Самосуд на стройке легко подменяет законодательство - Кравец

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 3 сентября, в Одессе произошли массовые столкновения с полицией на месте скандальной стройки в Воронцовском переулке. Возле уникального дома с одной стеной, известного как дом-стена или Ведьмин дом, застройщик уже успел возвести два этажа.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

Представители различных общественных организаций считают, что это здание уничтожает историческую индивидуальность Одессы. Радикально настроенные активисты прорвались на территорию стройки и начали снос здания.

Как препятствовать незаконным стройкам в рамках закона, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как могут квалифицироваться действия одесских активистов? Какое наказание предусмотрено законом?

— Как минимум, это можно расценивать, как хулиганство с их стороны, если нет никакого решения суда относительно препятствования какой-либо строительной деятельности. Однако, с другой стороны, власти, правоохранители все-таки должны исполнять взятые на себя обязательства и контролировать, что происходит в городе, какие стройки происходят, и какой может быть нанесен ущерб памятникам архитектуры либо историческим памятникам, которые находятся рядом. Поэтому здесь, в общем-то, такая ситуация двоякая, справедливость на стороне активистов, но закон на сегодняшний момент не на их стороне.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

Получается сложная ситуация, когда представители городской власти говорят, что все законно, активисты говорят, что все не законно. Почему не предоставить документы в открытый доступ?

— Этим, в принципе, должна заниматься местная власть и местные правоохранители. Если местная власть утверждает, что все разрешения получены, согласования получены, то, в принципе, активисты действуют вне правового поля, и их могут привлекать, в том числе и к уголовной ответственности. Но опять же настолько резонансное дело произошло, я считаю, что местные власти должны открыто показать те документы, которые существуют, и что именно там будет там строиться, и каким именно образом были получены эти согласования. И вообще присутствуют ли они. Ни для кого не секрет, к примеру, то же самое происходило в Киеве с громадным количеством незаконных строек. Оказалось, что, в конце концов, документов, даже проектов на эти дома ни у кого нет, и местная власть перекладывает теперь все на инвесторов, которые пострадали от таких незаконных строек.

С другой стороны, часто ли встречи с застройщиками помогают разобраться в ситуации либо пресечь незаконную стройку?

— Как показывает практика, в большинстве случаев ни одна, ни другая сторона не хотят друг друга слышать. То есть местные активисты считают, что это незаконно, у застройщика есть документ, он считает это законно. И ситуация вот в таких двояких переговорах получается патовая. Поэтому я и говорю, что этим должна заниматься местная власть, которая должна успокоить граждан и показать те документы и те согласования, которые она предоставляла, что она сама несет ответственность за то, что вся эта стройка происходит исключительно в законном поле. Потому что иначе это получается полная вакханалия, когда граждане начинают собой подменять любые законодательные акты. И такое государство, в принципе, вообще его существование непонятно, кому нужно.

Относительно одесской ситуации ходят самые разные слухи. В частности, некоторые из общественных организаций связывают с одним из крупнейших застройщиков в Одессе — "Кадор Групп", и уже говорят о том, что это просто конфликт между бизнесменом Аднаном Киваном и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Как часто активистов используют для достижения финансовых либо политических целей?

— К сожалению, использование различных активистов, участников АТО, различных так называемых организаций самообороны — это абсолютно не ново в украинской политике. И в первую очередь, в украинском строительном бизнесе, когда активистов привлекают исключительно для достижения определенных либо бизнес-целей, либо откровенного вымогательства. Поэтому для того, чтобы исключить всякие злоупотребления в данном вопросе, я считаю, что этим должна заниматься местная власть, которая должна открыто предоставлять документы, создавать открытые реестры всех этих строек, предоставлять план застройки города. Однако, как в Одессе, так и в Киеве, что касается генерального плана застройки, с этим существуют большие проблемы, чем пользуются, в принципе, нечистые на руку чиновники.

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А если, например, попытаться добиться запрета стройки в судебном порядке? Насколько это реально?

— Опять же, есть лица, которые считают, что их права нарушены, они вполне могут обратиться с соответствующими исками в суд, в первую очередь в административный суд для того, чтобы аннулировать те документы, которые были выданы для строительства. Также это может сделать и местная прокуратура, если найдет основание считать, что данная стройка проводится незаконно. Но, опять же, как показывает местные власти с прокуратурой в очень хороших отношениях, и прокуратура подает иски, когда ситуация уже выходит из-под контроля, когда откровенно видно, что строительство не будет закончено, либо грубейшим образом нарушаются строительные нормы.

Если все-таки через суд удалось добиться запрета на дальнейшее строительство, что дальше?

— Соответствующий суд обратиться с ходатайством об обеспечении этого иска путем наложения запрета на проведение строительных действий, любых строительных действий до окончания судебного процесса. И подобные случаи существуют в судебной практике.

Специалисты говорят, если дом возведен уже хотя бы на уровне трех этажей, то его демонтировать физически невозможно, поскольку нет соответствующих технических возможностей, например, в столице. И дальше приходится задним числом оформлять стройку…

— В принципе, демонтировать можно все что угодно, можно обязать… Потому что те компании, которые занимаются строительством, они сами могут и демонтировать любое здание любой сложности в Украине. Вопрос в том, было бы желание это делать, и опять же, ни для кого не секрет, что при получении тех же разрешений на строительство местная власть имеет определенные выгодны, и зачастую эти выгоды абсолютно не соблюдены с точки зрения законодательных разрешений. Поэтому говорить о том, что невозможно убрать здание, восстановить первоначальный вид, я считаю, что это не очень корректно. Вопрос в том, что нет политической воли. И главное, почему возникают, как я уже говорил, эти проблемы, потому что нет генеральных планов застройки городов. Если бы эти генеральные планы застройки городов были, то подобных вопросов бы вообще никогда бы не возникало. Потому что они находятся в открытом доступе, и любой гражданин, любой активист может это все проверить и посмотреть. А у нас же все происходит так: два года строят дом, а потом местная власть говорит, что дом построен незаконно. А два года он строился, неизвестно кто за этим наблюдал, и кто это контролировал.

Напомним, скандалы вокруг того или иного строительства можно прекратить, если ввести обязательные общественные обсуждения, в которых будут участвовать жители района, а не приезжие "титушки", считает вице-президент Конфедерации строителей Украины Юрий Сербин.

Ранее экс-первый заместитель председателя Киевской администрации Игорь Никонов заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что в Киеве не допустят больше ни одного незаконного строительства.