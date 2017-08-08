Политолог: борьба с коррупцией — пример неэффективности чиновников

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Согласно информации СМИ, полученной в Верховном суде Украины, за коррупционные преступления в первом полугодии приговорены к лишению свободы 121 человек, 77 — оправданы.

Наибольшее количество решений о лишении свободы коррупционеров вынесли суды Киева. Суды Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Закарпатской областей не вынесли ни одного решения по данному вопросу. Больше всего оправдательных приговоров вынесено в Кировоградской области — 12.

Свое мнение о том, кто тормозит борьбу с коррупцией в Украине, и в чем основная проблема, выразил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Василий Мокан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є судові органи ефективними?

— Перекидати вину один на одного, це дуже зручна тактика, бо виправдовує власну неефективність. Тут, я думаю, спільна відповідальність, хоча на судовій системі зараз лежить найбільша відповідальність. І якраз в контексті того, що ви обговорювали статистику по корупційних вироках, хочу сказати, що з одної сторони, так, виглядає дійсно дивно, коли наприклад є більше двох тисяч звернень по корупційних підозрах і порушеннях, і тільки 121 рішення по притягненню до відповідальності і позбавленню волі. Якщо порахувати, це лише 5% від загальної кількості. Начебто мало. Але з іншої сторони, якщо б ці 5% кримінальних справ і корупції топ-чиновників, то повірте, ефект був би надзвичайно великим. Тому що я особисто переконаний, що жодна боротьба з корупцією в Україні не дасть результату до тих пір, поки у нас вся боротьба з корупцією буде імітуватися на самому верху. От коли ми почнемо з топ-чиновників, з тих людей, які приймають найбільш дорогі рішення для держави, от тоді і дрібна корупція на місцевому рівні зменшиться в десятки разів.

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Створення антикорупційних судів допоможе?

— Створення антикорупційних судів в теорії, це справді є продовженням антикорупційної реформи. І це структура судова, яка повинна бути абсолютно незалежною від всіх інших і ухвалювати рішення стосовно знову ж таки тих самих топ-корупціонерів. Але ми повинні розуміти, що це перспектива не одного року і навіть у ВРУ ще немає відповідного розгляду законопроекту навіть в першому читанні. Тобто про це говорять громадський сектор в Україні і він в цьому одностайний, в його необхідності. Про це говорять багато експертів, але політичної волі з боку коаліції зараз по голосуванню за такий законопроект немає. Хоча ми повинні розуміти, що створення Антикорупційного суду входить практично в усі рекомендації і вимоги у документах і по співпраці з нашими закордонними партнерами, і з МВФ. Тому я думаю, що в принципі це перспектива найближчих років. Нікуди ми від цього не дінемося, але наскільки це буде ефективно, знову ж таки, суб'єктивно оцінюють результати антикорупційних органів, наразі НАБУ обходиться державі дорожче, ніж наприклад їхні результати роботи по притягненню до відповідальності корупціонерів, повернення активів держави. Але це не означає, що НАБУ є непотрібним органом і він не дасть результатів в майбутньому. Є сподівання, що зараз запуск судової реформи, я маю на увазі формування Верховного суду і подальше реформування судів нижчих інстанцій, і нові антикорупційні органи, вони все ж таки поступово, але будуть давати все більше і більше результату.

Коли боротьба з корупцією була найбільш ефективною?

— В тому і справа, що в сфері судових рішень статистика носить досить суб'єктивний характер. Тому що краще хай буде менше вироків, але вони будуть якісно підготовлені і справді будуть стосуватися топ-корупції, ніж наприклад масове порушення кримінальних проваджень, порушення підозр. Особливо якщо ця масовість пов'язана з якимось політичним переслідуванням, або якимись політичними цілями. Тому що у нас в державі на жаль таке теж практикується. Коли потрібно зменшити рейтинг тої чи іншої політичної партії, чи якогось руху, чи знову ж таки громадського сектору, то відразу намальовуються на горизонті якісь кримінальні провадження про корупцію. Тут дуже важливо зберігати нейтралітет, але хочу сказати, у нас в судах зараз є проблема великої недокомплектації. От за статистикою тією самою, близько 40% вакантних місць в судах нижчих інстанцій по Україні. І це відбивається на тому, що місяцями не розглядаються справи не лише в сфері корупції, але й в інших побутових справах, і знову ж таки це пов'язано з тим, що судова система, ті люди, які в ній знаходяться, не хочуть також очищуватися від корупції. Багато з них позвільнялося через те, що не хотіли електронне декларування робити, не хотіли світити свої статики та через те, що з'явилися антикорупційні органи, які можуть їх контролювати. І це все дуже така комплексна проблема.

Ранее член совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала в эфире "ГС" отметил, что по самым громким расследованиям у Бюро пока что нет результатов, ожидаемых обществом. В частности, некоторые дела еще не дошли до суда, а некоторые — уже развалились.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.