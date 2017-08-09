Внутренний рынок Украины будет захвачен иностранными поставщиками

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская написала в Facebook, что за годы независимости Украина заключила 16 соглашений о зоне свободной торговли, которые покрывают 45 стран.

Она отметила, что из 16 действующих соглашений о зоне свободной торговли самая широкая зона заключена между Украиной и Евросоюзом. Официально она вступит в силу с 1 сентября 2017 года, однако по факту она применяется в полном объеме с начала 2016 года.

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Кстати, это соглашение о зоне свободной торговли покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины к европейским стандартам для интеграции в экономическое пространство ЕС.

Кроме ЕС, Украина имеет соглашение о свободной торговле с Грузией, Македонией, Черногорией, странами Европейской ассоциации свободной торговли (это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также странами Содружества независимых государств. А с начала августа вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Канадой.

О том, какая польза зон свободной торговли с другими странами для Украины, какая экономическая выгода от них, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат экономических наук, эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)



Скажіть, які вигоди має Україна від угод про зони вільної торгівлі з рядом країн?

— Тут треба розділяти три ринки, які фактично відкриваються. Перший ринок – це ринок товарів. Це означає, що наші товари можуть вільно йти до країни, з якою у нас є зона вільної торгівлі і, навпаки, відповідно, ця країна постачає нам товар. І тут уже залежить від того, наскільки собівартість і наскільки конкурентна та продукція, яка виготовляється, тобто якщо Україна виготовляє продукцію, яка має більш конкурентну перевагу, наприклад, продукція агропромислового комплексу у нас має внаслідок певних кліматичних умов достатньо високу якість і низьку собівартість, це дозволяє конкурувати нам на міжнародних ринках. Так само стосується і по інших певним категоріям. Разом з тим, якщо інші країни, відповідно, виготовляється продукція, яка є більшої якості або, скажімо, меншої вартості, то, відповідно, вона вже приходить в Україну, і тут вже залежить від того, наскільки ті галузі, які є не конкурентними у світовому просторі, то внаслідок зони вільної торгівлі вони, зазвичай, закриваються або зменшують обсяги діяльності, працюють лише на місцевий ринок, враховуючи певні місцеві особливості.

Ті галузі, які мають конкуренцію на міжнародних ринках, вони, навпаки, посилюються, туди завдяки також зон вільної торгівлі йдуть інвестиції, тобто приходять гроші, покращується виробництво. Це також пов’язано ще з тим, що Україна на сьогоднішній день має такі конкурентні переваги, як низька, в порівнянні з іншими країнами, вартість робочої сили, достатньо багато сировинних ресурсів, які є в Україні. Це залежить також, який буде у нас в цілому бізнес-клімат, які у нас будуть податки і які у нас будуть процеси дерегуляції для того, щоб інвестор знав, що його інвестиції будуть достатньо захищені. Тому тут є як плюси, так і мінуси, і тут вже залежить від нас, як ми діємо – чи діємо ми агресивно і, відповідно, захоплюємо, робимо кращу продукцію, чи якщо ми нічого не робимо, то в даному випадку зона вільної торгівлі може привести до поглинання нашого ринку іноземними постачальниками.



Чим такі угоди про вільну торгівлю, окремі зони відрізняються від співпраці в рамках СОТ?

— В рамках СОТ дозволяється певні обмеження мита, тобто обмежувати постачання в Україну інших товарів шляхом певних квот мита, інших запобіжників, які дозволяють, скажімо, захищати внутрішніх виробників від дешевої продукції зовні. Так само і навпаки, відповідно, та продукція України, яка йде, вона також є обмеженою. Як ви знаєте, зона вільної торгівлі з ЄС, незважаючи на те, що вона так називається, але разом з тим є певні обмеження у вигляді квот для українських товарів, і зараз наше Міністерство економіки і торгівлі веде перемовини з ЄС для того, щоб збільшувати квоти, і тут, правда, по деяким ми не вибрали, по деяким ми вибрали фактично за декілька місяців цього року. Тому зона вільної торгівлі набагато менше знімає цих обмежень і цих квот, відкриваючи ринки. Одна країна відкриває ринки для іншої і навпаки.



З ким, окрім ЄС, Україна має "широкий" спектр можливостей в рамках зони вільної торгівлі? Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube Рынок фудритейла: Украине нужен закон о внутренней торговле – Гарбарук

— Зараз оцінюється, що та угода, яка підписана з Канадою, вона для нас є більш вигідною, ніж, наприклад, з ЄС. ЄС впускає українську продукцію на свої ринки достатньо обмежено. От я говорив про квоти, але є багато інших, скажімо, обмежень, які не дозволяють поставляти українську продукцію туди, в ЄС, зокрема, це, наприклад, відповідність стандартам, які встановлює ЄС до тієї продукції, яка повинна заходити в Україну. Як ви знаєте, що Україна в свій час ґрунтувалась і достатньо довго, продовжує навіть використовувати радянські стандарти, які, до речі, у нас дуже сильно розходження.

Щодо Канади, то в даному випадку у нас більш ширше, скажімо так, відсутність тих обмежень, які існують в домовленостях з ЄС.

Виходити на ринок потрібно, на ці ринки потрібно, там є дуже потужна українська діаспора, яка підтримує Україну, ринок є достатньо багатим. Все залежить, ще раз, від тієї продукції, чи зможемо ми поставляти конкурентну продукцію. Але це значить, що ринок необхідно вивчати, знаходити, відповідно, ті ніші, які для нас можуть бути зайняті, де наша продукція є конкурентною. В цілому, крім Канади, звичайно, тільки багаті ринки, в принципі, для нас є цікавими, тому що відкриття цих ринків дозволяє нам отримувати набагато ширшу, ніж в Україні можливість продавати свою продукцію навіть невеличку частку, навіть 0,1%, які ми можемо, відповідно, захопити, це вже достатнє збільшення надходжень до українського бюджету і, відповідно, виручки від експорту.

Що можете сказати про можливість зони вільної торгівлі з Туреччиною? Коли відповідну угоду можуть укласти і що вона дасть нашій державі?

— На даний момент із Туреччиною є нюанси. Коли в Україну заходять навіть без зони вільної торгівлі дуже багато продукції, це стосується і легкої промисловості, це стосується багатьох виробів, які є, то у випадку, якщо ми не можемо запропонувати щось Туреччині, ту продукцію, яка туди буде захоплювати ринки, може бути конкурентною турецькому ринку, то, в принципі, звичайно, треба прораховувати всі обставини.

Наскільки це вигідно? Я взагалі вважаю, що зона вільної торгівлі підвищує конкуренцію і дає можливість, наприклад, українському споживачу отримати більш дешеву продукцію відповідної країни, з якою підписана ця угода, в той же час, продавати свою продукцію, відкривати і конкурувати на рівних з тим, що продається там. Тому будь-які всі ці угоди, які підписуються, для України є позитивними. Разом з тим все це буде залежати також від того, наскільки в Україні безпосередньо внутрішні умови для ведення бізнесу будуть створені належним чином.



А чи можливе укладення угоди про зону вільної торгівлі з США?

— Ці перемовини, наскільки мені відомо, достатньо довго вже ведуться, але ринок США є достатньо відкритим на сьогоднішній день. Ми можемо поставляти продукцію, і ми поставляємо продукцію. США є достатньо вагомим нашим партнером. Разом з тим, коли вона буде укладена і чи вона буде укладена, я все ж таки не берусь прогнозувати, тому що цей процес є достатньо довгим. Ми достатньо довго свого часу йшли до того, щоб Україну визнали як країну з ринковою економікою, але все ж таки, як зараз буде – це достатньо складне питання, тому що це обговорення з ЄС дуже довго йшло, обговорювали фактично кожну позицію, так само буде і з США.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" подчеркнул, что зона свободной торговли с Канадой не улучшит инвестиционный климат Украины, для этого нужно искоренять коррупцию на всех уровнях.