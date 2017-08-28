Волошин: американские либералы все больше похожи на полоумных

РИА Новости Украина

Американские леваки-либералы все больше похожи на полоумных: такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог-международник Олег Волошин.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп на днях помиловал шерифа Аризоны Арпайо, которого осудили за то, что он просто выполнял свою работу.

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"Шериф взялся активно бороться с нелегальной миграцией из Латинской Америки (в США уже десятки миллионов переселенцев из Мексики и других "солнечных" стран). Все, что он делал, заключалось в уличных проверках лиц "латиноамериканской внешности" на предмет легальности их пребывания в США. Если выяснялось, что они в стране незаконно, шериф и его люди передавали таких амигос в миграционную службу для депортации или иных решений", — отметил политолог.

Но либералы, продолжил Волошин, умудрились доказать в суде, что задержания на основе подозрений, порождённых расовым происхождением, это нарушение конституции.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

"Что мало подозревать латиноамериканца, что он нелегал, нужно, чтоб были признаки других преступлений (из кармана вываливаться пакет кокаина или пистолет) для того, чтоб его мог на улице остановить полицейский", — сообщил эксперт.

Политолог уверен, что если бы Украина "столкнулась с массовым наплывом африканцев, бангладешцев, таджиков, такой шериф был бы у нас героем".

"Впрочем он герой и для многих белых американцев. И вот теперь либералы обвиняют Трампа в том, что он помиловал нарушителя базовых принципов конституции. Конечно, ведь только в небелой Америке демократы с левыми замашками могут получить власть на годы", — подытожил Олег Волошин.

Скриншот Пост Олега Волошина

Напомним, именно Арпайо в 2012 году усомнился в подлинности свидетельства о рождении Барака Обамы, а значит — в его праве избираться на пост президента Соединённых Штатов. Арпайо уже поблагодарил Трампа за его решение, назвав дело против себя "политической охотой на ведьм, которая велась сотрудниками Минюста при администрации Обамы".