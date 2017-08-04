Протесты в Киеве. Схемы "Элита-центра" продолжают работать

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В четверг, третьего августа, митингующие с четырех часов утра блокировали движение транспорта по Харьковскому шоссе.

Перекрыв улицу, активисты хотели добиться от власти Киева восстановления электроснабжения в домах, а также содействия в решении проблемы энергообеспечения домов.

Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

В результате переговоров представителей КГГА с митингующими движение по шоссе удалось восстановить.

Подробнее о том, какие причины заставили людей перекрыть шоссе, и чем столичная власть может помочь пострадавшим от "схем Войцеховского", в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

(текст публикуется на языке оригинала)

Представники столичної влади кажуть людям, що вони повинні або створити ОСББ, або інший механізм придумати, щоб добудувати будинок. Що конкретно пропонують чиновники власникам квартир? Що можуть пропонувати у такому випадку?

— Насправді, те, що оприлюднювали ще в минулому році, на початку цього року пропозиції після затримання безпосередньо особи, яка організовувала всі ці будівництва без належної документації, це та обставина, що так званим інвесторам, які вкладали кошти в це будівництво, запропонували створити свої будівельні кооперативи, отримати відповідну будівельну документацію, тому що, як виявилось в ході розслідування справ, і що там міститься безпосередньо в ЗМІ, що взагалі на деякі будинки не було жодної проектувальної документації, взагалі, невідомо, яким чином вони будувались, не було землевідведення, жодних договорів стосовно оренди земельних ділянок також не укладалось. От це запропонували зробити безпосередньо особам, які вклали кошти в ці будинки, що вони самі створювали компанії, які би отримували всі ці належні документи, наймали будівельну компанію, яка б добудовувала їм будинок. Однак, за які кошти це робити, сказати важко, тому що більшість об’єктів повністю була розпродана, тобто кошти були отримані практично за все. Це з одного боку.

З іншого боку, на деякі об’єкти взагалі неможливо встановити проектувальну документацію, тому що вони побудовані з досить грубими порушенням будівельних норм, а також норм будівництва і розміщення цих будинків не відповідає містобудівній документації. На мій погляд, саме ця пропозиція – це взагалі-то намагання чиновників вже цієї влади, тому що не можна сказати, що це робила злочинна влада, саме ця влада, уникнути відповідальності і перекласти все безпосередньо на плечі інвесторів, тому що досить дивно виглядає взагалі ситуація. У нас же будинок будується не за один день. Вони будувались роками, і жоден із контролюючих органів, включаючи органи внутрішніх справ ніяким чином не реагував на те, що виникають якісь будинки без будь-якої документації, місцева адміністрація на це також закривала очі, і, я не думаю, що тут обійшлось без певної корупційної складової з боку місцевої адміністрації, а в подальшому всі ці чиновники намагаються перекласти відповідальність на простих громадян, які, сподіваючись, що будівництво є законним, вкладали туди кошти. Та ж сама ситуація, можна порівняти її з "Еліта-Центр", яка також таким чином будувала, а також дуже велика кількість є взагалі будівельних компаній, які фактично будують без належної документації, певним чином корумпуючи чиновників місцевої влади, будівельних всіх цих інспекцій, і в подальшому, коли будинок вже готовий, певним чином домовляються і вводять його в експлуатацію.

Украинское фото Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве

Якщо в даному випадку люди не погодяться створювати ОСББ, як можуть розвиватись події?

— Скоріше за все, у зв’язку з тим, що чиновники самоусунулись, а правоохоронна система у нас взагалі не працює, то люди залишаться ні з чим, будуть стояти ці коробки недобудовані, і у зв’язку з тим, що фактично всі квадратні метри у них розпродані, то ніхто добудовувати це не буде. Тому взагалі всі ці будівельні афери і махінації потрібно вирішувати разом із місцевою владою, а не намагатись перекласти свою відповідальність. Місцева влада, безпосередньо ті чиновники, які відповідальні за це будівництво — і повинні контролювати, повинні понести відповідальність, включаючи не тільки звільнення з посади, а і відповідальність навіть з конфіскацією. В подальшому потрібно розробляти відповідні плани для того, щоб мати можливість добудувати ці будинки. Це потрібно отримати додаткові квадратні метри, які можна буде продати новим інвесторам для того, щоб ввести ці будинки в експлуатацію і добудувати. Однак, з огляду на те, що з самого початку деякі з цих будинків взагалі будувались в тих місцях, які не пристосовані для такого будівництва, то взагалі ситуація є патовою, і місцева влада фактично зобов’язана звернутись до суду з вимогою щодо знесення цих будинків, а інвестори залишаться ні з чим і будуть вимагати, відповідно, від місцевої влади компенсацій, і від цих компаній, які продали ці квадратні метри за цими схемами оборудок стосовно купівлі майнових прав, те, що було запроваджено в Україні в 2001 році.

Насправді ця ситуація з будівництвом в Україні взагалі патовою ще стала з 2001 року, коли ввели ці всі інститути так званого фінансування будівництва. Сама мета введення цих інститутів була, так би мовити, навпаки, захистити інвесторів від будь-якого шахрайства, а насправді виявилось, що для шахраїв ці інститути стали досить у пригоді, тому що фактично люди купують ніщо, вони купують право отримати право, і ніякі не квадратні метри, ніяке не право на отримання житла. І вже Верховний суд неодноразово у своїх рішеннях висловлював з цього приводу позицію, що фактично особа, купуючи майнові права, не отримує і не має права звертатись до суду з позовами стосовно визнання за нею права власності на ці об’єкти нерухомості, на які вони придбали майнові права. Тому насправді ця ситуація повинна вирішуватись вже на рівні держави.

Напомним, блокирование Харьковского шоссе стало чрезвычайным событием социального характера и большой проблемой для киевлян, стоявших в пробках, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.