Инцидент с Мельничуком закончится без последствий для него - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

На Троещине в Киеве случилась стычка между внефракционным народным избранником Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО. Конфликт якобы возник из-за помещения, в котором размещался: по одним источникам — детский сад, по другим — организация инвалидов. По поводу прав собственности на это здание уже несколько лет идут суды.

По словам активистов, последнее решение суда постановило, что оно должно вернуться в коммунальную собственность. По словам активистов, Мельничук заявил, что ему все равно каким было решение суда и в этом здании будет его общественная приемная. После словесной перепалки якобы и завязалась потасовка. Автомобиль нардепа оказался заблокирован на обочине после чего кто-то выбил стекло в машине. Затем прозвучали выстрелы.

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В пресс-службе полиции утверждают, что стрелял охранник нардепа. Другие подробности правоохранители пока не сообщают. Расследование этого дела Национальная полиция передала военной прокуратуре. Мельничук заявил, что оружие ему не принадлежит, а "все остальное — следствие".

Произошедшее в Киеве при участии депутата Сергея Мельничука прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуации Валерий Гончарук.

gs.fm Эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, які можуть бути наслідки для Мельничука після цієї історії?

— Пан Мельничук неодноразово потрапляв в подібні гучні скандали і, треба сказати, що з нього вже знімали в 2015 році влітку депутатську недоторканність в зв'язку з тим, що фактично його звинувачували в створенні бандитського угрупування. Свого часу його затримувала міліція на авто, на яке не мав ніяких документів. Він відмовлявся вийти. Саме Мельничук, треба сказати, задекларував трильйон гривень, а потім сказав, що я пожартував. Він наразі є позафракційним. Остання фракція, де він був — "Воля народу", а там проходив по фракції Олега Ляшка, "Радикальної партії". Звідти він так само з гучним скандалом пішов. Тому які можуть бути політичні наслідки того вчинку, що він здійснив. Можна сказати, що ніяких, тому що він на сьогоднішній день виключений з активних політичних процесів, які у ВР і персонально для Мельничука навряд чи матимуть якісь наслідки. Але в цілому ми кажемо, що в котрий раз засвітився нардеп в достатньо гучній, скандальній ситуації і в цілому ми кажемо про те, що в черговий раз ударить по самій ВР, по українському парламентаризму.

Хто може використовувати цю тему для власного політичного піару і для з'ясування власних відносин з Мельничуком?

— Для "Радикальної партії" та особисто для Олега Ляшка Мельничук став ворогом після того, як він перейшов до "Волі народу". До речі, у складі фракції тоді був Олександр Онищенко і вийшов сам Мельничук, коли Онищенко залишив Україну. Тому там пов'язують безпосередньо ці факти. Справа, дійсно, коли ви кажете, хтось стріляв, але невідомо, хто і правоохоронні органи не називають, по суті, цього прізвища, хоча виникає питання, чому така таємничість. Там, знову ж таки, виникає достатній подив, в якому сенсі. За цю справу спочатку взялося МВС розслідувати, а потім віддали військовій прокуратурі. Тут, знову ж таки, влада сама не може розібратися і незрозуміло, наскільки далі вони хочуть дати хід цій справі. Дійсно, в контексті в цілому ліквідації депутатської недоторканності будуть певні політичні спекуляції. Традиційно ті політичні сили, які на цьому наполягають, вони будуть про це говорити. Я в цьому контексті не виключаю, що та ж президентська сторона буде в черговий раз використовувати цей факт. Тому це може використовуватись з метою підняття додаткової дисципліни депутатського корпусу, тому що таким чином показується, що всі депутати мають достатньо суттєві, серйозні похибки. Якщо по ним працювати достатньо наполегливо, то може бути, дійсно, не п'ять, а 50 подань і це матиме значення. Але у нас складається така ситуація, що виникає запитання, чим повинні займатись ці депутати, тому що їхня діяльність дуже часто далека від законодавчої та законотворчої. Ми бачимо їх на різних з'ясуваннях стосунків. Ми згадаємо Михайла Ланьо, коли були розбірки з "Правим сектором" на Закарпатті. Там взагалі з озброєнням важким це все відбувалося. Ми бачимо нардепів в судах, ми бачимо на рейдерських з'ясуваннях стосунків і це дуже серйозне підняття питання, чим повинні займатись ці депутати. І те, що вони собі дозволяють, є неприйнятним для будь-якого нормального цивілізованого суспільства.

Можна говорити, що депутати стали в якомусь сенсі важкою артилерією, яку можуть використовувати, наприклад, під час рейдерських захоплень?

— Так, складається ситуація та тенденція останніх років, що жодна масштабна конфліктна ситуація не відбувається без участі депутатів. Вони так чи інакше підключаються. До речі, по цій справі цього дитячого садка так само засвітилась і Надія Савченко, але вона швидко чи зрозуміла ситуацію, але вирішила поїхати, але Мельничук обрав іншу позицію. Тут питання в іншому, в тому, що зараз вже ці депутати повинні зрозуміти, що не недоторканність, ніякі інші зв'язки, можливості, використання навіть зброї, може не допомогти. Тому що реально, якби не приїхала поліція, не почала рятувати того Мельничука, могло б закінчитись фізичною наругою. Тому для тих же депутатів може бути особиста небезпека. Вони повинні зрозуміти, що той час, коли їм буде сходити з рук, він проходить і питання може вирішуватись не в правовій, судовій системі, в такій через право, а просто через застосування судів Лінча і це ще раз говорить, наскільки є великий ступінь недовіри і несприйняття тієї діяльності, яку вони роблять, влади в цілому, що треба замислитись. Тому що це, дійсно, може дуже погано закінчитись просто для конкретних представників, які просто в такий спосіб вирішують ті чи інші питання.

Які правові наслідки можуть бути для Мельничука? Показова історія з застосуванням зброї Сергієм Пашинським.

— Я б окремо виносив справу Пашинського, тому що треба розуміти, яку він роль відіграє в цілому в системі сьогоднішньої влади і в системі сьогоднішньої більшості з тієї простої ознаки, що він достатньо важлива фігура в контексті існуючої коаліції між "Народним фронтом" і БПП, а для всіх інших, зокрема, для політичного маргінала Мельничука таких індульгенцій не буде, це треба розуміти і що інші можуть достатньо сильно потрапити, коли вони будуть засвідчуватись в таких позиціях. Так, сьогодні очевидно, що не всіх можна дістати, що називається. Є фігури, які залишаються недоторканними в усіх значеннях і не лише в правовому значенні, а для переважної більшості депутатів такий сценарій вже проходити не буде. Тому що ми згадаємо, коли подавались ті самі подання, то вони подавались і на представників і "Народного фронту", і на представників БПП, а тим більше, якщо ми говоримо про представників таких фракцій як "Воля народу", "Відродження", позафракційних, то їм особливо сподіватись на те, що влада до них буде лояльною, не доводиться. Я вже не кажу про опозицію. Тому, звичайно, що з цієї точки зору насправді крига скресла, але ясно, що є гальмування справи. Я ще раз кажу, що ті ж самі правоохоронні органи, поліція вони не озвучують, хто стріляв — чи це був помічник, чи якась інша особа. Знову ж таки, є справа перекинути справу на інші якісь плечі і в цьому плані будуть проблеми. Але є громадськість і, я думаю, що вони будуть достатньо сильно тиснути на цю справу і в іміджевому плані вона в цілому не кращим чином впливає на владу.

Ранее депутат Борислав Береза заявил в эфире Голоса Столицы, что депутат Сергей Мельничук попытался спонтанно организовать на Троещине общественную приемную для того, чтобы помешать выселению рейдеров.

Также сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук в эфире Голоса Столицы заявил, что все разрешения на строительство в городах должна давать местная власть, чтобы был спрос с мэра.