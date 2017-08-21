Ахметов усиливает политическое влияние — политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Компания Ornex, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрела по 25% акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго", которые выставил на продажу Фонд госимущества.

Ранее эта же компания приобрела и блокирующий пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", что дает возможность заблокировать принятие важных решений, как изменения в устав, создание и ликвидацию дочерних предприятий, ликвидацию акционерного общества.

Теперь структуры Рината Ахметова контролируют 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "Западэнерго".

О чем свидетельствуют результаты последних аукционов по продаже энергокомпаний, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що свідчить купівля Ринатом Ахметовим блокуючих пакетів акцій трьох енергокомпаній: "Західенерго", "Київенерго" та "Донецькобленерго"?

Про таку можливість було відомо досить давно, ще коли з'явилась інформація про те, що відповідні пакети акцій будуть продані. Власне, це може свідчити про посилення відповідного впливу Ахметова, причому впливу не лише в бізнес-контексті, але і в контексті політики, тому що ні для кого не є секрет, що в Україні не існує бізнесу взагалі, тим більше великого бізнесу, і політики взагалі. Тобто будь-які процеси в сфері бізнесу завжди мають відображення в сфері політики, і навпаки. І дане посилення його позицій є цілком логічним, виходячи з тих концептуальних процесів, які зараз відбуваються в українській політиці. Я би їх назвав консолідацією великого бізнесу, який у нас традиційно називають олігархічним, перед обличчям певних загальних загроз. Тому, мабуть, в цьому нема нічого дивного.

В одному випадку на аукціон не претендував ніхто, окрім нього. В іншому — його ставка перевищувала стартову ціну на 70 мільйонів гривень. На вашу думку, чи не робились ці аукціони саме під Ахметова?

— Загалом, виходячи з самого питання, мабуть, справді робилися під нього, тому що сама організація даного процесу, і те, що виставлялося на продаж, воно про це може безпосередньо свідчити. І тут у мене одразу виникає запитання: якщо це все організовувалося під нього, то що це? Оплата минулих послуг, чи можливо, аванс на майбутнє? А аванс на майбутнє за що? За які політичні активи і за які політичні питання і рішення, які на нас чекають вже найближчим часом. І очевидно, що вже восени ми з вами одержимо безпосередньо відповідь на це питання. Знову ж таки, восени нас чекає ухвалення цілої низки досить болючих і складних рішень, пов'язаних з цілою низкою реформ, зобов'язання щодо яких на себе взяла Україна в особі уряду, я маю на увазі це стосується і пенсійної реформи, ряду інших непопулярних рішень, на які назбирати голоси буде досить важко. З іншого боку, маємо Ахметова, застосовуючи економічні категорії, як одного акціонера фракції Опоблоку, і не лише Опоблоку, він традиційно має досить значне коло друзів в ВРУ, тож чи не може це бути пов'язано з цим та іншими політичними рішеннями. Як показує досвід, досить часто Опоблок досить синхронно голосує з партіями більшості, незважаючи на декларовані великі розбіжності між ними.

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На вашу думку, Ринат Ахметов орієнтований до відродження Донбасу чи переміщується трохи північніше?

— Я думаю, що Ахметов в першу чергу — реаліст. Відродження Донбасу на даному етапі виглядає виключно як якась теоретична модель, теоретичний конструкт. Я думаю, він з радістю візьме участь в освоєнні коштів, які можуть виділятися на це відродження, але не думаю, що він, як і будь хто інший у здоровому глузді, вірить, що там найближчим часом можна буде успішно відроджувати бізнес, заробляти гроші. Тому ми бачимо поступове переповзання Ахметова і його активів західніше Донбасу, в Запоріжжя і т.д. Тому я думаю, цей процес триватиме.

А можливо, це своєрідний захист чи запобіжний захід?

— Навряд чи. У якості запобіжника, я думаю, відіграють свою роль дещо інші речі. Наприклад, ті самі легендарні десятки справ, подання щодо яких має внести до ВРУ, я маю на увазі про позбавлення недоторканості ряду нардепів ГПУ. Це, швидше, певні запобіжники, оця ініціація відповідних процесів по відношенню до пана Добкіна та інших депутатів від Опоблоку. Тобто ми бачимо тут класичну схему батога і пряника, тобто маємо і пряник, і батіг, і в кінцевому рахунку на основі цього дехто планує побудувати досить міцну дружбу довготривалої співпраці. Нехай і неформальної та неофіційної, але від цього не менш надійної.

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Наскільки вірогідний варіант, що Ринат Ахметов скуповує енергокомпанії для перепродажу? Йому може бути це цікаво?

— Я не думаю, що на даному етапі йому це буде цікаво. Тому що та схема, яка у нас була побудована, я маю на увазі в енергетиці, вона робить досить привабливим енергетичний бізнес. Фактично неконтрольоване встановлення високих тарифів, можливість одержання значних коштів через механізм субсидій… все це робить цей бізнес досить привабливим, і я не думаю, що Ахметов має бажання позбутися від цієї курки, яка справді несе йому золоті яйця і дозволяє навіть у ситуації війни та втрати значної частини активів, ставати все багатшим і багатшим. Я думаю, Ахметов буде йти шляхом так би мовити округлення власних активів. Тобто це саме, що стосувалося "Київенерго", ця логіка буде поширюватися і на інші структурні підрозділи, які він раніше контролював, він буде посилювати там свої позиції.

Напомним, дальнейшая приватизация облэнерго не приведет к эффективной работе, а тем более — к снижению тарифов, считает политолог Алексей Якубин.