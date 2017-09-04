Резкий рост акциза на сигареты. Последствия неминуемы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Акциз на табачные изделия планируют сравнить с аналогичным европейским сбором. Министерство финансов Украины предлагает делать это постепенно — с 2018-го года до 2025-го года.

В следующем году Минфин предлагает увеличить акциз на прогнозный индекс потребительских цен, то есть на 8% и дополнительно на 20%. А дальше намерены ежегодно поднимать ставку сбора на 20%, пока она не достигнет 90 евро за одну тысячу сигарет. Именно столько сейчас платят производители сигарет в Евросоюзе.

Сейчас в Украине минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро, то есть почти 600 гривен за одну тысячу табачных изделий.

Последствия увеличения акциза прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

На скільки подорожчають тютюнові вироби, якщо акцизний збір в Україні піднімуть до рівня збору в ЄС?

— Цигарки можуть наблизитися за вартістю до рівня цигарок в ЄС, хоча я не очікую, що вони зрівняються, вони все ж таки будуть трошки дешевші, хоча б тому, що виробництво в Україні, воно дешевше, ніж в країнах ЄС. Єдине, що якість цигарок, звичайно, вона далека від якості цигарок, скажімо, які випускаються у тій же Швейцарії, тому назва у них однакова, а цигарки зовсім різні.

Чому так відбувається?

— Скажімо так, великі корпорації відносять Україну до країн третього світу, тому відповідна якість, вона не розрахована на європейських споживачів. І продавати таку якість за європейською ціною – це дещо дивно, думаю, що дуже велика частина торгівлі просто піде в тінь.

Яка основна мета збільшення акцизних зборів? Зменшити кількість курців, наповнити бюджет чи щось інше?

— Оскільки нашу державу абсолютно не хвилює, що буде з людьми, тому основна причина – це все ж таки наповнити бюджет. Але надмірне і різке підняття, воно, як правило, приводить до зменшення легальної торгівлі. Я не кажу, що до зменшення споживання значного, хоча споживання також скорочується, але до зменшення легального виробництва. Особливо це стосується алкоголю, тобто після кожного підняття акцизів Держкомстат показує різке падіння виробництва, хоча всі знають, що це не так, просто виробництво іде в тінь.

Зараз наша країна є найбільшим постачальником нелегальних сигарет до ЄС, ситуація не зміниться?

— В Україні вони легальні, це вони до ЄС постачаються нелегально, тобто ці контрабандисти, вони ж не вкрали їх, вони їх купили і потім контрабандою везуть до ЄС, тому що вони тут дешевші понад вдвічі. А в Україні вони їх купують легально.

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Наскільки щорічно може поповнюватися держскарбниця за рахунок збільшення тютюнового акцизу?

— Я вам зараз не скажу, тому що в мене немає цифр, скільки продається цигарок. Це не дуже великі суми.

Є у нас спеціальні зобов’язання перед ЄС щодо гармонізації акцизних ставок?

— Ні, щодо гармонізації акцизних ставок ніяких зобов’язань немає. Гармонізація податків – так, гармонізація принципів обліку – так, а з приводу цигарок… Взагалі в світі є загальне правило, що на цигарки і алкоголь ні лобізм, нічого не розповсюджується.

Це правильний крок українського уряду – збільшувати акциз на тютюнові вироби?

— Палити в принципі шкідливо, тому збільшення акцизів все ж таки приводить до зменшення паління, але набагато ефективніше в цьому плані було б все ж таки боротьба із палінням в суспільних місцях, чого немає, хоча закон такий є, але поліція проходить повз людей, які палять в суспільних місцях. Ви спробуйте, наприклад, в тій же Польщі запалити на зупинці трамваю, ви заплатите від 50 до 100 євро штрафу. От саме це більше спонукає кинути палити. А підняття акцизів – люди будуть більше витрачати.

Напомним, замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.

Председатель специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова считает, что украинский рынок контрафактного алкоголя будет существовать и при электронной акцизной марке.