Следи за авто. Машины угоняют, чтобы продать на запчасти – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Правоохранители обнаружили служебный автомобиль Lexus GX заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. А вместе с ним задержали пятерых человек, которых подозревают в угоне. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, служебное авто Фацевича прятали в Обуховском районе Киевской области.

Угнали машину Фацевича 11 августа ночью. Автомобиль исчез с Софиской Борщаговки. Заявление об угоне авто поступило в полицейское отделение спустя пять дней – 16 августа. Внешне угнанный автомобиль выглядел как обычный гражданский. Средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейское транспортное средство – не было.

О том, как защитить свое авто от угона и как часто полиция находит украденные авто, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижов.

Часто ли находят угнанные авто в последние годы именно при помощи полиции?

– К сожалению, угнанные автомобили находят не часто. К сожалению, можно констатировать факт, если три-четыре года назад мы имели статистику, что угонялись исключительно элитные автомобили, то на сегодняшний день угоняются и автомобили и не элитных марок, и достаточно "взрослые" с точки зрения времени эксплуатации – восьми-десятилетние.

Эта статистика говорит о том, что эти автомобили угоняются исключительно с целью разборки на запчасти.

То есть, если автомобиль угнан на запчасти, то с ним можно автоматически попрощаться?

– Фактически, да. Раньше работала схема – пытались, выходили на хозяина угнанного автомобиля и предлагали ему его выкупить за определенную сумму, от 10 до 30 тыс. долларов. Если автомобиль угоняется на разборку на запчасти, то никто, соответственно, с собственником стабильно не связывается, а автомобиль просто разбирается становится донором для ремонта других автомобилей.

grushevskogo5.com Дмитрий Стрижов

А есть ли вообще на сегодняшний день "черный список" моделей автомобилей, которые чаще всего угоняют?

– Чаще всего угоняются те автомобили, которые больше всего и покупаются. Чем больше запчасти надо для ремонта, вот соответственно, те автомобили угоняются, которые надо ремонтировать.

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Угоняются на сегодняшний день все автомобили. И если мы открываем, начиная от милицейской сводки и заканчивая лентой в Facebook, мы там можем видеть и Toyota и Honda, и Mazda, и Kia. То есть угоняется, к сожалению, все.

С разборками правоохранители не работают? Не фиксируют, откуда эти детали, не сотрудничают ли с авто-угонщиками?

– Я, по всей видимости, думаю, банально не хватает ресурса охватить необъятное. И здесь вот задача каждого из нас – прежде чем ремонтировать автомобиль и покупать запчасти, убедиться, что эти запчасти не с ворованного автомобиля. Потому что убеждение, что заплачу дешевле и мне все равно откуда, приводят к тому, что мы на свои деньги финансируем рынок краденого.

Каким образом можно убедиться в этом, если приезжаешь на разборку?

– Если вы догадываетесь или предполагаете, что она может быть краденая, езжайте на официальное СТО либо просите у того, кто вам чинит автомобиль, показать, что он закупил эту деталь непосредственно у дилера. А если он закупал ее у дилера, у него есть расходная накладная непосредственно на эту деталь.

То есть если куплено это на разборке, это априори может быть угнанный автомобиль?

– Большая вероятность.

Следовательно, что-то с разборками нужно делать?

– Это надо вопрос задавать правоохранительным органам.

Часто ли угоняют автомобили на европейских номерах в Украине?

– Отдельно никто статистику не ведет, угнан автомобиль на европейских номерах либо не на европейских. Просто фиксируется факт угона. Уверенно можно сказать, что автомобили, к сожалению, на сегодняшний день в Украине угоняются часто, особенно в Киеве.

Многие водители на таких европейских номерах ездят фактически без документов на автомобиль. Если, например, угоняют автомобиль на европейских номерах, обращаются ли люди в полицию в таких случаях?

– Право собственности, возможно, доказать не смогут, но факт наличия, то, что он у человека был, доказать смогут. Поэтому я бы рекомендовал в любом случае обращаться и фиксировать факт угона.

Тогда не придется ли объяснять, почему нарушены правила въезда-выезда?

– Это уже следующий вопрос. Нарушены правила въезда или не нарушены правила въезда, если лицо совершило угон вашего автомобиля, это лицо должно нести криминальную ответственность.

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Вы напишете это заявление, будет рассматриваться вопрос исключительно об угоне, а не о правилах въезда, как этот автомобиль попал в Украину. Если человек шел на риск, ввозя этот автомобиль, он, наверное, о чем-то думал. И в том числе думал об этом. Это уже будет головная боль.

Но для того, чтобы спасти себя от угона, на сегодняшний день необходимо устанавливать такую сигнализацию, которая позволит наблюдать за вашим автомобилем с помощью спутниковых систем слежения. В том числе, которые выходят на связь с центром наблюдения раз в сутки, и временно заглушен сигнал, рано или поздно он выйдет на связь, либо какая-то комплектующая, где спрятан передатчик, выйдет на связь.

Соответственно, появится возможность ваш автомобиль найти.

То есть сигнализация с каким-то GPS-маяком?

– Да, совершенно верно. На сегодняшний день, в том числе и компания "Шериф" устанавливает охранные сигнализации с GPS-трекером, GPS-маяками.

Если происходит какая-то нестандартная ситуация, по вашему автомобилю сигнал тревоги поступает на пульт охраны компании. И не только вы уже этим занимаетесь, а максимально быстро прибывает группа реагирования. В том числе автомобиль может быть оборудован "тревожной" кнопкой.

Не единичны случаи, когда люди прямо в автомобилях подвергаются грабежу, разбою. Соответственно, нажав на тревожную кнопку, вы будете рассчитывать на экстренную помощь. И если, не дай Бог, ваш автомобиль будет угнан, соответственно, на пульте охраны компании видно, где находится ваш автомобиль, и даже если локальная сигнализация будет выключена, то есть еще скрытые GSA-маячки, которые выходят на связь в определенный период времени, и позволят отследить перемещение и нахождение вашего автомобиля.

Сколько такое удовольствие может стоить автолюбителю?

– Такое удовольствие автолюбителям стоит – единоразовая установка – от 3,5 тысяч гривен до десяти тысяч гривен в зависимости от комплектации. И ежемесячное обслуживание – от 200 до 600 гривен.

Профессиональные угонщики наверняка знают о таких хитростях? Что им мешает те же GPS-маячки просто либо выключить, либо снять?

– Тут все очень просто. Чем больше надо возиться, чем больше проблем с вашим авто, тем меньше желающих им заниматься. То есть если будут заниматься дилетанты, либо те люди, которые в каком-то вопросе не разберутся, они будут задержаны.

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А профессиональные угонщики, у них есть альтернатива на сегодняшний день более миллиона автомобилей, они, соответственно, будут браться за автомобили, которые не оборудованы данными системами.

Если уже угнали и после этого начали только исследовать моменты, связанные с сигнализацией и системой безопасности? Есть ли возможность в течение суток, например, снять все эти маячки и после этого уже затаиться?

– Те маячки, которые скрыты в элементы конструкции автомобиля, их фактически невозможно найти. Где они установлены, знает только тот человек, который устанавливал.

Что касается так называемых грабберов – приборов, которые считывают код сигнализации? Насколько с ними на сегодняшний день можно бороться?

– Есть всевозможные уловки: размыкатели, карточка, без которой автомобиль не поедет. То есть не только необходимо решить вопрос с сигнализацией, а непосредственно еще замкнуть цепь, чтобы автомобиль завелся, соответственно, поехал.

Там перекрывают бензонасос, блокировка двигателя – очень много на сегодняшний день новинок, но ключевое, на чем я хочу акцентировать внимание автолюбителей, чтобы это было не только вашей головной болью, очень важно быстрое реагирование на ситуацию, когда возникла проблема с вашим автомобилем. И большинство случаев, когда удается задерживать, это удается задерживать именно по горячим следам.

Поэтому важно, чтобы кто-то на вашу проблему начал реагировать вместе с вами. Поэтому на сегодняшний день я бы рекомендовал подключаться на наблюдение к пультам охранных компаний для того, чтобы если у вас возникает нестандартная ситуация, вашей проблемой занимались профессионально подготовленные экипажи: выезжали, задерживали, блокировали.

Какую ответственность несут представители охранных компаний, если, например, обратились в связи с угоном автомобиля, и была установлена сигнализация с GPS-маячком, но ничего не нашли?

– Рассматривая, наверное, каждую охранную компанию отдельно, в каждом случае есть определенный договор, который определяет степень материальной ответственности. Она может быть разная – от пяти тысяч гривен до миллиона.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.