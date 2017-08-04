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    Интервью

    Якубин о пустоте и расследованиях громких дел

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (60)

    (обновлено: )3810
    Руководители правоохранительным органов сегодня не заинтересованы в объективном расследовании резонансных дел: им гораздо удобнее периодически использовать эти дела против оппонентов, считает политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Дело против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского закрыто: генеральная прокуратура не увидела состава преступления в действиях парламентария во время "новогодней" стрельбы под Киевом. При этом действия второго участника инцидента – Вячеслава Химикуса – признали "общественно опасными". 

    "Дело Пашинского" стало еще одним примером неоднозначных решений правоохранительной системы, раскритикованным экспертами в сфере права и политологами. Тенденция такова: по резонансным делам с "политическим" оттенком или не выносится никаких вердиктов (расстрелы на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), или же приговор становится неоднозначным, спорным. 

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Дело Пашинского и справедливость не для всех

    Есть заготовленные версии, а факты этому мешают

    В большинстве громких резонансных дел в Украине – высокая доля политизации, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин

    "Если мы говорим о делах Майдана, они в какой-то мере связаны с мифологией, с которой пришли представители ныне действующей власти после Майдана. Соответственно, дело Майдана – это дело, которое позволяло им получать определенные рейтинговые очки, а теперь это в какой-то мере играет против них, потому что подвижек нет – вследствие высокой доли политизации этих дел и вроде бы уже априори готовых ответов, а фактаж часто расходится с этими заготовленными ответами", – сообщил эксперт.

    В деле Пашинского – тоже высокий уровень политизации и кулуарных договоренностей, добавляет Якубин. 

    "То, что это дело закрыли сейчас, привязано в целом к существующим договоренностям внутри Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Есть понимание того, что "Народный фронт" не будет готов сдавать своих, потому это дело тоже тихо "сводится в песок", – подчеркнул политолог.

    Если же говорить о резонансных делах и их не расследовании в целом, Якубин считает, что здесь большая кадровая проблема: "у нас люди, которые сейчас возглавляют правоохранительные ведомства – возьмем ту же генеральную прокуратуру, они в первую очередь ставят целью использование этих дел для политического резонанса. Соответственно, быстрое расследование – не совсем в их интересах. Тем более что такие быстрые расследования могут вывести уже не к заготовленным, стандартным ответам, которые политики хотят преподнести обществу”. 

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    "И Арсен Аваков, и Юрий Луценко оба имеют достаточно большие политические амбиции. А правосудие и механизмы расследования резонансных дел для них становятся важным инструментом как минимум постоянного присутствия себя в медийной поле, а вторую очередь – наращивания политического капитала. Сложно ожидать, что у них будет желание действительно расследовать дело по фактам. Потому что априори выводы готовы, и вокруг них накручивается медийная шумиха, особенно к каким-то датам", – заявил эксперт, добавив, что резонансные дела стали заложниками политических процессов. 

    Андрей Портнов
    portnov.com.ua
    Портнов о деле Пашинского: ранил человека и дело просто... закрыли

    Вытащили дело, попугали…

    При этом подобное положение дел в правоохранительной системе негативно влияет на отношение к власти внутри страны, считает Якубин.

    "Растрачивается ключевой элемент доверия, который был. А он был. Был очень высокий уровень кредита доверия, что именно эти люди смогут показать некий результат. И люди попытались создать такой миф о себе – что они смогут… В реальности, если говорить даже по оценкам экспертной среды, даже простых граждан, очевидно, что в этих (резонансных) делах, как правило, уже есть готовые ответы, которые просто преподносятся обществу", – сообщил политолог. 

    Критически настроено и мировое сообщество, отметил эксперт.

    "Мы видели, какие были оценки мирового сообщества и по расследованию убийства Павла Шеремета, и по ситуации в Одессе 2 мая, и по делам Майдана… Европейское и мировое сообщество, как правило, выносит негативный вердикт, что эти дела просто-напросто не расследуются должным образом, и в первую очередь используются для политических манипуляций и спекуляций", – заявил Якубин. 

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    В целом же люди, которые сейчас возглавляет правоохранительные ведомства, не заинтересованы в том, чтобы было нейтральное расследование, уверен политолог. 

    "Они заинтересованы в том, чтобы эти громкие дела время от времени вытягивать и использовать против своих политических оппонентов", – подытожил эксперт. 

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