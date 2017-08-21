Эффект от публикации Мостовой кое-кому пойдет в плюс — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Несколько дней в соцсетях бурно обсуждают публикацию главреда издания "Зеркало недели" Юлии Мостовой с несколько пафосным названием "Не отрекаются любя". Мостовая пишет, что хочет "уехать на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых и умных".

Также она перечисляет причины, почему хочет уехать:

"Я хочу уехать от несостоявшейся Независимости. Ибо, оглядываясь назад, меня не покидает мысль, что политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью — разворовать. Я хочу уехать от президента, рожденного под знаком "Жадные Весы". От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений… Хочу уехать от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране и неизменно во время выборов финансирующих победителей кастинга подлецов. Я просто хочу уехать от глупости…".

Перечисляя все плохое, Мостовая резюмирует, что все же останется, потому что "темнее всего перед рассветом". Текст размышлений главреда "Зеркала недели" перепостили сотни пользователей соцсетей, сопровождая его как положительными, так и негативными комментариями. Например, нардеп Мустафа Найем написал, что это "отличная статья о нашей реальности" и добавил — "Юлия, жгите еще!". Оппоненты Мостовой пишут, что она лукавит, поскольку ее муж, экс-министр обороны (в 2005-2007 годах), трижды депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко тоже участвовал в построении той порочной системы, которую Мостовая критикует.

Публикацию и реакцию общества прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

Олег Саакян / Facebook Олег Саакян

(текст публикуется на языке оригинала)

Яке у вас враження і думка про статтю? Захотілося виїхати чи залишитися?

— Їхати не збираюся. В мене був досвід. Я навчався за кордоном і повернувся до України. Причому, повернувся доволі свідомо, маючи можливість залишитися. Тому я свій вибір зробив ще раніше. Але я розумію цілком тих людей, хто виїхав, хто виїжджає зараз. У людини є одне життя. Для держави 10-30 років — це коротка, для історії мить, а для людини це півжиття, або життя, яке вона, в принципі, має право прожити щасливо. Тому тут Мостова, само собою, сказала те, що в багатьох людей і так на думці знаходиться, але і висновок її доволі позитивний, що вона все ж таки залишиться, і вона бачить світло в кінці тунелю. І це світло настане, за її словами, вже в цьому десятилітті.

Чи могла Мостова використати статтю, як передвиборчу політтехнологію для Анатолія Гриценка?

— Перша думка так само була, що тут Мостова може зіграти суто політтехнологічно у пас своєму чоловікові. Але все ж таки не хотілося б це вірити, оскільки текст достатньо емоційний і відчутно, що вистражданий. Тому я думаю, що тут просто крик душі одного з українських редакторів і журналіста, представника медіа, і тут просто відчувається дуже сильно вигоряння, вигоряння, яке притаманне всьому українському суспільству, і тим паче його активній частині. Тобто тим, хто реально б'ється над реформами, тим, хто реально сподівався на зміни в Україні, на швидкі зміни, на якісні зміни.

Чому ця публікація викликала таку бурхливу реакцію в суспільстві?

— Перш за все персоналія. В цьому випадку, це людина доволі впізнавана. Це людина, яку читає вся українська еліта. Людина, яка дотична до української політики не тільки доволі давно, є інтелектуалом. Можемо пригадати виступ перед студентами-пінчуківцями, і там само він розлетівся по інтернету дуже сильно. Тобто тут перш за все є персоналія і правильно підібрані слова. Само собою, я думаю, що цю заяву будуть використовувати політики, в тому числі і її чоловік буде використовувати. В принципі, вона відображає просто дух часу. І тому її оминути просто неможливо було.

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Як суспільство зараз сприймає ідею еміграції?

— Згідно з соціологічними даними, в принципі, збільшилася кількість людей, які хочуть виїхати. Більше того, люди розчаровані і дезорієнтовані на сьогоднішній день в країні. На жаль, вигоряння дуже серйозне. І перш за все у людей розмитий образ майбутнього. Тобто якщо раніше люди готові були затягнути паски заради світлого майбутнього, і в принципі, Революція Гідності багато в чому і відбулася через те, що побили саме дітей, тобто саме намагалися вкрасти майбутнє у нації, то на сьогоднішній день люди живуть одним днем. Люди не розуміють завтрашнього дня. Відповідно, за таких обставин міграційні настрої будуть посилюватися. І вони будуть сприйматися молоддю як можливість відбутися, і частина, наскільки можу судити по своїх знайомих, наприклад, навіть тих, хто виїжджає, вони виїжджають щоб повернутися. Але з іншої сторони я розумію, що їхні батьки, наприклад, до цього ставляться не як до поїхати навчатися і повернутися, а зі сподіванням, що діти там залишаться. І це жахлива ситуація, коли фактично в середині сімей відмовляються від сімейних зв'язків, готові жертвувати, але заради того, щоб дитина залишилася за кордоном. І само собою, це вкрадене майбутнє, інакше це не назвеш.

Яка найбільш поширена мотивація у емігрантів зараз?

— Здебільшого це не війна. Війна — всі, хто хотів, поїхали. Ви праві, коли перераховуєте і корупцію, і незрозуміле майбутнє, і погана освіта, і популізм політиків. В цілому, все те, що забезпечує життєдіяльність людини. Неможливо, щоб одна якась з цих обставин спонукала людину. Лише цей комплекс на сьогоднішній день ставить вибір перед людьми. І раніше мігрували, і зараз мігрують. Просто кількість людей збільшується. І зараз з'являються можливості міграції. Само собою, коли відкриті двері до ЄС, людина може поїхати подивитися, може легше зробити цей вибір, може спробувати повернутися. За таких обставин це рішення легше прийняти.

Чи не є вигідним на сьогодні для діючих політиків в Україні така еміграція кваліфікованої трудової сили за кордон?

— Можна ще додати іншу їхню зацікавленість — електоральну суто. Якщо їде молодь здебільшого, то літні люди більш маніпулятивні перед виборами і більш прогнозовані в своїх вподобаннях. І таким чином електорально легше закріпитися, з одного боку. Якщо брати суто економічний момент, то в дійсності найбільша інвестиція в українську економіку з-за кордону — це як раз є кошти, надіслані українськими мігрантами з Європи і не тільки, та валюта, яка відсилається своїм родичам для того, щоб вони могли більш-менш жити в Україні. Але само собою в розрізі економіки держави це абсолютно мізерні кошти, і вони не йдуть в порівняння, наприклад, з податками, які ці люди могли заплатити. Тому для тимчасових виконавців, для політиків, які мислять суто політичною боротьбою, вони такий аргумент навіть зможуть навести, я думаю, публічно, оскільки вони в реальності так думають. А якщо брати політиків-державників, які займаються державним управлінням, то само собою для них зрозуміла вся неадекватність таких думок.

Свое мнение о том, почему украинцы уезжают из страны и нормально ли то, что уровень миграции не снижается, выразили также радиослушатели Голоса Столицы.

Алексей, Киев: Люди не видят перспектив. Все, что делается сейчас в стране, оно не направлено на долгосрочную перспективу. Все это моментальные какие-то действия, которые могут принести результат совершенно в ближайшем будущем, но система образования, другие вещи, которые направлены на жизнедеятельность человека, они растянуты во времени. И вот этого всего нет. Мы слышим заявления наших политиков. Что мы слышим сейчас? Это либо про НАБУ, про какие-то уголовные дела, которые пришли к нам из прошлого, либо о каких-то краткосрочных акциях во всем. Даже сейчас, реформа образования, что с ней? Непонятно. Кто-то ее принимает, кто-то не принимает. Но опять же, перспективности нет. Именно это и пугает молодежь, поэтому они хотят стабильности, то есть получить образование, получить специальность и работать за нормальные деньги где-то, к сожалению, не в Украине.

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Андрій, Вишневе: Вік і гроші — це не є перешкодою на шляху людини, яка хоче виїхати з України. Маю багато знайомих, які виїхали туди, в молодому, в будь-якому віці, навіть без капіталу, з поганою мовою. В Америку виїхали і нормально себе почувають. Звичайно, спочатку важко, але потім все нормально. Сам не виїхав, хоча молодий. І можливість була. Але не знаю, в Україні також можна себе добре почувати. Головне — не плакати, закатати рукава і працювати. Треба працювати. Я не скажу, що я шкодую. Можливо, не буде такого досвіду. Але, в принципі, мені ще не так багато років, може, колись і виїду, якщо вже геть важко стане. Але поки що бачу світло в кінці тунелю. Так що залишаюся в Україні.

Галина: Я вполне согласна с Мостовой, никогда не хотела и не хочу уезжать из Киева. Но хочу сказать, я знаю Гриценко со времен боевого училища и никогда не поверю, что он похож на тех, на наших основных воров в Раде.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.