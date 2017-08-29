Елена Дьяченко: большинство законов в Украине порождают социальные конфликты

РИА Новости Украина

По итогам 2016 года Украина занимает почетное 78-е место (между Молдовой и Буркина-Фасо) в рейтинге "Индекс верховенства права" международной организации Word of Justice. Далеко впереди нас в этом рейтинге находятся такие государства как Гана, Ботсвана, Сенегал, Колумбия и Албания. Правда, наш показатель немного лучше, чем у Замбии, Зимбабве, Камбоджи, Афганистана, Пакистана и других государств, в том числе и РФ.

Причиной такой низкой оценки нашего государства могут быть ряд откровенно антисоциальных законов, принятых за последние три с половиной года, считает политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

В интервью РИА Новости Украина она оценила происходящие с украинским законодательством и сферу праву в государстве в целом.

Елена, как можно охарактеризовать несколькими словами то, что сейчас происходит с украинским законодательством? Почему происходят эти процессы? Что за причины?

– Политическая целесообразность выше законности. На мой взгляд, изменения в законодательство в нашей стране вносятся по принципу, противоположному принятому в цивилизованных государствах, где законы принимаются для разрешения социальных конфликтов.

Большинство изменений в законодательство, принятых с 2014 года текущей демократической европейской реформаторской властью почему-то наоборот, такие социальные конфликты порождают.

Причину стоит искать в 2004 году, когда президент Ющенко публично задекларировал, что принцип политической целесообразности для его политической команды выше принципа законности. Сегодня мы пожинаем плоды такой смены приоритетов.

Противозаконно назначать генпрокурора без юробразования, участвовать в президентских выборах с судимостью (в том числе за тяжкие преступления) – меняют закон, хочется напечатать бесконечное количество бюллетеней на местных выборах и бесконтрольно их вбрасывать – из закона о местных выборах вычеркивают нормы, четко регламентирующие строго порядок учета и уничтожения брака.

Столкнувшись с развалом своих реформ (люстрация, спецконфискация) и осознав собственную неспособность доказать ни одно из своих политических обвинений в суде, власть принялась реформировать суды, в результате уволилось огромное количество судей, оставшиеся судьи завалены десятками тысяч дел, Верховный Суд (до реформы – Верховный Суд Украины) завален десятками тысяч дел, переданных ему от ликвидированных высших спецсудов.

Читайте также: Дьяченко: идет процесс расчеловечивания украинцев

Хотя нельзя исключать и того, что задумка так называемой судебной реформы состояла именно в том, чтобы заблокировать работу судебной ветви власти. Вполне целесообразно на фоне почти парализованной законодательной ветви власти.

Давайте о деталях: что, на Ваш взгляд, самое драматичное из правовых новаций последнего времени?

– Неудобные власти законы просто отсутствуют. В то же время власть как бы "не замечает" откровенных пробелов в законодательстве, из-за которых ограничены политические права и свободы: так за 4 года коалиция не нашла времени внести в закон о Регламенте ВР 11 статей, регламентирующих создание, существование и распад коалиции.

Статьи были вычеркнуты в 2010 году, так как предыдущая редакция Конституции не предполагала коалиции. Согласно отсутствующим нормам, спикер парламента уже давно был обязан объявить с трибуны о прекращении существования коалиции, и после несоздания новой президент получал право роспуска парламента, вся ответственность за дееспособность такого парламента возлагалась бы на него и долго тянуть паузу он бы не смог, пришлось бы идти на досрочные выборы.

Елена Дьяченко, facebook Политический эксперт Елена Дьяченко

А отсутствие статей Регламента дает возможность коалиционной власти быть властью при фактическом отсутствии коалиции.

Отсутствует у нас и закон об оппозиции, гарантирующий ее права, закон о местных референдумах (города переименовывают, не спросив их жителей), неурегулированной остается процедура досрочного прекращения полномочий президента в порядке импичмента – в случае совершения преступлений нынешним или следующим президентом, он останется и при должности, и безнаказан.

"Диктаторские законы" приняты под другими названиями. Власть об этом умалчивает, но на сегодняшний день ею уже приняты и переприняты все так называемые "диктаторские" законы 16 января 2014 года, несмотря на то что уголовные производства против бывших регионалов, открытые именно за голосование этих законов, до сих пор не закрыты (на то, что парламентарии не несут юридической ответственности за законодательную работу никто не обращает внимания). Итак,

1. Ужесточение админответственности за нарушения безопасности движения произошло по инициативе премьер-министра Арсения Яценюка 14 июля 2015 года, когда были приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми увеличили размеры штрафов и отменили презумпцию невиновности для водителей. С этого момента полицейские составляют не протокол о нарушении ПДД, а постановление, которое невозможно оспорить, и полицейские не обязаны доказывать вину водителя и факт правонарушения. Никто не принял во внимание, что принцип презумпции невиновности закреплен в Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод и отменять его законом нельзя.

2. Отмена депутатской неприкосновенности. Президент Украины инициировал законопроект об изменениях в Конституцию №1776, зарегистрированный по иронии судьбы ровно через год после диктаторских законов — 16 января 2015 года об отмене депутатской неприкосновенности. В пояснительной записке к законопроекту субъект законодательной инициативы объясняет необходимость принятия таких изменений "настроениями в обществе" и тем, что депутатский иммунитет себя не оправдал.

3. Привязка SIM-карт к идентификационным документам абонентов. Госспецсвязи на основании решения СНБОУ разработало соответствующий законопроект и его обсуждение уже начали внедрять в инфорпространство. Очень вероятно, что осенью диктаторские законы 16 января будут перевыполнены и по этому пункту. И по итогам 3 лет они оказались не такими уж и диктаторскими по сравнению с принятыми текущей властью.

4. Блокирование доступа к сайтам без надлежащей регистрации и сайтам, распространяющим непроверенную информацию. Эту норму победил указ президента от 15 мая 2017 года, которым введено в силу решение СНБОУ от 28 апреля 2017 года о запрете доступа к российским соцсетям и поисковикам. Стоит отметить, что согласно Конституции, граждане и юрлица не обязаны выполнять решения СНБОУ, а подобные указы президента, которые содержат отраслевые ограничения, вступают в силу только после подписи под ними премьер-министра и профильного министра, чего не произошло.

5. Заочное уголовное производство. На сегодняшний день принято уже несколько изменений в УК и УПК о заочном производстве, первые из которых внесены уже в октябре 2014 года, об остальных — чуть ниже.

Если говорить об основных правах и свободах украинцев, то что изменилось в нашем правовом поле за последнее время?

– Отменено большинство социальных льгот. 28 декабря 2014 года отменены ряд законов, которыми устанавливались государственные льготы – чернобыльцам, бесплатный подвоз детей к школам и детсадам в сельской местности, бесплатное обеспечение учебниками детей льготных категорий, бесплатное питание учащихся ПТУ, льготы на проезд участникам войны и ветеранам труда, отменена господдержка молодым специалистам, введены ряд новых налогов на имущество, в частности на недвижимость.

24 декабря 2015 года проголосован масштабный антисоциальный закон о так называемой стабилизации финансового состояния государства, вносящий изменения в ряд законов, в результате которых государство практически отказалось от большинства своих социальных обязательств.

Читайте также: Под колпаком. Банковская тайна и проверка счетов любого клиента

Например, отменена ежемесячная индексация зарплат, пенсий и стипендий на уровень инфляции, как было при предыдущей власти, когда индекс инфляции превышает 1% в месяц, стипендии в основном отменены, отменено бесплатное питание в детсадах и питание в школах детей-сирот и малообеспеченных, отменено государственное пособие детям, чьи родители уклоняются от их воспитания, для получателей льгот, субсидий, пенсий и зарплат из бюджета отменена банковская тайна, банки обязаны раскрывать информацию об открытых счетах, оборотах и остатках на них по запросу госорганов, работающим пенсионерам уменьшили пенсию на сумму зарплат и т.д.

Этим же законом фактически отменена банковская тайна – информация о клиентах банка предоставляется не по решению суда, а по запросу ГФС.

Еще один беспрецедентный случай, который войдет в учебники правового нигилизма. В конце июня 2017 года так же тихо и незаметно, правда пока только в первом чтении парламент проголосовал похожий законопроект №6232, инициированный Президентом. Он содержит новые редакции трех кодексов, вносит изменения в ряд кодексов и два десятка законов одновременно.

В своем заключении к законопроекту Главное юридическое управление парламента просто назвало его противоречащим принципу верховенства права и Конституции, но вряд ли это смущает власть. Видно, что уговаривать парламент по каждому законопроекту Банковая устала и этим 800-страничным законом намерена решить сразу все свои задачи.

Пренебрегли всем: терминами, логикой законотворчества, согласованностью с действующим законодательством. Голосование законопроекта во втором чтении полностью разрушит остатки правовой системы Украины.

Если документ будет проголосован, с банковских счетов граждан автоматически будут списываться долги по коммунальным платежам, окончательно будет разрушена банковская тайна, например, бабушка, которой один раз не дали или не вовремя дали субсидию, и согласно недавно принятым постановлениям правительства, за долги по ЖКХ граждане будут лишаться субсидий, то есть наша бабушка больше никогда не увидит пенсию.

Максимально расширяются полномочия обвинения и сужаются права защиты и подсудимого. Еще в несколько раз увеличивается судебный сбор к тому увеличению, которое уже произошло, имущественное состояние граждан не берется во внимание вообще. Конституционный принцип гласности судебного процесса и его фиксации протоколом и аудиовизуальными средствами отменяется этим законопроектом. Что будет происходить в суде, насколько это законно, никто может и не узнать.

Вводится электронное судопроизводство – то есть в суд граждан будут вызывать через портал органов судебной власти, и мы с вами можем даже об этом не узнать, ведь никто не начинает свой день с этого портала, вводятся жесткие ограничения относительно подачи кассационных жалоб – далеко не все смогут ими воспользоваться.

Читайте также: Кредитный рейтинг Украины находится в "мусорной" группе — Устенко

Природные ресурсы – больше не народные. В новом законе о рынке природного газа отсутствует норма о том, что газ украинской добычи должен направляться на нужды населения, в нарушение Конституции.

Права человека не действуют на Донбассе. 21 мая 2015 года тихо и почти незаметно соответствующим постановлением парламента Украина частично вышла из Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Объяснили это невозможностью обеспечить выполнение прав человека на неподконтрольных территориях, нежеланием иметь дело с исками мирного населения в ЕСПЧ против Украины и необходимостью ограничивать некоторые права взятых в плен вооруженных сепаратистов.

Хотя, судя по отчету ЕСПЧ за 2016 год, 22% или 18 тысяч рассмотренных им жалоб – против Украины.

Переселенцы: без справки бесправны. Два миллиона вынужденных переселенцев, даже те, кто уже обустроился за 4 года и без помощи государства нашел работу и жилье, и четвертый год проживает в одном из регионов страны, все еще лишены права голосовать на местных выборах.

Согласно Закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", без справки "переселенца" эти люди не могут реализовать свои гражданские права – на трудоустройство, на пенсию, на образование и социальное страхование. Объективно говоря, все это просто потому, что эти люди никогда не станут голосовать за текущую власть.

Правосудие бедным не по карману. С 1 сентября 2015 года вступили в силу изменения в закон о судебном сборе, увеличившие его в сотни раз, сделал практически невозможным обращение в суд для простых граждан. Например, если у пенсионера отобрали квартиру, то иск у пенсионера суд примет только после оплаты судебного сбора в размере не менее 1% от стоимости квартиры.

Выехал за границу – объявлен в розыск. 16 марта 2017 года приняты новые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, которыми разрешается продолжать сроки досудебного расследования практически бесконечно, сроки меры пресечения в виде содержания под стражей разрешено продлевать до 18 месяцев (ранее они составляли 2 месяца и разрешалось продлевать до 6, и только в исключительных случаях до 12 месяцев), обобщив, можно сказать, что следствие может длиться теперь практически бесконечно.

Суду запретили повторно возвращать прокурорам обвинительный акт, то есть по сути теперь обвинению можно не стараться собирать доказательства вины. Следствию дали право объявить любого гражданина в розыск, если он не явился на один вызов следователя или пребывает за рубежом, а доказывать то, что гражданин уклоняется от следствия теперь не нужно, то есть в розыск можно объявить практически кого угодно без особых оснований.

Расширяются полномочия следствия и по заочному осуждению – гражданин может быть осужден заочно, если скрывается от следствия, то есть просто не присутствовал в стране. Условно говоря, можно уехать в отпуск свободным человеком, а вернувшись, в аэропорту стать заключенным.

Эти изменения противоречат международным стандартам правосудия и отбрасывают уголовную юстицию на пару-тройку столетий назад.

Появляется государственная церковь. Инициировала власть и законопроекты, откровенно ориентированные на дискриминацию по религиозному признаку, речь идет о законопроектах №4511 (о согласовании кандидатур церковных иерархов с органами власти) и №4128 (об изменении конфессиональной принадлежности прихода голосованием простого большинства присутствующих),

Безопасность граждан – больше не обязанность власти. В Законе о реформированной полиции (от 02.07.2015) с этого правоохранительного органа снята главная обязанность милиции – предотвращать правонарушения.

В отличие от милиционеров, полицейские не обязаны охранять личную безопасность граждан, их права и свободы, они лишь "охраняют права и свободы человека, а также общества и государства".

Декоративные экипажи малообразованных и беззащитных ребят просто ездят как умеют и фиксируют административные правонарушения. Беспрецедентыми считаю принятие так называемого "закона Савченко", по которому на свободу вышли и живут среди нас тысячи страшных рецидивистов, убийц и насильников.

Спустя 2 года закон Савченко отменен, но этим уже не исправить ситуацию. Так выглядит, что коалиции просто необходимо было выпустить кого-то из своих, а угрозу для общества сочли вполне приемлемой.

В конце декабря 2016 года парламент проголосовал закон об амнистии участников АТО, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, комментарии здесь излишни, эти люди сегодня тоже среди нас.

Читайте также: Зачистка под Порошенко и реанимация "Минска". Погребинский об осени-2017

Ужасает и принятый 21 февраля 2014 года закон, запрещающий расследовать все преступления, включая тяжкие во время событий Майдана. Этим государство фактически закрепило отступление от базовых норм права, в частности о неизбежности наказания за преступления.

Какой вывод касательно отношений государства и граждан можно сделать?

– Все обязанности граждан перед государством – выполнять законы, платить налоги и слушаться власть и т.д. – остались по-прежнему действующими. Государство же отступило от большинства социальных обязательств, зафиксированных в главном контракте – Конституции. Все эти изменения говорят о том, что государство практически перестало быть социальным, а насколько оно правовое – каждый может оценить сам.