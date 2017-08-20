Психотерапевт Бузовой: сейчас в Украине модернизированное крепостное право

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За последние три года украинцы привыкли к ужасам и агрессии, которую распространяют СМИ и с которой каждый сталкивается в повседневной жизни в транспорте, на улице. Общество серьезно больно, считает психотерапевт Николай Бузовой.

Николай Петрович, в Украине, что не день, то стрельба, массовые столкновения, драки, погромы. Агрессия зашкаливает. Есть объяснение этому явлению?

— Проблема есть и она в том, что сегодня лучший досуг — это посиделки с выпивкой. А лучше всего может снять агрессию увлечение — скажем, коллекционирование. Спорт лучше всего с этим справляется. Вот когда то же была масса спортивных клубов для разной возрастной категории, придомовых секций. Чем больше спорта, тем меньше агрессии. Сегодня нет государственных факторов, которые снижают агрессию. Весь спорт теперь по телевизору или перед компьютером. С коллекционированием то же проблема, у людей денег нет на это увлечение. И вот, на этой почве, которая не окультуривалась, не пропалывалась появилось оружие. А если оружие появляется в руках у человека, тут же меняется его психология. Вы же помните Чехова, если на сцене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Человек берет в руки оружие и он уже преображается, ему кажется, что он уже сильный и всемогущий. А если оно оказалось в руках у наркомана, которому нужна доза, он с ним пойдет грабить прохожих.

Но у нас есть еще одна беда, в разы увеличилось количество воров, грабителей, убийц. То есть, каждый десятый стал на криминальный путь. Почему?

— Можно провести аналогию с послевоенным периодом. Есть нечего, а работу хорошо оплачиваемую найти сложно. Зарабатывать в день 50-150 гривен — не комельфо. У нас произошло снижение всех ценностных моментов нашей жизни, то есть ранжир ценностей человеческих пропал. Вы слышали в последнее время по телевизору о честности, порядочности, отзывчивости, доброте? Я нет. А это о многом свидетельствует.

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Значит, взять чужое уже не считается ни смертным грехом ни криминалом?

— Как-то ко мне обратилась невеста с вопросом, а стоит ли ей выходить замуж за ее жениха, потому что ей кажется, что он лох. Я спросил почему, ведь он работает и зарабатывает в месяц не меньше тысячи долларов, у него высшее образование и еще масса достоинств. Она рассказывает, что пошли они как то в кино на последний сеанс в кинотеатр на Городецкого. Когда вышли заметили, как мужчина и женщина садятся в дорогую иномарку, а когда машина отъехала, парень подобрал бумажник. Они его открыли, там не меньше полутора тысячи долларов лежит и он побежал за машиной. Догнал, остановил и отдал хозяину портмоне. Тот благодарит, говорит, что завтра утром долги отдавать надо было и предлагает ему за возврат 200 долларов. Он отказывается. Растеряха уезжает. Но его поступок не оценила его невеста. Она посчитала что он лох. Что на эти деньги они могли бы поехать отдохнуть в Турцию. То есть, сегодня честный, порядочный, правдивый человек воспринимается как лох.

А откуда у нас это взялось?

— Мы получили новую харизму. Сейчас никто не спрашивает, какое у тебя образование, читал ли ты Данте, а спрашивает, какой модели и года выпуска твоя машина. Изменились жизненные ориентиры. Требование к мужчине — быть обеспеченным, как — не имеет значение. Не можешь заработать — иди укради. Все хотят жить хорошо, и ищут любую возможность. Сегодня масса рабочих специальностей выперло. У нас сейчас не государство, а сфера обслуживания. Мы ничего не производим, мы оказываем услуги — я врачебные, вы — информационные. А чтобы быстро разбогатеть — надо украсть, а если украсть не получается, человек не хочет отдавать, надо убить и забрать. А когда таких ловят и садят, они говорят, что не повезло, нашли.

Есть ли способ уберечься от агрессии на улице и где спрятаться от преступников?

— Единственный совет, поднимать людей на самооборону, самоорганизовываться. Или же сидеть дома и поздно не гулять, потому что никто не охраняет сегодня наш покой. А зато появилась масса людей праздношатающихся, любителей халявы и легкого заработка. Агрессия уличная не интересна нашей власти. Это их не касается. У них нет ответственности перед нами-налогоплательщиками. Мы даже спросит у них не можем, что они делают, нет механизма обратной связи. Если бы была местная полиция и я бы выбирал шерифа, я бы к нему пришел и спросил, что ты делаешь, что бы был порядок?! А я до сих пор не знаю, кто у нас за порядок отвечает. Если это не касается нашей власти и ее отдельных представителей, то они ничего делать не будет. Это будет их касаться только в том случае, если будет влиять на их жизнь: политическую, физическую, финансовую. Но сегодня у них свои дороги, магазины, ценности и приоритеты. Сегодня сумасшедшее разделение общества по возможности. Государственная машина в наведении порядка не участвует. А, как только человек становится бесхозным, остается наедине со своими проблемами, он начинает вести себя как хочет. Напился, захотел пострелять, пошел и пострелял в людей.

Да, оружие на руках у население, а так же армия ветеранов АТО, это еще одна проблема общества?

— Каждый не погибший в АТО автоматически становится самоубийцей здесь. Это опыт всех стран. Существует центр реабилитации участников АТО, но до оказания им реальной помощи ему очень далеко. И представьте себе, если американец тихо дома возьмет и застрелится, наш же возьмет два гранаты РГД и пойдет в бар Арена на Бессарабке и скажет: "Ну, что мажоры, погуляли!" И рванет. У нас раньше не было столько оружия на руках. Вот человек накатил водки паленой или самогона, ему что-то не понравилось и он сорвал чеку, как на свадьбе в Обухово — бросил под стол две гранаты и все.

А что провоцирует агрессию и безжалостность?

— Ну ВОЗ признал реальным заболеванием игроманию. Компьютерные игры приводят к отсутствию сочувствия, как он убивает в компьютере, так он убивает живых людей. Тут Достоевским не пахнет. Рождается новое поколение людей, поколение Гугл с фразой: "Ничего личного!" Просто взял и перерезал глотку и "ничего личного". На психику людей деструктивно действует и информация, которая постоянно меняется. Сегодня одно подсовывают, завтра другое. Никто не знает, чему верить и за что бороться.

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Если ужесточить уголовную ответственность за кражи, грабежи, насилие, хулиганства, пересажать если не всех, то большинство злоумышленников, это поможет навести порядок на улицах?

— В свое время Адольф Гитлер уничтожил всех шизофреников, гомосексуалистов, больных туберкулезом и бандитов. Ровно через восемь лет их количество восстановилось. То есть, они всегда есть, но только их количество может быть критическим. И, как говорил Жиглов, главное не то, что есть преступность, а главное, как мы с ней справляемся. Они всегда будут нападать на нас, но мы с ними не справимся, мы безоружны, мы не можем защитить себя согласно нашим законам. Почему так? Потому что власть этого не хочет. В фильме "Любовь с привилегиями" главный герой, собирательный образ чиновников из Москвы, сказал: "Вы всегда будете зависеть от нас". И сегодня у нас модернизированное крепостное право. Мы все время от них зависим.