Дереш: Турция и Египет остаются самыми популярными местами отдыха

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Барселоне в субботу, 12 августа, местные жители вышли на самый популярный среди туристов городской пляж Барселонета с плакатами против туристов. Люди недовольны поведением приезжих и тем, что из-за них растут цены на аренду жилья.

А недавно забастовка в Барселоне работников по авиабезопасности на два дня парализовала работу аэропорта.

В то же время с украинскими путешественниками все чаще случаются какие-то происшествия. В частности, в аэропорту турецкой Анталии вылет рейса в Киев отменили из-за неисправности самолета. Для решения проблемы украинское посольство привлекло мэрию Анталии, туроператоров и администрацию аэропорта. Рейс перенесли, украинцы все же добрались домой, но с задержкой на много часов.

Проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются украинские туристы, и что делать в экстренных ситуациях, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор турагентства "Орион-Интур" Юрий Дереш.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як протестні настрої в Барселоні впливають на туристичний потік міста?

— Наскільки я володію інформацією, мер Барселони пропонувала навіть підняти туристичний податок, який в Барселоні і так є доволі високим для того, щоб якимось чином зменшити кількість туристів. Барселона є одним з найбільших в світі туристичних об’єктів, який відвідує близько кілька мільйонів туристів за рік, і, звичайно що, це не може не вплинути на місцеве населення, які звикли до тихого розміреного життя, а тут, скажімо, біля їхнього дому з’явився готель і там цілий день шум, постійний рух тощо. Особливо це стосується побоювання стосовно росту цін на нерухомість і на продукти харчування, і ціла низка якихось речей, які роблять дорожчим життя для місцевих мешканців. І в туристичних місцях доволі часто такі проблеми виникають.

Але ж туристи і додаткові прибутки приносять місцевим мешканцям?

— Абсолютно. Враховуючи, що в Іспанії, якщо я не помиляюсь, п’ята частина всього їхнього ВВП – це становлять доходи від туризму, це не зовсім логічне і розумне рішення з їхньої сторони. Тому що туризм не тільки створює незручності місцевому населенню, але він же дає їм роботу, тому що турист, який приїжджає, він десь живе, десь харчується, він кудись їде, подорожує, він купує якісь сувеніри тощо. Тобто один турист дає роботу фактично чотирьом-п’ятьом різним людям, які працюють в різних галузях, і вони отримують завдяки цьому туристу дохід.

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Барселона – популярний напрямок для відпочинку серед українських туристів?

— Іспанія входить в шестірку чи в десятку найбільш популярних напрямків, в першу чергу літніх, серед українців.

Які інші популярні напрямки влітку?

— Туреччина, найпопулярніший Єгипет, як не дивно, попри те, що там висока температура, Туніс, Греція, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Кіпр – це найбільш масові, найбільш популярні напрямки для літнього відпочинку.

Якщо говорити про випадки, коли українці через скасування рейсів не можуть вчасно потрапити додому. Як бути туристу, куди скаржитись?

— Явище затримок і тривалих перенесень, воно, на щастя, не доволі таке часте.

Але влітку особливо, коли найбільший пік роботи авіакомпаній, доволі часто бувають такі ситуації. Простіше все це упередити, тому що туристу варто в свого турагента перед поїздкою уточняти, якою ж авіакомпанією все-таки хоче поїхати, тому що в Україні низка авіакомпаній, які мають два-три літака, не більше, і відповідно, якщо раптом один з якихось технічних причин стає на планове технічне обслуговування, то залишається один чи два борти. І через це виникають в клієнтів, пасажирів проблеми, вони не можуть вчасно вилетіти, тому що коли випадає один борт, то ламається весь ланцюжок польотної програми, тому що літак за день здійснює п’ять-шість поїздок в різні точки, скажімо, тої самої Європи. Перебуває він в аеропорту до однієї години часу, яка потрібна для відпочинку пілотів, для завантаження кейтерингу, для заправки його і для подальшої його роботи. Тому туристам, в першу чергу, потрібно обирати авіакомпанії, які мають не два, не три літаки, а цікавитись такими авіакомпаніями, які мають більшу кількість бортів, тому що у подібній ситуації авіакомпанія буде мати змогу замінити цей борт і оперативно виконати свої зобов’язання перед туристом, пасажиром. Туроператори також, скажімо, не винуваті в цій ситуації, тому що у 90% випадків — це вина самої авіакомпанії, тому що вона в літній піковий сезон не зовсім правильно оцінює свої можливості і оперує не тою кількістю бортів.

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Якщо у випадку затримки рейсу, туроператор взяв на себе відповідальність, подовжив термін перебування туристів у готелі, це пощастило?

— Насправді, потрібно розділяти зони відповідальності. Зона відповідальності авіакомпанії – це надання літака згідно з польотною програмою, тому що туроператор виступає замовником польотної програми, він її не виконує, він купує товар, послугу авіаперельоту в авіакомпанії. І коли стаються якісь затримки, вони стаються ні з вини туроператора, турагентства, звичайно що, і пасажири в цьому не можуть бути винуваті. А оператор лише як замовник рейсу, він гасить просто оці всі проблеми, які виникли із затримкою, тому що одна ситуація, коли рейс затримують, стаються збої, коли туристи перебуває ще території України – це набагато простіше, скажімо, ці всі питання вирішуються: іногороднім надають готелі в "Борисполі" чи в "Жулянах" тощо. Значно гірша ситуація, коли туристи знаходяться за кордоном, і їхній рейс затримують, як правило, про це вже відомо за добу – це в кращому випадку. Це неприємна ситуація в першу чергу і для туроператора, тому він намагається розмістити туристів, і потім вони з авіакомпанією розбираються, авіакомпанія гасить ці всі зайві витрати туроператора, до яких він не був готовий, тому що туристи мали вилітати зранку, вони вилетіли ввечері. Але ж вони не можуть цілий день знаходитись в аеропорту, тому, звичайно, що якщо про це відомо раніше, то туроператор залишає туристів в готелі, і забирає їх вже пізніше, а це зайві витрати, які не були передбачені, і, звичайно, що туроператор змушений іти на все, щоби залишити клієнтів задоволеними і перекрити негатив від цієї ситуації, щоб туристи не зависли ніде і не було в них ніякого дискомфорту.

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Напомним, дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом наиболее чувствительны к вирусам, поражающим желудочно-кишечный тракт, поэтому им в первую очередь следует воздержаться от купания в столичных водоемах, говорит гендиректор КП "Плесо" Денис Пикалов.