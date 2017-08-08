Личные счетчики тепло сэкономить не позволят - эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине вступил в силу закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", который предусматривает, что каждый дом должен быть оборудован счетчиками, а действующие ранее нормы потребления — отменяются.

Наиболее оживленные дискуссии в соцсетях разгорелись вокруг того, что владельцы индивидуальных квартирных счетчиков якобы вынуждены будут платить и за общие потери тепла или воды по дому.

Подробнее о том, за что теперь придется платить потребителям, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас розуміння, як працюватиме новий закон?

— Розуміння, як буде працювати закон, в принципі, у мене є. І особливо нічого не зміниться, так як в дискусіях обговорюють. Тому що, за великим рахунком, ми до цього також сплачували відповідно до показників лічильників загальних. Єдиний лише нюанс, що це більш врегульовано і нормовано. І давайте не забувати, що в столиці понад 90% будинків вже були такими лічильниками обладнані, і люди в принципі за ними сплачували. Я думаю, не варто перейматися через те, що щось зміниться, такими невеличкими моментами і нюансами, які дійсно є в законі, і дещо змінять наші розрахунки.

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Йдеться про лічильники тепла в столиці?

— Так, йдеться про лічильники тепла. І знову ж таки, тому що по воді всі будинки вже давно були обладнані практично такими лічильниками води загальними. Але йдеться здебільшого, що найбільші платіжки, найбільші суми, це якраз лічильники тепла, ті, що непокоять найбільше. І знову ж таки, тут просто дещо законом навели лад, тому що ми прекрасно розуміємо, що дуже часто мешканці ставили індивідуальні лічильники тепла, потім їх просто скручували, тобто не користувалися теплом, виїжджали з квартири і не вважали, що вони мають сплачувати. Насправді їхня квартира обігрівалася за рахунок інших квартир, сусідніх. І так само ж з одного боку будинок це є загальна, спільна, сумісна власність, і люди це повинні розуміти. І це чітко вже є тлумачення в законодавстві цих всіх моментів. Відповідно, цю спільну сумісну власність мешканці мають так само утримувати. Тобто будинок не належить комусь, ні громаді, ні місту, ні державі, будинок це є сумісна власність, квартира в індивідуальній власності кожного з мешканців, а будинок в спільній, сумісній. Тому витрати спільної власності мають нести спільно всі разом мешканці.

Новим законом не заборонено встановлювати індивідуальні лічильники тепла в квартирі?

— Насправді, новий закон передбачає, що мають встановлюватися індивідуальні лічильники тепла також самими мешканцями. Єдиний там момент, що строки досить розмиті і немає відповідальності за невстановлення таких лічильників. Якщо є відповідальність, досить суворе покарання за несвоєчасне встановлення загальнобудинкового лічильника, то за індивідуальними лічильниками просто передбачена норма, що такі лічильники мають встановлюватися. Єдине, на що варто звернути увагу, що так як і раніше, люди сплачували за індивідуальними лічильниками і їм донараховувалася загальні витрати. Тобто за втрати всередині будинку, а також за фактично обігрів місць загального користування. В принципі, те саме є в цьому законі, передбачено, якщо є індивідуальні лічильники і загальний лічильник, то, в принципі, розрахунки здійснюються за загальними лічильниками, з урахуванням загальних витрат.

Хотілося би мати більш прозору формулу розрахунку. Наприклад, якщо є лічильник загальний і у кожного свій, то кожен сплачує за своїм лічильником, а різницю з загальнобудинковим можна розкидати на всіх мешканців. А зараз цей коефіцієнт жодним чином не прописаний?

— Ми вже раз проходили через це, коли на будинках спочатку поставили загальнобудинкові лічильники води. Потім розкидалося на всіх відповідно прописаних, скільки набігло загально по будинку. Потім мешканці почали ставити індивідуальні лічильники води і розраховуватися виключно за індивідуальними лічильниками. Решта розкидалася між іншими мешканцями, які не мали цих індивідуальних лічильників. І в принципі, дійшли до того, що майже більшість квартир вже забезпечена індивідуальними лічильниками води, тому що це вигідніше. Те саме матимемо з лічильниками тепла в тих будинках, де їх поставити буде економічно доцільно.

У тих будинках, де не встановлені лічильники, як буде розраховуватися платіж? Бо закон вже діє, норми споживання скасовані, а лічильники ще не встановлені.

— У нас не зовсім навіть були норми споживання, Кабмін фактично півроку тому вніс зміни до нарахування і нарахування були вже мали здійснюватися не за нормами, а за аналогічними будинками відповідними. Насправді, в Києві ця цифра різниться, вона становить понад 90%, фактично, ці лічильники встановлюються в місті Києві за рахунок місцевого бюджету. Тобто мешканці на собі не відчують вартості встановлення таких лічильників, а відповідно до закону, якщо такий лічильник не встановлений, то встановлюється загальнобудинковий лічильник постачальником, а далі кошти розкидаються на всіх споживачів. І передбачені чіткі строки для житлових і не житлових приміщень.

Напомним, ответственность за сохранность счетчиков будет лежать на самих потребителях, которые к тому же должны будут приобрести их за свой счет, заявил эксперт Олег Голубенко.

Также юридической ответственности за врезки в систему отопления, например, батарею на балконе, не предусмотрено, "Киевэнерго" только может подать в суд на таких людей, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.