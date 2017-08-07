Не все то НЛО, что летает и неопознано - эксперт

РИА Новости Украина

Неопознанные летающие объекты — что за ними скрывается? Секретные военные проекты, инопланетяне, путешественники во времени или другие загадочные персонажи? "Во все времена люди видели светящиеся штуки в небе", — говорит уфолог и радиоведущий Тарек Аль-Убаиди (Tarek Al-Ubaidi) из Граца (Австрия). В своей радиопередаче "CROPfm" он уже беседовал со многими экспертами по НЛО. Sputnik провел интервью со специалистом.

Австриец Аль-Убаиди — впрочем, он просит называть его просто Тареком — еще во времена своей юности активно интересовался НЛО и "кругами на полях" (по-английски crop circles).

С 2000 года он выпускает и ведет собственную передачу "CROPfm", которую можно слушать на различных радиостанциях в районе Граца в федеральной земле Штирия, а также онлайн в Интернете.

Истребители НАТО преследовали НЛО в небе над Бельгией

"Полностью отрицать феномен НЛО бессмысленно", — заявил Тарек в интервью. В рамках своей передачи он много общался с экспертами по НЛО — в том числе и такими, которые исследуют этот феномен с научной точки зрения, и может рассказать много интересных случаев.

"Во многих случаях, где участвовали НЛО, например, во время так называемой Бельгийской волны НЛО, которая имела место с 1989 по 1992 годы, имеются тысячи хорошо задокументированных свидетельств очевидцев", подчеркнул он. "В том числе это военнослужащие и полицейские, или лётчики гражданской и военной авиации. То есть, свидетели, заслуживающие доверия".

В марте 1990 года ВВС Бельгии заметили на экране радаров натовской станции воздушного наблюдения в Глонсе "посторонние объекты", проникшие в воздушное пространство Бельгии. В ответ на это для борьбы с этими объектами с расположенной неподалёку военной базы Бовешен (Beauvechain) были подняты истребители F-16. Однако выполнить свою задачу истребителям не удалось, НЛО прибавили скорость и внезапно исчезли. По словам лётчиков, объекты были "значительно быстрее", чем боевые самолёты НАТО.

"Есть даже официальное высказывание бельгийского генерала Уилфрида де Брауэра (Wilfried de Brouwer) по этому случаю", — говорит Тарек. По данным военных, одно из преследуемых НЛО за две секунды увеличило скорость с 240 до 1770 км/ч.

Сообщения о наблюдениях НЛО: 95 процентов — "ложная тревога", все остальное — "захватывающе"

"Конечно, в небе бывают объекты, которые мы, по крайней мере, в течение какого-то времени не можем идентифицировать", — продолжает Тарек. "Например: пару недель назад над Грацем пролетели пара человек на планерах с факелами. Кто-то это снял, эти видео стали вирусными и обошли весь Интернет. Я провёл расследование и выяснил, что всю эту акцию спонсировал один крупный австрийский производитель газировки".

Сначала этот наблюдение считалось "неидентифицированным", говорит Тарек, но потом удалось выяснить, что это такое. Типичный случай ложной тревоги по поводу НЛО.

"Лишь около пяти процентов всех наблюдений за НЛО, которые регистрируются по всему миру каждый год, вообще можно именовать НЛО, — объясняет Тарек, - поскольку эти летающие объекты остаются неидентифицированными, несмотря на имеющуюся информацию и данные, такие как оценка высоты полёта, отражение света и т.д. Остальные 95 процентов благодаря достаточному количеству имеющейся информации удаётся идентифицировать".

Со временем оказывается, что предполагаемые НЛО — это самолёты, спутники, метеориты или космический мусор, объясняет Тарек. "Но то, что остаётся, эта относительно малая доля в пять процентов — она всё-таки существует. И это очень увлекательно. Там нам уже не нужно много доказывать, там уже есть даже публикации таких государств как Великобритания или Франция, которые могут предъявить задокументированные случаи наблюдения за НЛО, которые так и не были объяснены".

Свидетели и снимки с радаров "не всегда информативны"

Некоторые из гостей Тарека, приходящих к нему в студию, приводят в качестве аргументов данные наблюдения радаров, фото и документы вооружённых сил, порой даже секретные документы.

"Мне нравится брать интервью у людей, которые сами вели наблюдения или проводят по этому поводу исследования", — говорит ведущий. Тарек — дипломированный инженер, специалист по телекоммуникационным и информационным сетям и программист, поэтому он хорошо разбирается в технике. Он обращает внимание на проблемы со снимками с военных радаров.

Ещё с 50-х годов существует возможность "обманывать радары", объясняет Тарек. "Радар работает благодаря тому, что посылает электро-магнитные волны, которые отражаются предметами. При обмане радара (Radar Spoofing) я могу симулировать и посылать обратно отражения от якобы находящихся в каком-то месте предметов, хотя там и нет никаких физических объектов. Таким образом, я могу симулировать наличие объекта". Поэтому, разъясняет радиоведущий, действует следующий принцип: "Только когда я вижу НЛО оптически, то есть, как свидетель, и плюс к этому располагаю снимком с радара — только тогда я по крайней мере могу говорить о том, что объект действительно присутствовал".

"Гипотеза о Чужих" — лишь одна из многих теорий об НЛО

Тарек не утверждает, что НЛО непременно должны иметь внеземное происхождение. "Сам факт наблюдения за НЛО ещё далеко не доказывает какое-либо предположение о происхождении этого феномена", — поясняет он. "Ну, по принципу: "Это наверняка инопланетяне. Или путешественники во времени. Или ультра-планетяне. Конечно, сам факт наблюдения ничего такого не доказывает. Эти вещи всё время смешивают, и это дополнительная проблема в этой теме". Исследователи НЛО должны это чётко разделять, подчёркивает Тарек. "С одной стороны, у нас есть случаи наблюдения, а с другой — есть, наверное, сотни тысяч теорий о них. Но ни одну из этих теорий пока не удалось доказать".

"Для меня после многолетних исследований ответ на этот вопрос остаётся полностью открытым. Я до сих пор не знаю, что именно скрывается за НЛО, и хотел бы исследовать эту проблему в научно-объективном ключе", — признается Тарек. Он считает, что феномен НЛО — проявление "многомерной реальности".

Многие явления в этом отношении тесно переплетаются тесно, полагает радиоведущий. Существуют секретные военные технологии, которые проходят апробацию в небе, напоминает он. "Есть, опять же, наблюдения, которые не подпадают под это объяснение".

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Некоторые исследователи НЛО связывают наблюдения неопознанных объектов с паранормальными эффектами. Возможно, этот феномен можно расценивать как чистый "феномен сознания", считает Тарек, но по крайней мере он существует уже очень давно. "Это опыт, с которым люди сталкиваются уже не одно тысячелетие, а не только со времён пресловутого Розуэльского инцедента 1947 года в пустыне штата Нью-Мексико, о котором мы и по сей день не знаем, что же там упало".

Тарек не рассчитывает на то, что ответ на вопрос, что действительно представляют собой НЛО, будет дан при его жизни. Тем не менее, он по собственному признанию, продолжает заниматься этой темой и уже планирует новые интересные выпуски своей передачи.