Червоненко: еврейским вопросом всех отвлекают от реальных проблем

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Польша ждет возможности возобновить дискуссию об УПА, но по-прежнему готова сотрудничать и поддерживать Украину, заявил в интервью СМИ глава МИД Польши Витольд Ващиковский. По его словам, роста национализма, в том числе антипольского, в Украине нет, но она "безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма".

Ващиковский также добавил, что это “нормальная тенденция”.

При этом глава польского МИД заявил, что "члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в холокосте".

Еврейский вопрос украинского национализма РИА Новости Украина прокомментировал политик, экс-министр траспорта и вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко.

Он рассказал, что эта проблема сегодня ощущается все острее, причем как по оценкам международных, Европейского и мирового еврейского конгресса, так и по оценке еврейских организаций Украины.

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"И мне, как человеку, который отвечал в Европейском конгрессе за критический менеджмент и безопасность, ощущается каждый день. Причем, мне кажется, порой идет целенарпавленная работа по перемещению вектора недовольства происходящим, экономической ситуацией. Не буду указывать парламентом – всей властью, но идет попытка, она всегда удобна, перевод в еврейский вопрос", – сказал Червоненко.

По его мнению, "очень много разжигает Институт национальной памяти, который отказывается воспринимать объективные вещи". Предложение Червоненко – власти следовало бы принести какие-то извинения и "закрыть навсегда этот вопрос".

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"Потому что мы украинцы, мы здесь родились, здесь наши прадеды, могилы. (А сейчас) все громче, особенно когда говоришь правду в глаза, звучат лозунги: "Убирайтесь отсюда, мы вас, жидов, перережем". Понятно, что XXI век, но поймите, у нас чип газовых камер зашит на ДНК-уровне. И мы понимаем, что это, если мы хотим в Европу, мы хотим или не хотим, но если мы хотим быть цивилизованной страной, тем более в моем понимании средней – между Востоком, Россией и Западом, – достойной, независимой страной, с этим надо решительно бороться", – заявил политик.

Он также сообщил, что сейчас разгорается огромный скандал, когда известные бизнесмены украинского происхождения – которые родились в Украине, – Фридман, Хан и другие, собирают большие деньги на мемориал Холокоста, "и звучат уже голоса, что деньгами будем рулить мы".

"Все смеются, но это смех сквозь слезы. И начинается: "Пусть за эти деньги (поставят памятники) Телиги и ОУН-овцев, но к примеру у той же Телиги и ОУН были откровенные не только призывы, но и участие в полицейских акциях. Вот такая реакция… Мне кажется, что порой сознательно хотят нас отвлечь от реалий – это очень вредит Украине, моей родине", – подытожил Червоненко.