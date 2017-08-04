Якубин о пустоте и расследованиях громких дел

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Дело против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского закрыто: генеральная прокуратура не увидела состава преступления в действиях парламентария во время "новогодней" стрельбы под Киевом. При этом действия второго участника инцидента – Вячеслава Химикуса – признали "общественно опасными".

"Дело Пашинского" стало еще одним примером неоднозначных решений правоохранительной системы, раскритикованным экспертами в сфере права и политологами. Тенденция такова: по резонансным делам с "политическим" оттенком или не выносится никаких вердиктов (расстрелы на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), или же приговор становится неоднозначным, спорным.

Есть заготовленные версии, а факты этому мешают

В большинстве громких резонансных дел в Украине – высокая доля политизации, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

"Если мы говорим о делах Майдана, они в какой-то мере связаны с мифологией, с которой пришли представители ныне действующей власти после Майдана. Соответственно, дело Майдана – это дело, которое позволяло им получать определенные рейтинговые очки, а теперь это в какой-то мере играет против них, потому что подвижек нет – вследствие высокой доли политизации этих дел и вроде бы уже априори готовых ответов, а фактаж часто расходится с этими заготовленными ответами", – сообщил эксперт.

В деле Пашинского – тоже высокий уровень политизации и кулуарных договоренностей, добавляет Якубин.

"То, что это дело закрыли сейчас, привязано в целом к существующим договоренностям внутри Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Есть понимание того, что "Народный фронт" не будет готов сдавать своих, потому это дело тоже тихо "сводится в песок", – подчеркнул политолог.

Если же говорить о резонансных делах и их не расследовании в целом, Якубин считает, что здесь большая кадровая проблема: "у нас люди, которые сейчас возглавляют правоохранительные ведомства – возьмем ту же генеральную прокуратуру, они в первую очередь ставят целью использование этих дел для политического резонанса. Соответственно, быстрое расследование – не совсем в их интересах. Тем более что такие быстрые расследования могут вывести уже не к заготовленным, стандартным ответам, которые политики хотят преподнести обществу”.

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"И Арсен Аваков, и Юрий Луценко оба имеют достаточно большие политические амбиции. А правосудие и механизмы расследования резонансных дел для них становятся важным инструментом как минимум постоянного присутствия себя в медийной поле, а вторую очередь – наращивания политического капитала. Сложно ожидать, что у них будет желание действительно расследовать дело по фактам. Потому что априори выводы готовы, и вокруг них накручивается медийная шумиха, особенно к каким-то датам", – заявил эксперт, добавив, что резонансные дела стали заложниками политических процессов.

Вытащили дело, попугали…

При этом подобное положение дел в правоохранительной системе негативно влияет на отношение к власти внутри страны, считает Якубин.

"Растрачивается ключевой элемент доверия, который был. А он был. Был очень высокий уровень кредита доверия, что именно эти люди смогут показать некий результат. И люди попытались создать такой миф о себе – что они смогут… В реальности, если говорить даже по оценкам экспертной среды, даже простых граждан, очевидно, что в этих (резонансных) делах, как правило, уже есть готовые ответы, которые просто преподносятся обществу", – сообщил политолог.

Критически настроено и мировое сообщество, отметил эксперт.

"Мы видели, какие были оценки мирового сообщества и по расследованию убийства Павла Шеремета, и по ситуации в Одессе 2 мая, и по делам Майдана… Европейское и мировое сообщество, как правило, выносит негативный вердикт, что эти дела просто-напросто не расследуются должным образом, и в первую очередь используются для политических манипуляций и спекуляций", – заявил Якубин.

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В целом же люди, которые сейчас возглавляет правоохранительные ведомства, не заинтересованы в том, чтобы было нейтральное расследование, уверен политолог.

"Они заинтересованы в том, чтобы эти громкие дела время от времени вытягивать и использовать против своих политических оппонентов", – подытожил эксперт.