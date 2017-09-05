Психолог Трушина: у преступника, в отличии от его жертвы, всегда есть выбор

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Стать жертвой преступления, будь то ограбление, избиение или изнасилование, может каждый украинец, не зависимо от возраста, материального положения. Но только многие винят себя в том, что не смогли дать отпор, защитить себя или свой дом. Ругают себя за то, что дали повод грабителю или насильнику.

Это самая большая ошибка, упрекать себя со стороны жертвы, так как в том, что произошло вина лежит только на преступнике, считает психолог-психотерапевт Наталья Трушина.

Откровенно говоря, по нашим улицам, дворам страшно стало ходить. Случаи нападения грабителей и насильников на прохожих увеличились. Если не удается избежать встречи со злоумышленником, как себя надо вести при нападении?

— Самое ценное, что у нас есть — жизнь и здоровье. Мы оцениваем ситуацию интуитивно в первые секунда, потому подключается рациональность. Первая реакция работает по принципу бей или беги. То есть, на агрессию мы может ответить агрессией или же сбежать. Когда силы противника превосходят, есть два безопасных варианта — попытаться избежать конфликта или же отдать все, что он просит, чтобы не трогали. И ни в коме случае не конфликтовать, не оскорблять нападавшего, не угрожать ему возможными неприятностями — не усугублять ситуацию.

Что делать человеку, если он стал жертвой преступления. Как ему отпустить обиду, чем ему помочь, как поддержать?

— Да, стать жертвой — это ужасно обидно. Это очень сильно задевает самооценку, самоуважение. Это унизительно, когда кто-то что-то отнял и часто вызывает много ярости от бессилия, когда напали, причинили вред, а ты ничего не смог сделать. Поддержка в этом случае необходима. Ведь бывает, что человек еще долго пребывает в состоянии шока и не может сообразить, что делать и как. Может быть надо пойти к врачу провериться не нанесены ли телесные повреждения, в банк, в полицию, и без помощи не обойтись. И надо не стесняться обращаться за помощью, жаловаться, искать поддержку. Но за эмоциональной поддержкой лучше обращаться к людям, которые посочувствуют, а не будут упрекать, что дескать сам виноват, тем самым делают еще больнее. Человека, который пережил нападения не стоит обвинять ни в чем, он не виноват, что на него напали. Виноват тот, кто напал. А все разговоры на тему, что ты спровоцировал, что не надо было туда ходить, что не надо было так себя вести — только усугубляют положение. Это потом, когда пройдет время, можно проанализировать произошедшее и все допущенные ошибки.

Читайте также: На улице, в транспорте, в ресторане — вы на мушке везде

После серьезной психологической травмы, пережив нападение, человек может озлобиться?

— Конечно. Каждое пережитое событие оставляет отпечаток. Кто-то легко переживает, а кто-то нет. От психологической травмы никто не застрахован. Бывает, что произошедшее событие человек не может интегрировать. И если произошла травма и не было достаточной поддержки, чтобы пережить произошедшее, кого-то оно испугает, а кого-то озлобит. Но это зависит от характера, от темперамента и от того, что пришлось пережить. Злоба, которую не удалось выпустить во время нападения, ведь всегда появляется злость, когда нас унижают или обижают, может выплеснуться потом. В лучшем случае, в рассказах о произошедших, в действиях — пойти в полицию. Но если злость останется, она может долго грызть.

Facebook Natalia Trushyna Психолог-психотерапевт Наталья Трушина

Есть ли определенный тип жертвы? Ведь преступник мимо кого-то пройдет и не заметит, а за кем то будет специально охотиться.

— Этому явлению есть название - виктимблейминг (victim blaming) в переводе обвинение жертвы. На самом деле, в произошедшем насилии виноват всегда только злодей, тот кто совершил насилие, агрессию. Потому что у него есть выбор — идти на преступление или нет. Никто другой не может нести ответственность за действия других людей. Если кто-то на меня напал, не я виновата, а тот кто это сделал. Есть жертвы, которые думают, что если они проанализируют произошедшее и больше не будут, к примеру, ходить в короткой юбке по темным аллеям, то на них не нападут. Но это не правда. По статистике нападают на женщин в длинных юбках и в штанах и где угодно.

Facebook Natalia Trushyna Психолог-психотерапевт Наталья Трушина

Я встречала людей которые, как магнитом, притягивают к себе неприятности. Которых постоянно обворовывают, бьют, которые попадают в разные истории. Чем это можно объяснить?

— Профессиональные преступники выбирают более уязвимых людей. Есть тип человека рассеянного, а есть тип человека собранного, контролирующего ситуацию. Понятно, что вор будет заинтересован обокрасть человека рассеянного, невнимательного, задумчивого, который вряд ли заметит, что возле него происходит. Человек может быть уязвим в силу своего характера. Преступники, в большинстве своем, неплохие психологи и тщательно выбирают жертву, считывают особенности личности. Например, у человека может быть с детства "надломлен" защитный механизм, если он подвергался насилию в семье (физическому, эмоциональному, сексуальному). Если родители бьют ребенка, объясняя при этом, что это они любя, ради его блага – у него понятия "насилие" и "любовь" ("забота") оказываются спутаны, происходит нормализация насилия. А внутреннего позволения защищать себя, быть агрессивным, может не быть (родителям ведь нельзя было дать сдачи). И во взрослой жизни это приводит к тому, что человек не может защищаться, не может распознать, что вот сейчас происходит насилие, и он вправе это остановить, он имеет право защищаться и спасаться. Он может быть невнимательным к сигналам угрозы, просто не уметь их распознавать. Нечто подобное происходит с теми, кто подвергался в детстве травле и другим формам насилия и не получил достаточной поддержки. Такой человек не был рожден жертвой, его надломили нездоровые обстоятельства. Но опять таки, это не вина жертвы, это вина тех, кто такими их сделал. И в данной ситуации можно восстановить способность защищать себя.

По вашим наблюдениям насколько агрессивно наше общество и в чем основная причина?

— Мы живем в стране, где, во-первых, идет война в одной части. Второе, есть проблема с вынужденными переселенцами. У нас есть колоссальное социальное напряжение связанное с кризисом, с коррупцией. Госорганы, которые должны защищать граждан, на самом деле мало что делают. Каждый в быту сталкивается с бесправием, с ощущением униженности, с низким уровнем жизни, который влияет на эмоциональное состояние. Люди чувствуют свое бессилие и безнадежность. Пенсионеры вообще на краю пропасти, на краю нищеты. И это не вина этих людей, они все оказались жертвами системы. Многие люди находятся в сложных социальных ситуациях, бытовых и финансовых. Конечно же это вызывает напряжение в обществе. Очень много тревоги, которая может быть связана частично с социальным фоном. У кого-то это может вызвать агрессию, не мотивированную, особенно после просмотра новостей. Агрессия может проявляться в том числе и на улице. Людям необходима поддержка. Потому что в нашей стране сегодня жить сложно. Это факт. И, если кому-то понадобиться "взорвать общество" они это легко сделать. Люди, которые находятся в страхе, в тревоге, в небезопасной обстановке, ими легко манипулировать, легко воспользоваться их состоянием. Чем более накаленная обстановка, тем легче манипулировать массами.