанные вещи, просто здесь немножко расширили перечень личностей, работу которых, видимо, посчитают неудовлетворительной. Хотя голосовали, по большому счету, и обращались с прошением об отставке главы ОГА.

А губернатор в свою очередь говорит, что это желание защитить финансовые интересы бизнес-кругов Киевской области, которые представляют депутаты.

— Я думаю, что отчасти это правда, потому что не секрет, что коррупция существует, и коррупция существует и в депутатском корпусе, и не только в Киевской области, и чаще всего люди туда стремятся, дабы улучшить свое финансовое положение, и далеко не всегда законными методами.

Поэтому такие перераспределения финансовых потоков в свою сторону или в сторону аффилированных с теми или иными депутатами облсоветов… это порочная практика, которая существует в Украине. Поэтому, я думаю, он здесь не соврал, но и давайте не исключать другую возможность, что здесь идет именно борьба за тот финансовый актив, который сегодня аккумулирован в Киевской области, и к этому пирогу хотят дорваться очень многие.

То есть конфликт между областным советом и администрацией в первую очередь касается не политики, а бизнеса?

— Не надо защищать реформы, их надо проводить. И всегда в основе политики, практически всегда лежит экономика в той или иной степени, поэтому политический аспект здесь, на самом деле, второстепенный, можно было бы найти точки соприкосновения, если бы все стороны действительно боролись за то, чтобы в Киевской области не было коррупции.

На самом деле, то, что заявлял и губернатор, оно не совсем коррелируется с действующим законодательством, потому что передача финансового ресурса на места все равно невозможна в том объеме, в каком нам бы хотелось. То есть, допустим, двадцать миллионов передали в район для того, чтобы сделать школу лучше. И район сам бы определял, на какую школу и в каком объеме должны уйти эти средства.

Согласно действующему законодательству этого произойти не может, все равно облсовет будет распределять на конкретную школу конкретную сумму, и в свою очередь внутри провести это перераспределение не получится.

Единственное, что могут отдать в качестве, скажем так, на откуп местным властям, это выбор подрядчика и контроль над эффективностью использования данных средств. Не более того. То есть надо или законодательство перестраивать, или все-таки говорить правду.

Первого августа прокуратура Киевской области совместно с СБУ проводили обыски у сотрудников Управления инфраструктуры Киевской облгосадминистрации по делу о коррупции при выдаче разрешений на обслуживание пригородных автобусных маршрутов. Сейчас это дело расследуется, и очевидно, оно не последнее. Такой ли ход событий пытаются предупредить депутаты областного совета, ставя под сомнение работу КОГА?

– На самом деле, обыски же прошли не в облсовете. Обыски прошли в структурных подразделениях ОГА. И на самом деле, вот эти хищения, о которых говорит Горган, они в принципе тоже произошли в рамках структур ОГА, или же в рамках тендеров, которые проводила ОГА. Облсовет просто выделяет те или иные средства из областного бюджета в качестве субвенций на проведение тех или иных работ. И это коллективное решение.

Другой вопрос, что чаще всего наши депутаты пытаются в качестве подрядчика туда устроить связанные с собой фирмы, ну или связанные со своими родственниками фирмы, или еще какие-то структуры, которые так или иначе смогут принести финансовую выгоду депутатам. Поэтому дабы быть абсолютно объективным, правоохранительным органам надо работать на два фронта. Как в сторону представителей облсовета, так и в сторону работников облгосадминистрации.

И тут говорить, что одни плохие, а вторые хорошие — будет абсолютно неправильно, потому что явно и там, и там есть повод для того, чтобы правоохранители серьезно задумались.

Еще в начале лета руководитель Киевской области Александр Горган анонсировал уголовные дела против областных чиновников, подозреваемых в коррупции. Теперь Горган утверждает о хищении миллионов бюджетных денег. И якобы, поэтому на 1 сентября областной бюджет действительно выполнен где-то на 15%. Однако неизвестно, передали ли эту информацию в правоохранительные органы?

— Если мы говорим об этом, и Горгана процитировало достаточно большое количество СМИ, то эта информация уже доведена до представителей правоохранительных органов, потому что любое публичное заявление приравнивается к обращению в правоохранительные органы, это раз.

А два, если этого не произошло, и не была передана определенная доказательная база, которой, скорее всего, владеет глава ОГА, если он об этом говорит, то… это может быть тоже расценено как определенное покрывательство своих подопечных, хотелось бы, чтобы все-таки это было максимально прозрачно, и достаточно оперативно.

Потому что расследование любых дел, связанных с коррупцией, должно происходить очень быстро, иначе происходит так, что у нас концы в воду уходят.

Напомним, инфраструктура Киева требует глобального улучшения, поскольку именно огромные пробки, высокая загазованность города повлияли на то, что его признали некомфортным для проживания, считает глава ОО "Институт успешного города" Анастасия Руденко.