Политический кризис загонит экономику в жесткий "минус" - Степанюк

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Согласно официальным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) по итогом первого полугодия вырос на 2,4%. В прошлом году рост зафиксирован на уровне 2,3%. Стабилизируются и официальные показатели инфляции. В прошлом году она была зафиксирована на уровне 12,4%, НБУ в этом году прогнозирует снижение уровня инфляции до 9,1%.

Данные показатели чиновники пытаются преподнести, как признаки выхода из трехлетнего экономического кризиса, однако по мнению независимых экономистов, власть попросту "замыливает" людям глаза и готовит новую череду "реформ", которая обрушит экономическую и социальную жизнь страны.

На вопросы РИА Новости Украина относительно того, ждет экономику страны этой осенью, ответил экономист Всеволод Степанюк.

По итогам двух кварталов рост ВВП составил 2,4%. Означает ли это, что экономика стала выкарабкиваться из кризиса трехлетней давности?

— Для меня очень подозрительно, что за первый и второй квартал получилось абсолютно одинаковое число. Такого не было никогда, поскольку на ВВП Украины большое влияние имеет сезонный фактор. Это дает основание полагать, что реальная цифра все таки иная. Правительство говорит, что по итогам года они ожидают около 2% роста. Это значит, что в третьем квартале они планируют рост меньше двух процентов, и это связано с такими факторами, как снижение цен на традиционные виды экспорта и общее торможение экономики. Также в четвертом квартале рост будет ниже по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, когда было зафиксировано небольшое оживление экономики, будет играть эффект высокой базы сравнения.

К тому же, рост 2,4% после падения на 50% это не рост, а продолжение деградации, 50% и 2,4% это совершенно несоизмеримые показатели. В той же Российской Федерации рост ВВП за два квартала составил 2,8%. Получается, что страна, против которой ввели западные санкции растет быстрее, чем страна, которой Запад якобы помогает, это всё что нужно знать об эффективности экономических реформ в Украине.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Всеволод Степанюк

Экономика показывает какие-то плюсы не благодаря действиям правительства, а вопреки им. К концу года экономика может начать падать из-за политических причин. Политический кризис всегда негативно влияет на экономику и прежде всего, на курс гривны. Если будут негативные политические события, то экономика опять может уйти в "минус". В рамках политической борьбы начинаются наезды на предприятия оппонентов, правоохранительные устраивают "маски-шоу", что заставляет многих инвесторов задуматься об уходе из Украины.

НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 9%. Какие ваши ожидания уровня инфляции до конца года?

— Инфляция будет расти и, связано это с действиями власти, например, относительно подорожания жилищно-коммунальных услуг. Что касается готовой продукции и продажи ее населению, то больше половины цены продукта составляет логистика. На все это напрямую влияет цены на энергоносители. Тогда как во всем мире цены на энергоносители падали пропорционально падению мировых цен на нефть, у нас как была цена бензина доллар при 120-ти долларах за баррель нефти, так и осталась доллар при цене 50 долларов за баррель.

Это связано с государственной политикой поднятия цен ради наполнения бюджета. Поэтому, когда падали цены, правительство повышало акцизы на нефтепродукты, что напрямую ухудшало конкурентоспособность предприятий в Украине. Такие действия свидетельствует о совершенном непонимании нынешними чиновниками, как управлять экономикой на макроуровне. Правительство не видит себя в будущем, оно видит себя только в настоящем, что сейчас нужно снять сливки с денежных потоков. А дальше будет расхлебывать кто-то другой. Да у нас сейчас профицитный бюджет, но какой ценой перевыполняется бюджет? С помощью инфляции, с помощью сверхдорогих цен на бензин и газ. Что будет завтра, правительство совсем не интересует.

Уровень безработицы в прошлом году составил 9,7%. Как бы вы охарактеризовали ситуацию с занятостью населения в этом году?

— Сейчас государственная служба занятости делает все возможное, чтобы снизить официальный показатель безработицы, дабы не портить статистику правительству и экономить деньги по выплатам безработным. Много безработных людей не могут зарегистрироваться, так как не могут собрать требуемые документы. Я считаю, что та цифра, которая публикуется, ее можно смело множить на два, и она будет реальным показателем безработицы в Украине.

Ситуация з безвизом повлияет на безработицу в этом году?

— Становиться очевидным, почему власти нужен был безвиз. Потому что действительно это является компенсацией и катализатором активных людей, которые могли бы протестовать в Украине, поскольку не могут найти работу. А тут они могут найти ее хотя бы нелегально, выехать и работать в Евросоюзе, а это миллионы граждан. Власть так убрала значительную часть протестного электората. Сейчас они говорят бизнесу: инвестируйте в Украину. А где вы тут рабочих найдете? Кто будет работать? Тот, кто умел, уже уехал — кто в Россию, кто в Европу. Кто-то уехал в Китай и Иран. А тут остались те, кто уехать не может. Мировой экономический форум, который публикует ежегодные данные об уровне конкурентоспособности стран, в 2015 году впервые диагностировал ухудшение качества рабочей силы в Украине. До этого это люди были абсолютным плюсом Украины, который вытягивал плохую инфраструктуру и высокие налоги. Нынешняя образовательная система не дает новых инженерных, научных и рабочих кадров.

Как повлияет на экономику в этом году блокада неконтролируемых территорий?

— Бывает прямой урон и бывает урон косвенный, косвенный — это не полученная прибыль, это ухудшение конкурентоспособности украинских товаров. К чему это приводит? Те же металлурги ранее получали коксующее сырье по умеренной цене, что делало их продукцию конкурентоспособной на мировых рынках. Сейчас они вынуждены импортировать кокс по мировым ценам. Краткосрочно Украина потеряла от одного до двух миллиардов долларов только прямых убытков. Косвенные убытки в краткосрочной перспективе у нас никто не считает.

Даст ли МВФ денег к концу года? Почему он отказался от требований провести земельную реформу?

— От МВФ мы ничего не получим, это процентов 99%. МВФ снял требования по рынку земли, но почему он его снял? Потому что мораторий заканчивается 31 декабря. Если Верховная Рада не продлит мораторий, то соответственно, рынок будет открыт. У нас нет законодательной базы. Просто люди будут ходить к черным нотариусам, и оформлять кое-как паи. И будет такой рынок, каким был в 90-х ваучерный рынок в сфере промышленности. Это будет беспредел и этого МВФ, скорей всего, и добивается, чтобы сконцентрировать земли в руках западного бизнеса. Достаточно вспомнить, как при президенте Ющенко две недели не было запрета на продажу земли, тогда десятки тысяч гектар быстренько поменяли и продали.

Что касается пенсионной реформы, то МВФ не отменял требование ее принять до конца года. Она призвана ликвидировать пенсионную солидарную систему. Де-факто, она уже ликвидирована в нулевых годах, когда на смену закону о государственном пенсионном обеспечении пришел закон об обязательном пенсионном страховании. Это фактически, ликвидировало государственную пенсионную систему. Согласно Конституции Украины ст.46, источником для выплат пенсий является бюджет страны, в том числе и взносы. На сегодняшний день уже нет государственной пенсионной системы, а есть уродливая покалеченная система страховых взносов первого уровня, причем, она обязательна, тогда как нигде в странах Европы страховое обеспечение не является обязательным. Второй и третий уровни — это добровольные уровни. Солидарная система, в принципе, обеспечивает достойную пенсию на Западе. Да ты выходишь на пенсию после 65, но ты получаешь хорошую пенсию.

У нас этим законом полностью ликвидируется солидарная система, при этом, человек будет работать до 65 лет и получать минимальную пенсию, не достойную, а минимальную — 35% своей зарплаты, что ниже, чем рекомендация ООН для развивающихся стран. Считается, что нельзя платить пенсию ниже, чем 40% от средней зарплаты. Пенсионная реформа направлена на то, чтобы вывести бюджет из конституционного обязательства платить пенсии. Чтобы госбюджет к пенсиям не имел отношения, и люди сами бы оплачивали свою старость. Вопрос, зачем тогда нужно государство, если люди должны сами себя обеспечивать во всем?

Ваш прогноз курса доллара до конца года

— Украинцы в мае сдали долларов на полмиллиарда больше, чем купили, в июне — на 400 млн больше, чем купили, в июле — на 350 миллионов больше. Фактически, стабильность гривны финансируется населением. Таким образом, банки пополняют свои резервы и держат на плаву гривну. Стабильность гривны связана с нищетой населения, которое вынуждено сдавать доллары банкам, а не покупать. Население не делает сбережений, а только их тратит. Внешние факторы совершенно не причем, специалисты считают, что в четвертом квартале будет ухудшение этих показателей в связи с уменьшением цен на украинскую продукцию. В этом году я не ожидаю особых скачков валюты, так как курс доллара заложен в законе о бюджете в размере 27,2 грн за доллар и в НБУ есть все возможности вложиться в эти параметры.

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Гривна начнет девальвировать, скорее всего, со второй половины сентября, но это будет плавная девальвация, не скачкообразная, потому что экономических причин для серьезной девальвации нет и в этом году не будет. Могут быть политические причины — политический кризис, роспуск Верховной Рады, обострение событий на Востоке. Когда случается серьезное политическое событие в Украине, то конечно, курс может быть любым, потому что люди начнут скупать валюту, крупные бизнесмены начинают выводить миллиарды из страны и это, конечно же, сказывается на курсе. А этот курс, что сейчас — это как раз следствие паники в 2014-2015 году. Не население обвалило гривну, это сделали бизнесмены, которые в панике выводили валюту. А Национальный банк им не только не мешал, он даже помогал им это делать. Потому что, если брать экономические причины, то курс в 20015 году, должен был быть 15-16 грн, но никак не 30 грн. Поэтому к концу года будет плавная девальвация до 28 гривен, если конечно, чего-нибудь не случится.