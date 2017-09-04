Перспектива раскрытия теракта под Радой нулевая - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Следствие не установило организаторов теракта у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года, когда от разрыва гранаты погибли четыре бойца Нацгвардии и более 130 человек получили ранения. Об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам следствие изучало причастность руководства партии "Свобода" к теракту, но это не подтвердилось. Данная партия была одной из организаторов митинга у парламента, который в тот трагический день принимал закон о децентрализации, против которого протестовали митингующие.

Во время столкновений с правоохранителями, близкий к партии боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк бросил в нацгвардейцев гранату. Гуменюка и Сергея Крайняка обвиняют в терроризме. Приговор обоим ожидается в октябре-ноябре.

Означает ли это, что расследование дела заканчивается, разъяснил в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Евгений Лосовский.

Осенью поставят точку и организаторов теракта никто искать не будет?

— Прежде всего, мы должны учитывать, что это тяжкое преступление и, соответственно, исходя из статистики раскрытия в Украине, в том числе, и в Киеве, тяжких преступлений, оно очень грустное. Поэтому первое правило при расследовании настолько сложных преступлений и тяжелых преступлений: если в ближайшие два-три месяца не было сделано ничего предметного и не установлены те или другие объективные факторы, которые позволяют находить как заказчика, так и исполнителя, нужно себе признаться честно, это знают все старые сотрудники, опытные уголовного розыска — перспектива раскрытия активно стремится к нулю. Поэтому вывод следующий. Учитывая ряд тяжелых преступлений, которые на сегодняшний момент расследуются как сотрудниками Нацполиции, так и рядом других специальных органов нашей страны, качество следствия и, учитывая из-за кадрового состава, соответственно, следствия, мотивации и возможности оперативной работы и наличия агентурной сети, которая только она может позволить в данном случае так называемой на земле, как говорят опера, говорит, что да, учитывая, что с 2015 года уже прошло более двух лет, это говорит только о том, что перспектива раскрытия на сегодняшний момент крайне минимизирована.

Получается Гуменюк и Крайняк взяли всю вину на себя?

— Учитывая, что, как я сказал, это очень тяжелое преступление, учитывая, что происходила видеофиксация, учитывая, что есть ряд свидетелей в данном случае, это в дневное время возле стен парламента, то есть говорить о случайностях в данных случаях не только невозможно, но даже притянуть за уши — это практически нереально. Таким образом, говорить о том, что в настолько документированной части документа, а оно крайне серьезно документировано, вы понимаете, видеосъёмками и рядом свидетелей, что это можно изменить, невозможно. Таким образом, можно говорить только о следующем, что материалы уголовного дела не только проигнорированы, но не будем забывать, что по данным материалам дела проведен ряд серьезных экспертиз. Вы себе представляете количество людей, которые должны были допустить ошибки? Таким образом, говорить о какой-либо случайности, по крайней мере, неразумно. Если что-либо в данных материалах дела следовало по какой-либо линии расследовать, так называемого плана следственных действий, то значит в данном случае это была сформированная линия. Простите, что я так завуалированно, но я думаю, что меня все хорошо понимают.

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Какое наказание им грозит?

— Учитывая тяжелые последствия, учитывая резонанс и учитывая стиль проведения и преступления, до пожизненного заключения.

Дело, в котором фигурируют представители "Свободы" и которым инкриминировали насилие в отношении правоохранителей, как оно будет продвигаться дальше? Что грозит этим людям?

— Крайне непродуктивное будет следствие по ряду причин для того, чтобы установить, что данные лица причастны какими-то своими действиями, лозунгами, финансовыми подтверждениями действий. Если до сегодняшнего дня в данном случае не присутствует какой-либо документальной, видеочасти и показания свидетелей, что это делали именно они и, соответственно, ряд экспертиз и косвенные доказательства, то на сегодняшний момент доказать, что лица в количестве десяти человек каким-либо конкретным образом создали данную ситуацию, крайне проблематично.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.